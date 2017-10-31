Правительство уточняет правила деофшоризации

Москва, , 14:10 — REGNUM Законопроект, уточняющий налогообложение контролируемых иностранных компаний, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

С 2015 года в рамках деофшоризации российской экономики вступили в силу правила налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК). Однако, как уточняют в правительстве, на практике оказалось, что существующего законодательства недостаточно для регулирования и контроля иностранных компаний без образования юрлица. К таким компаниям могут, в частности, относится фонды, партнерства, товарищества или другие формы доверительного управления.

Авторы законопроекта уточняют правила переноса на будущее убытков КИК за три года до 2015 года, то есть до начала действия закона о деофшоризации. Действующие сегодня нормы не дают понятия таких убытков и не определяют метод их расчета. В правительстве считают, что размер таких убытков должен рассчитываться исходя из разницы сумм прибылей до налогообложения за три года до начала деофшоризации.

Кроме того, правительство также уточняет порядок налогообложения операций КИК с финансовыми активами, в том числе, с ценными бумагами. Так, устанавливается стандартное правило, что прибыль от таких операций будет определяться как разница между доходами от продажи финансовых активов и ценой их покупки.

Помимо этого, в правительстве также облегчили условия подачи документов о налогообложении многоступенчатых КИК. Сегодня, если КИК принадлежит одному российскому гражданину через другого, они оба должны подавать документы, подтверждающие освобождение прибыли от налогообложения.

«Предлагается установить право первого из упомянутых контролирующих лиц не подавать соответствующие документы при условии представления сведений об организации, которая их подает», — отмечают авторы законопроекта.

Некоторые нововведения коснутся и физлиц. В частности, правительство считает необходимым ввести единый порядок налогообложения для граждан, получивших имущество от ликвидированных КИК, вне зависимости от способа распоряжения этим имуществом.

Так называемый закон о деофшоризации российской экономики был принят в 2014 году и обязал граждан РФ, которые при этом являются российскими налоговыми резидентами, уведомлять налоговые органы о своем участии в контролируемых иностранных компаниях. Такая мера, по расчетам правительства, должна была вернуть большинство налогоплательщиков в РФ. Однако на практике, большинство учредителей КИК предпочли проводить за границей более полугода, чтобы потерять статус налогового резидента РФ и не уплачивать налоги.