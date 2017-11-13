Татьяна Иващенко, , 17:35 — REGNUM

Масштабная авария в столице Бурятии — городе Улан-Удэ — оставила без воды 475 многоквартирных домов, 810 неблагоустроенных и частных жилых домов, 45 социальных объектов. В зону отключения попали около 100 тысяч человек. А это ни много ни мало одна четвёртая часть города с общим количеством населения около 430 тысяч человек.

Улан-удэнцы были лишены воды в течение 55 часов и, само собой, активно обсуждали эту ситуацию в соцсетях. И чем дольше не было воды, тем чаще в интернете появлялись претензии в адрес городских властей…

Однако в мэрии Улан-Удэ сегодня, 13 ноября, гордо заявили:

«Нам удалось не допустить экологической катастрофы».

Как всё начиналось

9 ноября на улице Лебедева в Улан-Удэ произошло разрушение свода канализационного коллектора диаметром 900 мм. Причиной ЧП власти назвали «естественный износ бетонного трубопровода».

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Уточнялось, что произошёл размыв котлована сточными водами и заиливание участка трубы протяженностью около 40 метров. Это привело к подпору сточных вод в месте разрушения трубы, повлияв на длительность устранения аварийной ситуации.

Злополучный канализационный коллектор №2746 диаметром 900 мм и протяжённостью 3276 метров, выполненный из железобетонных труб, был введён в эксплуатацию в 1969 году. Как сообщили ИА REGNUM в горадминистрации, нормативный срок службы железобетонной трубы составляет 50 лет. Несмотря на это, износ 48-летней трубы составил 100%. С октября 2015 года коллектор находится в эксплуатации МУП «Водоканал» в соответствии с договором аренды имущества.

Итак, без воды из-за аварии остались, в том числе, 14 детских садов, 12 школ, 11 медицинских учреждений, восемь учреждений здравоохранения и образования с круглосуточным пребыванием.

Аварию устраняли 55 часов 10 минут. За это время в Следственном комитете России успели сообщить о возбуждении уголовного дела по статье по статье «Халатность». По данным ведомства, в МУП «Водоканал» прошли обыски.

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Кто виноват?

«Авария была очень масштабной, пострадало более 100 тысяч жителей Улан-Удэ. Были закрыты поликлиники, детские сады, школы и другие объекты. Полагаю, что риск повторения подобной аварии в Улан-Удэ очень высок. Сети изношены, тотальное недофинансирование отрасли. Последние два года создается такое ощущение, что системой никто не занимался. ЧП произошло на одном участке. А сколько ещё таких изношенных участков, никто, по-моему, не в курсе. По регламенту дважды в год должно проводиться обследование коллекторов, чтобы избежать подобных ситуаций. Значит, можно сделать вывод о нарушении регламента», — такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев.

Он подчеркнул, что связывает произошедшее с «неэффективным управлением городом Улан-Удэ»:

«В частности, мне непонятно, почему сити-менеджер Улан-Удэ Александр Аюшеев после аварии не приехал в город. Ещё вопрос: почему люди ремонтировали всё вручную, хотя техника есть? Я написал запрос в прокуратуру и буду писать запрос в СКР, чтобы компетентные органы не просто крайних нашли, а разобрались и наказали тех, кто действительно виноват», — резюмировал депутат.

По мнению правозащитника Виталия Хонихоева, прямую ответственность за произошедшую коммунальную аварию должны понести власти Улан-Удэ:

«Немалые деньги из бюджета Улан-Удэ тратятся совершенно не пойми на что. Вместо того чтобы вкладывать их в ремонт сетей, в инфраструктуру, власти направляют их на строительство каких-то непонятных памятников, покупку каких-то инновационных мусорных баков. По моему мнению, здесь вообще речь идёт о коррупционных схемах. Что происходит в результате, на себе почувствовали тысячи горожан», — прокомментировал он.

Правозащитник отметил, что в данном случае персональную ответственность должны нести мэр Улан-Удэ Александр Голков и сити-менеджер Александр Аюшеев.

«Ведь рыба гниёт с головы. Сити-менеджер даже не вышел из отпуска, в свою очередь, мэр ответственен за ту чехарду, которая в течение последних двух-трёх лет происходит с «Водоканалом». Сперва предприятие отошло в частные руки, потом его обратно забрали. Сейчас предприятие находится в муниципальной собственности», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Добавим, информация о невыходе из отпуска руководителя администрации Улан-Удэ Аюшеева вызвала в городе большой общественный резонанс.

«Одним словом, весь город, несмотря на выходные дни, стоит на ушах. Но нашлись и люди, не посчитавшие крупнейшую коммунальную аварию в истории Улан-Удэ поводом, достойным внимания. И речь идёт не о ком ином как о сити-менеждере Улан-Удэ Александре Аюшееве — «главном хозяйственнике» города, который вместо Голкова должен был не то чтобы извиняться — грудью закрывать рвущуюся из коллектора воду. Повод у Аюшеева весьма и весьма для столь важного и много трудящегося чиновника уважительный — как стало известно «Газете РБ», градоначальник находится в отпуске (который он, судя по всему, проводит либо в бункере, либо на необитаемом острове) и выходить из него не собирается», — сообщила «Газета РБ» 11 ноября.

Однако сегодня, 13 ноября, в городском управлении по информационной политике эту информацию опровергли.

«Авария произошла в четверг, 9 ноября. Александр Аюшеев, несмотря на то, что он действительно находится официально в отпуске, выезжал на место аварии. Это подтвердил и председатель комитета городского хозяйства Константин Мошковский», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в управлении.

«Почти апокалипсис» или «уже апокалипсис»?

В начале 2017 года бурятские массмедиа сообщили о том, что большой ажиотаж среди улан-удэнцев вызвала новость о банкротстве ОАО «Водоканал». Арбитражный суд Бурятии признал «Водоканал» несостоятельным, акционерное общество «ушло в минус» на 490 миллионов рублей. На предприятии ввели конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Однако в МУП «Водоканал» тогда заверили, что с городским водоснабжением всё будет в порядке.

«Статус единственной гарантирующей организации по поставке холодного водоснабжения имеет МУП «Водоканал». Судебное решение о введении конкурсного производства — завершающей процедуры банкротства — вынесено в отношении другого предприятия — ОАО «Водоканал». Данная процедура абсолютно законна и начата ещё в 2015 году. Иначе говоря, ОАО «Водоканал» не является поставщиком холодной воды в дома горожан», —цитировал тогда «Информ Полис online» представителей МУПа.

Однако сентябре текущего года директор МУП «Водоканал» Жаргал Цыбиков признал, что «водоканализационный комплекс города сейчас испытывает некоторые трудности в работе». По данным «Водоканала», к концу сентября долг населения перед ресурсоснабжающим предприятием составлял свыше 80 млн рублей.

Уточнялось, что заявление о судьбе предприятия Цыбиков сделал в связи с тем, что в СМИ появилась информация о банкротстве «Водоканала».

"Вся информация, просочившаяся в СМИ по поводу банкротства «Водоканала», абсолютно не соответствует действительности. Городской «Водоканал» продолжает свою работу в штатном режиме и является единственным гарантирующим поставщиком услуг холодного водоснабжения и водоотведения», — заявили в компании 29 сентября 2017 года.

Цыбиков подтвердил, что счета предприятия были заблокированы, однако, по его словам, к концу сентября «все вопросы были решены».

«Банкротства «Водоканала» не будет», — заявили тогда в пресс-службе предприятия. В администрации Улан-Удэ ИА REGNUM сегодня, 13 ноября, сообщили, что МУП «Водоканал» банкротом не является и «функционирует в штатном режиме».

Между тем аварию, оставившую без воды тысячи горожан, улан-удэнцы назвали «почти апокалипсисом».

Аварийную ситуацию устранили, экологическую катастрофу предотвратили, воду в дома горожан вернули. Но, как подчёркивают горожане в соцсетях, неизвестность осталась. Зима на носу, а износ сетей в Улан-Удэ по-прежнему высокий… В связи с этим существует реальная угроза, что «почти апокалипсис» в городе однажды превратится в «уже апокалипсис».

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