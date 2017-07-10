Власти Ямала после гибели ребёнка взялись за долгострои

Салехард, , 11:20 — REGNUM На Ямале до 1 августа бесхозные объекты и незавершенные стройки должны быть ограждены от посторонних, особенно от детей. После трагедии с гибелью ребенка на заброшенном заводе в Надыме власти ЯНАО принимают срочные меры для обеспечения безопасности населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Напомним, 30 апреля 2017 года на заброшенном заводе крупнопаненльного домостроения в Надыме погиб девятилетний мальчик, сорвавшийся во время игры с перекрытия. Трагедия обрела широкий общественный резонанс. Возбуждено уголовное дело. Волонтеры на данный момент заблокировали доступ к опасному зданию с улицы.

В отношении ООО «Компания Иванова», которому принадлежат корпуса старого завода крупнопанельного домостроения, проводятся следственные действия. Если вина владельцев завода в гибели ребенка будет доказана, им может грозить лишение свободы на срок до двух лет, сообщает газета «Красный Север» со ссылкой на СКР.

Как пояснил изданию заместитель начальника управления департамента муниципального имущества Надыма Василий Кудрявцев, заброшенных опасных зданий в городе довольно много.

«Это пятиэтажный жилой дом на улице Таежной, снос которого не был завершен в 1998—2000 годах. Металлическими решетками мы полностью зашили его контур на уровне первого этажа. Еще одно здание, недостроенное в 90-е годы, — магазин на улице Набережной сегодня находится в собственности дорожной дирекции ЯНАО. Собственник оперативно откликнулся на нашу просьбу и с помощью металлического профиля закрыл в него доступ через все входы и окна», — сообщил Василий Кудрявцев «Красному Северу».

Как выяснилось, в Лабытнангина сегодня шесть объектов потенциально опасны. До собственников, которые находятся за пределами Ямала, местным властям достучаться проблематично — на письменные обращения с просьбами обезопасить свои объекты владельцы «брошенок» и недостроев не отвечают.

В Приуральском районе насчитали 15 опасных объектов. В том числе две замороженные стройки многоэтажек, где не получили жилье обманутые дольщики.

В Новом Уренгое лишь приступили к инвентаризации долгостроев и заброшенных зданий. А в Ноябрьске многие из таких объектов на слуху и в федеральной повестке — недостроенный ледовый дворец, а также спорткомплекс в девятом микрорайоне, заброшенный завод ячеистого бетона.

«Необходимо усилить контроль за объектами, представляющими угрозу для жизни людей. Особое внимание прошу уделить бесхозным объектам и объектам собственников, допускающих нарушения действующих строительных норм и правил. Если есть такая потребность — обращайтесь в контролирующие и надзорные структуры», — заявил главам муниципалитетов губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.