Учёные разгромили идею строительства храма-на-воде

Екатеринбург, , 20:05 — REGNUM В Екатеринбурге учёные-геофизики разгромили идею постройки храма в акватории городского пруда. Выбор места является крайне неудачным, говорят сотрудники Института геофизики Уральского отделения Российской академии наук, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С вопросами к учёным обратились представители комитета городского пруда, который уже почти год борется за сохранение акватории пруда. Сотрудники института отмечают, что водоём важен с точки зрения чистоты воздуха. Дело в том, что по вечерам остывший грязный воздух из окрестных районов оседает в воде, а по утрам, уже очищенный от вредных примесей, вновь поступает в жилые кварталы.

Соответственно, уменьшение площади пруда не будет способствовать чистому воздуху в центре города — излюбленном месте отдыха горожан и гостей столицы Урала. Но наибольшую угрозу несёт нарушение грунта, которого не удастся избежать при строительстве. С течением времени, опасаются учёные, вода будет размывать зону контакта грунта и свай.

Кроме того, уже на этапе строительства в результате забивки свай будут возникать сотрясения, которые негативно повлияют на целостность оболочки тоннеля метрополитена. Отметим, что тоннель метро проложен под прудом, как раз в районе предполагаемого строительства храма-на-воде.

Не сбрасывают учёные со счетов и сейсмическую активность. По их словам, её воздействие на Екатеринбург минимально, высотные здания в городе строили и будут. Но вот геологическое строение места строительства представителей науки крайне смущает. На данном участке есть разломы ещё древнего заложения. Движения земной коры проходят как раз по подобным разломам. И такое движение может спровоцировать в том числе и установка свай.

Отметим, идея строительства храма в акватории пруда витает с лета 2016 года. Концепцию уже одобрил глава региона Евгений Куйвашев. Защитники пруда от храма высказываются решительно против строительства. По их мнению, храм уничтожит пруд.

С февраля они провели уже три крупных акции в защиту городского пруда. И на этом останавливаться не собираются.

В защиту пруда от храма выступают и известные в регионе люди. Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель на прошедшей неделе заявил журналистам, что вместо храма лучше построить памятник Екатерине.

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