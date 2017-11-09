Зерновые интервенции могут пройти в России в начале 2018 года

Москва, , 12:53 — REGNUM Минсельхоз может провести зерновые интервенции в начале 2018 года. Об этом заявил первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов на конференции Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции.

«Мы готовимся к интервенциям, и в случае необходимости первые месяцы года будут ознаменованы тем, что в рамках запланированных государственных средств мы подрегулируем процесс», — сказал Хатуов.

Он добавил, что Минсельхоз не планирует ликвидировать интервенционный фонд зерна.

Также в ходе конференции Хатуов заявил, что в 2017 году Россиия может собрать более 130 млн тонн зерна. Это является абсолютным показателем за всю историю современной и советской России.

Ранее Хатуов сообщал, что зерновые интервенции могут пройти в нескольких регионах РФ в декабре текущего года.

При это вице-премьер РФ Аркадий Дворкович отмечал, что Минсельхоз рассматривает два варианта стабилизации падающих цен на зерно. В частности, проведение закупочных интервенций и стимулирование экспорта.

Напомним, государственные интервенции по закупке и продаже зерна проводятся в России с 2001 года для стабилизации внутренних цен на зерно.

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