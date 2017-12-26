Жертвам трагического пожара на Ямале выплатят компенсации

Салехард, , 01:02 — REGNUM Пострадавшим от трагического пожара в селе Красноселькуп (ЯНАО) определены размеры компенсаций. Районная администрация определила семьям погибших трех детей и женщины по миллиону рублей. Двенадцати семьям, которые проживали в сгоревшем дотла доме, предоставят новые квартиры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в районной администрации.

Пока не заявлено о компенсациях от правительства региона. Первый заместитель главы администрации Красноселькупского района Геннадий Буряк сообщил «Север-Пресс», что квартиры предоставят всем погорельцам, независимо от того, были они собственниками или жили по договору социального найма. Каждый прописанный в доме житель получит компенсацию 100 тысяч рублей от районных властей, каждой семье выплатят по 150 тыс. рублей на приобретение мебели и домашней утвари. В доме на момент трагедии было зарегистрировано 32 человека, из них семеро детей.

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Напомним, трагедия произошла в ночь на 24 декабря в 01:38 (23:38 мск) в аварийном доме, подлежащем расселению. Из 16 квартир деревянного дома было свободно лишь четыре. В районной администрации расселить дом планировали к 2020 году. Пожар ликвидировали пять часов. В огне погибли пятнадцатилетняя девушка и молодая женщина с ее двумя малолетними детьми. Трое пострадавших жильцов находятся в больнице. Тех, кому повезло без последствий для здоровья вырваться из огня, расселили в пункте временного пребывания, часть жильцов сгоревшего дома приютили родственники.

СКР по ЯНАО возбудило уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. В настоящее время устанавливаются обстоятельства трагедии. По сообщению газеты «Красный Север», пожарные полагают, что огонь мог вспыхнуть на лестничной площадке. Межквартирные перегородки в подобных деревянных домах пустотные, поэтому здание загорелось полностью за короткое время. Но пожарные напоминают, что окончательные выводы сделают следователи.

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