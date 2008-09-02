Самарская область, 2 сентября, 2008, 12:10 — ИА Регнум. В Самаре руководитель центра "Нет наркотикам" Ирина Чашечникова обвиняется в том, что без лицензии проводила лечение больных и незаконно извлекла из этого выгоду в размере более 10 млн 39 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

29 августа 2008 года прокурор Красноглинского района города Самары утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Чашечниковой по обвинению в осуществлении предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (п."б" ч.2 ст.171 УК РФ). Уголовное дело направлено в Красноголинский районный суд города Самары для рассмотрения по существу.