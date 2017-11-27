Светлана Шаповалова, , 23:26 — REGNUM

С ощутимой точностью в России повторяется сейчас ситуация, описанная в статье «Русская революция — трагическая случайность?» (Общественные науки и современность, 2017, №5) Сергея Нефёдова. Историк делает вывод, что хлебные бунты и последовавшая за ними революция были закономерностью. Хлеба тогда в России тоже было более чем достаточно. Но взращивался он на помещичьих землях и при поощрении властей в большом количестве вывозился за границу, в то время как миллионы бедняков голодали. Именно революция помогла прекратить так называемый «голодный экспорт».

«Потребление в России было низким, и оно понижалось с ростом населения. <…> Известный специалист по экономической истории Р. Аллен подсчитал, что душевое потребление в пищу в 1900—1910 годах было равно примерно 2100 калорий/сутки — это уровень теперешних слаборазвитых стран Африки, уровень регулярно повторяющегося голода, «уровень Сомали». Но при этом уровень производства зерновых был значительно выше, чем уровень потребления. Хлеб в стране имелся, но он вывозился за границу. Если бы весь хлеб потреблялся внутри страны, то потребление бы поднялось до уровня, при котором все были бы сыты, и никто бы не помышлял о революции», — отмечает учёный.

В конце XIX века царский министр Вышнеградский стремился решать проблемы индустриализации и финансовой стабилизации за счет сельского хозяйства. Символом этого подхода послужила приписываемая ему крылатая фраза: «Недоедим, но вывезем!».

Напомним, доходы современных жителей России падают 33 месяца подряд (исключение — январь 2017 года, но тогда рост был за счёт выплаты 5 тысяч рублей пенсионерам). Минимальный рост зарплаты сейчас полностью «съеден» ростом цен на продукты. За это время граждане «обеднели» на 19,2%. Между тем численность россиян уже 7 лет подряд (с 2010 года) демонстрирует рост (более 4 миллионов).

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Особые опасения у экспертов вызывает тот факт, что большинство зарубежных игроков рынка агарных угодий — настоящие иностранцы, а не вышедшие из офшоров «дочки» предприятий отечественных олигархов. По данным консалтинговой фирмы BEFL, 27 компаний владеют в России наделами, превышающими 50 000 га каждый.

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«На сегодня компании, основными соучредителями которых являются пенсионные фонды США, Швеции, Норвегии и ещё ряда стран, контролируют миллионы гектаров сельхозземель. Об этом сообщали наши фермеры из Рязанской, Курской, Воронежской областей, с Дальнего Востока», — сетует председатель совета ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР) Вячеслав Телегин.

«До 70% мировой торговли зерном (в том числе — около 50% российского зернового экспорта) покрывают иностранные трейдеры: Cargill, ADM, Bunge, LouisDreyfus, Glencore и др. Большинство транснациональных компаний владеют терминалами в наших портах, контролируют значительную часть экспортной инфраструктуры», — заявила недавно «АиФ» глава Института аграрной политики, экс-министра сельского хозяйства Елена Скрынник.

Вот, оказывается, о ком говорит министр сельского хозяйства Александр Ткачёв, уверяя, что российские аграрии богатеют.

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По мнению Сергея Нефёдова, и сто лет назад помещики тоже были кровно заинтересованы в том, чтобы продавать свой хлеб на мировом рынке, где цены были много выше, чем в России. В 1896 году совещание губернских предводителей дворянства напрямую потребовало от правительства еще более понизить тарифы на вывозных железных дорогах — сделать их ниже себестоимости перевозок.

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«До революции помещики продавали свой хлеб за границу, покупали на эти деньги заграничные потребительские товары и даже нередко жили за границей. На нужды индустриализации шла лишь очень небольшая часть доходов, полученных от хлебного экспорта. К примеру, за 1907 год было вывезено хлеба на 431 млн руб. Взамен же ввозились высококачественные потребительские товары для высших классов (в основном для тех же помещиков) на 180 млн руб., и примерно 140 млн руб. составили расходы русских за границей. В те же годы путешествие за границу было обычным делом, а часть русской аристократии практически постоянно жила за границей. Для сравнения: в том же году было ввезено машин и промышленною оборудования на 40 млн руб., сельскохозяйственной техники — на 18 млн руб. В 1913 году вывезено хлеба на 654 млн руб., расходы «путешественников» составили 324 млн руб., ввоз машин и промышленного оборудования — 110 млн руб.», — пишет Сергей Нефедов.

Экспорт зерна из России неуклонно растет в течение последних нескольких лет. В 2016 году общий объем экспорта зерна (не включая поставки в страны Таможенного союза ЕАЭС) достиг 34 545,5 тыс. тонн, что на 10,8% или на 3 362,7 тыс. тонн больше, чем в 2015 году и на 12,6% или на 3 876,8 тыс. тонн превышает показатели 2014 года. В структуре стоимости экспорта зерна по виду первое место также принадлежит пшенице — 70,4%. В 2017 году наблюдается дальнейшее увеличение объема поставок зерна за рубеж. Россия может направить на экспорт в новом сельхозгоду (2017/2018) рекордные 40 млн тонн зерна.

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По мнению Сергея Нефёдова, петроградские события 1917 года можно охарактеризовать не как солдатский бунт, а как крестьянское восстание.

«Земли помещиков в итоге были поделены между крестьянами, которые теперь потребляли хлеб сами, торгуя зерном лишь в меру необходимости. «Голодный экспорт» прекратился», — напоминает историк Сергей Нефёдов.

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