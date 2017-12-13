Уже завтра, 14 декабря, состоится большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Очевидно, что далеко не все желающие смогут задать свои вопросы главе государства. Также очевидно, что порой не заданными остаются действительно важные вопросы. В связи с этим редакция ИА REGNUM поинтересовалась у жителей сибирских регионов, какие вопросы они задали бы Владимиру Путину, будь у них такая возможность.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Бурятия

Председатель Федерации традиционных игр народов Бурятии Алексей Гыргенов:

«Я бы спросил о развитии и о мерах поддержки родного языка малочисленных народов. Нас, бурят, сейчас около 500 тысяч на территории РФ. И наш язык считается исчезающим. Он в списке ЮНЕСКО значится как исчезающий. Поэтому я бы спросил, какие максимально возможные меры готов оказать федеральный центр для сохранения языка, культуры малочисленных народов».

Аркадий Зарубин Староверы Бурятии. Село Тарбагатай

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Красноярский край

Руководитель общественной организации «Зеленая дружина» Артём Речицкий:

«Я бы, безусловно, спросил у президента об экологии. В частности, есть ли у Российской Федерации возможности инвестировать в Красноярский край, в красноярскую промышленность, для того, чтобы ситуация с экологией в регионе изменилась. В настоящее время я оцениваю экологическую ситуацию в Красноярском крае как очень плохую».

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Омская область

Политолог Андрей Рудаков:

«Я бы задал Владимиру Путину такой вопрос: какие будут предприняты меры для исправления экономической ситуации в стране. Я оцениваю её как катастрофическую. Мы отстаём от мировых лидеров в технологиях, мы отстаём в производственной, в торговой и во всех других сферах. И у нас абсолютно ничего не делается для того, чтобы этот разрыв преодолеть».

Новосибирская область

Заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Анатолий Кубанов:

«Прежде всего, я бы спросил Владимира Путина о его же идее, которую глава государства неоднократно озвучивал на разных площадках, — о деофшоризации нашей экономики. Мы не можем находиться в такой дурацкой ситуации, когда десятки миллиардов долларов российскими корпорациями выводятся за рубеж и мёртвым грузом лежат на счетах иностранных банков, никак не работая на благо нашей страны. Возникает вопрос: это ли не абсурд — такая экономическая политика, когда собственный капитал убегает из России, в том числе при молчаливом покровительстве нашего правительства? Нет ли здесь противоречия? Как может государство призывать, постоянно декларировать о необходимости создания условий для привлечения инвестиций в нашу экономику, в том числе зарубежных, а в то же время наши с вами национальные инвестиции, наши с вами национальные богатства уходят за рубеж. Собирается ли Владимир Путин это глубинное противоречие как-то решать?»

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Хакасия

Индивидуальный предприниматель в сфере пассажироперевозок Галина Кожевникова:

«Я бы спросила следующее: почему в разных территориях чиновники по-разному интерпретируют Федеральный закон №220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров». И почему до настоящего времени нет подзаконных актов правительства РФ, как правильно выполнять этот закон после его вступления в законную силу, учитывая те рабочие места предпринимателей, которые они получили до опубликования этого федерального закона».

Own work Остановка маршрутных такси в Обнинске

Иркутская область

Доцент кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Шмидт:

«Мне кажется, я бы задал вопрос, который многих людей интересует, включая тех, кто Владимиру Путину симпатизирует. Какой он видит Россию без Путина и что он готов сделать, чтобы в такой России всё было в порядке?»

Томская область

Депутат думы Томского района Михаил Филимонов:

«Я бы спросил, когда в России будут уделять больше внимания проблемам ЖКХ. Сейчас им уделяется мало внимания. Все сети изношены. У них износ уже в советское время был порядка 50%. Теперь уже дело доходит до 80−90% износа, а деньги в коммунальные сети никто не вкладывает. А это как бомба замедленного действия — рванёт, и весь город может быть отключен от отопления, водоснабжения. Попередавали всё частникам, а им нужна прибыль, им просто так неинтересно работать. Сети продолжают изнашиваться дальше».

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Кемеровская область

Депутат Государственной думы VII созыва Антон Горелкин:

«Для развития несырьевых отраслей в Сибири, например, туризма, нужна транспортная инфраструктура. Но регионы сами не могут развить дорожную сеть и авиасообщение. Планируется ли федеральная помощь им в этом вопросе, помимо уже действующих программ, которых явно недостаточно?»

Тува

Председатель Тувинской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Антонида Ондар:

«Хочу сказать, что в Туве работа с инвалидами ведётся силами общественных организаций. Но финансовый вопрос продолжает оставаться очень острым. Мы не ощущаем поддержки со стороны властей. У республиканского общества инвалидов нет даже офиса, нет помещения для развития адаптивного спорта. Мы очень нуждаемся в спортивном комплексе. Остаётся открытым и такой вопрос: у нас в Туве нет протезно-ортопедического предприятия. Наши инвалиды вынуждены ездить в другие сибирские города за протезами, что крайне затруднительно. Не организована в Туве и централизованная выдача технических средств реабилитации. Поэтому я бы спросила Владимира Путина, готова ли федеральная власть отслеживать, насколько качественно в регионах ведётся работа с инвалидами, работа по обеспечению доступной среды».

Республика Алтай

Глава Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Сергей Зяблицкий:

«Одним вопросом тут не обойдёшься. Однозначно, мой вопрос был бы связан с положением малого и среднего бизнеса в Российской Федерации и состоянием нашего законодательства, которое десятилетиями тормозит развитие малого и среднего предпринимательства, в частности в сфере туризма».

Туризм

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Забайкальский край

Заместитель председателя Забайкальской краевой организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Нэлла Поликарпова:

«Я думаю, что учителей Забайкалья очень интересует вопрос, касающийся выполнения указов президента в части увеличения заработной платы работников образования. С одной стороны, стараемся держать планку, выполняя целевые показатели, предусмотренные дорожной картой. Но, с другой стороны, проводятся так называемые оптимизационные мероприятия, связанные с сокращением финансирования, в том числе и фондов оплаты труда, вводятся новые нормативы. И получается, что у ряда работников зарплата не растёт, а уменьшается. И очень трудно бывает договариваться с властью, которая, с одной стороны, рапортует о выполнении указов президента, а, с другой, проводит оптимизацию финансовых расходов. С моей точки зрения, было бы правильнее для расчёта уровня средней зарплаты педагогов использовать несколько иную методику. Сегодня расчёт идёт, исходя из фактического количества работающих, а не из количества штатных единиц».

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Алтайский край

Журналист, писатель, член Русского ПЕН-центра Владимир Токмаков:

«Я бы сформулировал свой вопрос так: «Уважаемый Владимир Владимирович! Как вы относитесь к такому политическому явлению, как несменяемость власти, и что это за явление именно в вашем понимании?»

Итак, ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 14 декабря 2017 года. Начнётся она в 12 часов по московскому времени. О масштабах предстоящего действа говорит то, что в этом году на мероприятие аккредитованы 1640 журналистов (в 2015 году аккредитацию прошли 1350 человек). И все они попытаются задать свои вопросы.

Kremlin.ru Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина

Как известно, уходящий год был объявлен в России Годом экологии, 2018-й будет объявлен Годом добровольца. В связи с этим хотелось бы привести ещё один вопрос из Сибири, а именно из Омской области, заданный омским поэтом, членом Союза российских писателей, Союза театральных деятелей России и Союза журналистов РФ Сергеем Денисенко в интервью «БК55»:

"Все вопросы, которые я бы хотел задать президенту, я сформулировал в один: а приходила ли когда-нибудь к вам мысль о том, чтобы объявить Год Человека в России?»

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