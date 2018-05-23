В 2017 году Ямало-Ненецкий автономный округ прогремел в федеральной повестке запуском первой очереди завода сжиженного природного газа «Ямал СПГ», трагическими пожарами, недостроями, ставшими причиной гибели ребенка, и подростками, которые избивали учителей, оплакивали гитлеровцев в бундестаге и прикуривали от Вечного огня.

Etnic.ru Ямал

«Деревяшки» на линии огня

На Ямале есть печальная традиция — ежегодно горят деревянные дома, построенные во второй половине прошлого века покорителями Севера. Жители «деревяшек» годами не могут добиться расселения из своих аварийных и ветхих домов. Замерзая в 50-градусные морозы, пытаясь согреть разваливающиеся хибары, ямальцы перегружают электросеть. Из-за неисправной проводки возникают пожары: гибнут люди. Трагедия в селе Красноселькуп в ночь на 24 декабря унесла жизни семерых человек. Опознаны погибшие женщина и трое детей. Еще трое пострадавших в больнице, 12 семей оказались на улице. Дотла сгоревший в Красноселькупе дом был на 16 квартир. Его признали аварийным 2015 году, расселению по решению местных властей он подлежал в 2020-м. Сейчас СКР по ЯНАО возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Можно ли было избежать трагедии, выясняют следователи.

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Евграф Пайманов. На Ямале. 1985

Ранее, в августе 2017 года полыхали «деревяшки» в Губкинском. Погиб мужчина 1942 года рождения. Пострадали два дома коридорного типа на окраине города, еще в трёх домах возгорания удалось вовремя пресечь. Без жилья остались 105 человек, в том числе 25 детей. Полиция впоследствии задержала подозреваемого в поджоге 25-летнего мужчину, который признался, что в конце ноября 2016 года остался без жилья в результате пожара. По словам правоохранителей, его дом сгорел из-за неисправной электропроводки, и у человека произошло некое замыкание в голове. Злоумышленник арестован и обвиняется по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия»).

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В январе 2017 года года сгорел двухэтажный деревянный дом в поселке Пангоды. Почти 70 человек остались без крыши над головой, из них 10 детей. Впрочем, крупные пожары происходят в «деревяшках» ЯНАО с печальной регулярностью.

На пресс-конференции по итогам года глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин пообещал расселить аварийные дома к 2025 году. На эти цели регион будет тратить ежегодно по шесть миллиардов рублей. Однако отметил, что благополучие жителей региона в жилищном вопросе зависит от активности глав администраций. Как сообщают в социальных сетях сами жители деревянных авариек, многочисленные возгорания муниципальные власти предпочитают называть провокациями со стороны жильцов, которые хотят получить новые квартиры как погорельцы. В правительстве ЯНАО сообщают, что ветхий фонд с высокой степенью износа преобладает в городах Салехард, Лабытнанги, Ноябрьск.

Прорубив окно в Азию, принялись за путь в Россию

На фоне невыносимой жизни ямальцев в «деревяшках» в автономном округе разворачиваются грандиозные мегапроекты с миллиардными федеральными вложениями в инфраструктуру. Президент РФ Владимир Путин 8 декабря присутствовал при отгрузке первой партии сжиженного природного газа (СПГ), произведенного на «Ямал СПГ», на танкеры «Кристофер де Маржери» и «Борис Вилькицкий», ушедшие в азиатском направлении. Напомним, партнерами ОАО «Ямал СПГ» являются ОАО «Новатэк» (50,1%), французский концерн Total (20%), Китайская национальная нефтегазовая корпорация (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В реализации проекта приняли участие 15 стран мира, почти 700 российских предприятий из 60 регионов России. В поселке Сабетта, где расположены порт с выходом в Мировой океан, воздушная гавань и завод СПГ, работает около 32 тысяч отечественных и зарубежных специалистов. Стоимость проекта $27 млрд.

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Kremlin.ru Владимир Путин дает старт загрузке первого танкера-газовоза на заводе «Ямал СПГ». Сабетта, 8 декабря 2017 года

После запуска «Ямал СПГ» правительством России одобрено строительство еще одного грандиозного проекта в Арктическом регионе — Северного широтного хода (СШХ). Эта железнодорожная артерия была задумана еще в сталинские времена. Но ресурсов СССР на дорогу протяженностью 707 км тогда не хватило. СШХ обеспечит связь Северной и Свердловской железных дорог и выход к Северному морскому пути. Дмитрий Кобылкин напомнил, что федеральный грант на Северный широтный ход составляет на сегодня 10 млрд рублей. Ранее предполагался грант в 60 млрд рублей, но, построив Надымский мост и дорогу Надым — Салехард, ЯНАО уменьшил стоимость грандиозного проекта. Полностью строительство Северного широтного хода предварительно оценено в 230 млрд рублей. Предполагается, что эти деньги поступят от инвесторов.

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Весной 2017 года ОАО «РЖД», ПАО «Газпром» и правительство ЯНАО заключили соглашение о совместной реализации СШХ по концессионной схеме с 2018 по 2022 год. В соответствии с соглашением «Газпром» создаст специальное дочернее общество, которое обеспечит ввод в эксплуатацию собственной железнодорожной линии Надым — Пангоды (112 км). ОАО «РЖД также собирается создать дочернее общество — специальную проектную компанию, акционерами которой могут быть заинтересованные инвесторы. Данная компания-концессионер обеспечит финансирование, строительство и эксплуатацию линии Обская — Салехард — Надым. В частности, будет построена железнодорожная часть моста через реку Обь и подходы к ней, новый железнодорожный участок Салехард — Надым (353 км), а также железнодорожная часть моста через реку Надым и подходы к ней.

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По итогам визита на Ямал президент РФ утвердил перечень поручений. Правительству России положено до 1 марта 2018 года утвердить «дорожную карту» реализации первоочередных мер по локализации критически важного оборудования для средне‑ и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа и строительства судов-газовозов. А также поручено представить предложения о мерах по дальнейшему стимулированию геологоразведочной деятельности в Арктической зоне России.

Кроме того, правительство РФ должно обеспечить импортозамещение в сфере технологий и оборудования, необходимых для производства, транспортировки, хранения и использования СПГ. До 1 июня 2018 года поручено развитие внутреннего рынка СПГ путем увеличения доли СПГ в структуре энергетического баланса субъектов РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Мальчик Коля из Уренгоя в Бундестаге

Прикуривают от Вечного огня и каются в бундестаге

Думается, в России нет человека, который бы не слышал о «Коле с Уренгоя», выступившем 19 ноября 2017 года в бундестаге. Речь ямальского школьника о «не хотевшем воевать» ефрейторе Третьего рейха Георге стала предметом национального осуждения и негодования. Напомним, в середине ноября по приглашению «Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями» гимназисты из Нового Уренгоя выступили в парламенте Германии. Повод для шоу с участием российских школьников был для немецкой стороны знаковый — ровно 75 лет назад, 19 ноября 1942 года, началась наступательная фаза Сталинградской битвы, ознаменовавшая окончательный перелом в Великой Отечественной войне советского народа против гитлеровских захватчиков. В Германии этот день считается Днем скорби.

«История Георга тронула меня и подтолкнула на посещение захоронений солдат вермахта вблизи города Копейск. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка — участник войны, который был командиром стрелковой роты», — заявил уренгойский школьник Николай Д.

Большинство российских граждан возмутилось речами ямальского гимназиста. Как-то ребенку, именно так потом стали называть 16-летнего «Колю с Уренгоя» его высокопоставленные защитники, включая губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина, никто не объяснил, что люди, не желающие воевать, не идут «испытывать невероятные трудности» с оружием в руках в другую страну, чтобы «мирно» убивать там женщин, детей и стариков.

ИА REGNUM — сюжет «Школьник из Нового Уренгоя покаялся перед солдатами вермахта»

Чтобы выступивший в бундестаге мальчик стал взрослее в оценках и больше узнал о Великой Отечественной войне, редакция ИА REGNUM отправила ему посылку с книгами немецкого писателя-антифашиста Генриха Бёлля на адрес гимназии. Но в учебном заведении дружественный подарок приняли за опасный предмет. Сам врио заместителя начальника полиции ОМВД России по городу Новому Уренгою потребовал от главного редактора ИА REGNUM объяснений, с какой целью были отправлены книги.

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ИА REGNUM Подарок для ямальского гимназиста и его учителей

Понятно, что книги шлют в подарок для прочтения, а не для красоты на полке, и не для того, чтобы дяди в погонах принимали их за взрывчатку. Причем не только в Новом Уренгое с исторической памятью плохо у подрастающего поколения. Напомним, в Салехарде 23 апреля 2017 два молодчика на Range Rover Sport заехали на мемориал погибшим в Великой Отечественной войне. Сделали «ради шутки» селфи, как один из них прикуривает сигарету от Вечного огня. Выложили фотографии в социальную сеть, насобирали лайков. УМВД по ЯНАО установило личности правонарушителей. Ими оказались двое жителей Салехарда 1999 и 1997 годов рождения. Представители так называемой золотой молодежи Ямала: один — сын чиновницы правительства ЯНАО, другой — сын крупного ямальского бизнесмена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Салехарде Вечный огонь у памятника погибшим в Великой Отечественной войне гаснет как минимум раз в месяц. К примеру, в феврале 2017 года подростки из шалости забросали его снегом.

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Шокировала общественность в уходящем году и провинциальная ямальская молодежь. Учителя школы-интерната из поселка Гыда (ЯНАО) обращались весной 2017 года к губернатору Дмитрию Кобылкину с просьбой защитить их от разбушевавшейся группы подростков. Детки из ямальской глубинки не только избивали учителей, но и нападали на одиноких вахтовиков, попавшихся на их пути.

Выгнавший расшалившегося на уроке ученика педагог из Гыды в отместку был избит группой «ученичков». Также ему пришлось выслушать угрозы о «прогулке» в тундру, привязанным к снегоходу. Один из ребят ударил по лицу преподавателя музыки во время урока. Еще раньше, по словам учителей, была избита преподаватель русского языка и литературы.

В итоге директору скандальной школы-интерната пришлось покинуть свой пост, а двое из подростков получили реальные сроки и были отправлены в другие интернаты — для малолетних преступников.

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Через гибель ребенка в 2017 году была поднята на Ямале застарелая проблема недостроев, законсервированных и доступных для детского досуга. Не все ямальские дети любят выступать с покаянными речами в чужих парламентах, использовать Вечный огонь мемориала вместо зажигалки и бить учителей. Некоторые предпочитают лазить по стройкам.

Напомним, 30 апреля 2017 года на заброшенном заводе крупнопанельного домостроения в Надыме погиб девятилетний мальчик, сорвавшийся во время игры с перекрытия. Трагедия обрела широкий общественный резонанс. Возбужденное уголовное дело закончилось штрафом в 50 тысяч рублей для хозяина недостроя.

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Как пояснил изданию «Красный Север» заместитель начальника управления департамента муниципального имущества Надыма Василий Кудрявцев, заброшенных опасных зданий в городе довольно много. Тем временем в городе Лабытнанги насчитали шесть потенциально опасных объектов. В Приуральском районе — 15 опасных недостроев. В том числе две замороженные стройки многоэтажек, где не получили жилья обманутые дольщики. В Ноябрьске стоит недостроенный ледовый дворец, заброшенный спорткомплекс в девятом микрорайоне, а также завод ячеистого бетона.

Kremlin.ru Дмитрий Кобылкин

Губернатор Ямала о победах года

По словам губернатора ЯНАО, про его любимый регион говорят плохо и пишут, исключительно завидуя успехам территории — мегапроектам, высоким зарплатам и отсутствию безработицы. Именно в таком тоне прозвучало мнение Дмитрия Кобылкина о развернутой против него атаке СМИ, обвинившего его в тяге к роскоши.

«Мне тяжело комментировать эти случаи. Ямал, наши проекты, вызывают зависть у некоторых людей. Может быть, это связано с тем, что мы эффективно проводим правоохранительные действия. Всегда много врагов у тех, кто движется вперед и совершает рывки. Моя дочка пришла из школы, попросила показать «золотой унитаз». Мне кажется, люди и так знают, как живет моя семья, мы открыты. У меня из золота есть обручальное кольцо, больше мне ничего не нужно», — заявил глава арктического региона в ходе прямой линии 19 декабря 2017 года.

История с унитазом за восемь миллионов рублей для резиденции губернатора ЯНАО была опубликована в «Новой газете», затем повторена в других средствах массовой информации. Издание якобы опиралось на имеющиеся в распоряжении редакции газеты документы по ремонту комплекса «Нееловские дачи», где якобы проживает губернатор. Ремонт, по данным «Новой газеты», также отличился великолепием и золотом. Подрядчиком якобы выступил региональный фонд «Ямал».

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Истинность утверждений «Новой газеты» будет выяснять Арбитражный суд Москвы, куда фонд «Ямал» подал иск на издание.

Ранее правительство ЯНАО утверждало, мол, ряд публикаций агентства ПАСМИ о том, что якобы некие приближенные к губернатору Ямала Дмитрию Кобылкину лица обогащаются на высоких тарифах ЖКХ, получая миллиардные субсидии, — это неправда.

«Об этих грязных вбросах нас предупреждали еще в начале года. За это время вышло около 200 явно заказных материалов», — заявила пресс-секретарь главы ЯНАО Наталья Хлопунова.

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Финальным аккордом 2017 года была встреча губернатора ЯНАО с представителями политических партий, представленных в региональном парламенте. И Дмитрий Кобылкин неожиданно заявил о победах года — Народной программе, проекте «Кочевая школа» и законе об аквакультуре.

«Наши приоритеты остаются прежними — это поддержка и защита интересов коренных народов Севера. В уходящем году были приняты поправки в федеральный закон, дающие право представителям коренных народов, ведущих традиционный кочевой образ жизни, усыновлять детей. Это большая победа. Успешно реализуется проект «Кочевая школа», принят важный региональный закон об аквакультуре. В ходе Дней Ямала в Совете Федерации сенаторы отметили основательный подход к обеспечению прав коренных народов Севера в нашем регионе. Только при формировании Народной программы поступило свыше пятисот предложений от жителей Ямала. Нам нужно и дальше решать проблемы, вопросы в постоянном диалоге с коренными жителями и хозяйствующими субъектами. Наша с вами работа играет в этом ключевую роль», — подытожил глава Ямала Дмитрий Кобылкин.