Минувшая неделя в Чувашии отметилась культурными событиями, которые стали знаковыми для власти и политически показательными. Как особое достижение чиновники преподнесли традиционный международный оперный фестиваль, который прошёл в 27-й раз и где главными гостями стали иностранные певцы с русскими именами. При этом истинные театралы до сих пор вспоминают, как в былые годы в Чебоксары на фестиваль приезжали чуть ли не целые московские театры — с основным составом, костюмами и декорациями, производя фурор даже среди искушённой публики. В то же время за кулисами официальной театральной жизни остался приезд в Чувашию Ереванского русского драмтеатра, который особо выделил президент Владимир Путин, открывая в Москве Дни культуры Армении в России — в Чувашии это событие не заметили. Глава республики Михаил Игнатьев погрузился в дискуссии о несовершенстве федерального рейтинга эффективности работы власти в регионах и договорился до того, что победители могли использовать «серые схемы». Премьер Иван Моторин оправдывался за моногород Канаш, оставшийся без федерального финансирования, и учил правильно говорить о банкротстве тракторного концерна. На местах погрязли в грязи.

Kremlin.ru На церемонии открытия Дней культуры Армении в России. Владимир Путин с президентом Армении Сержем Саргсяном

Властям Чувашии не до Путина

Незамеченными в Чебоксарах — за чрезвычайно редким исключением в виде пары сотни зрителей — остались гастроли Ереванского русского драматического театра имени К.С. Станиславского Минкультуры Армении. Они прошли в рамках программы сотрудничества двух государств. И именно этот театр выделил особо президент Владимир Путин, открывая 15 ноября в Москве вместе с президентом Армении Сержем Саргсяном Дни культуры Армении.

В своей речи президент Путин, в частности, сказал, что «Россию и Армению объединяют по-настоящему союзнические отношения», и «страны искренне стремятся к укреплению взаимовыгодного сотрудничества и всестороннего партнёрского стратегического взаимодействия». Он также подчеркнул, что «в этом году мы отмечаем ряд важных, значимых для нас дат»:

«В апреле исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических связей, а в августе — 20 лет Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».

«Дни культуры Армении — ещё одна возможность для граждан России познакомиться с новыми гранями историко-культурного наследия древнего народа дружественной нам страны.

И здесь хотел бы отметить насыщенность и разнообразие программы предстоящих мероприятий, которые пройдут по всей России до конца ноября. Это выступления Ереванского драматического театра, концерты государственного молодёжного оркестра и ансамбля танца, показы фильмов, выставки ювелирных изделий и национальных костюмов».

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В Чувашии, которая стала первым (!) регионом, куда через два дня после старта мероприятий президентом Путиным приехала труппа Ереванского драмтеатра, Дни культуры Армении не заметили. Приезд Ереванского русского драматического театра не анонсировался. Не было ни афиш, ни рекламы, ни объявлений — если не считать коротенького сообщения на сайте минкультуры Чувашии и объявления возле самого ДК тракторостроителей, где 18—19 ноября и состоялся спектакль «Ханума». Чиновникам, гуськом спешившим в эти дни за главой республики Михаилом Игнатьевым на оперные арии заезжих «иностранцев» с русскими фамилиями, было не до ереванского театра с 75-летней историей.

Афиша

Более того: организаторы в качестве площадки для показа спектакля предоставили гостям малый зал (!) ДК тракторостроителей (!), рассчитанный на 325 мест, приспособленный в лучшем случае для так называемой «народной самодеятельности» и не видевший ремонта с советских времён. При этом большой зал ДК 19 ноября, например, был отведён под концерт чувашской эстрады. Вообще даже странно, что Ереванский драмтеатр не «услали» в какой-нибудь сельский дом культуры… Декорации, как и сами артисты, едва умещались на сцене — танцевать спускались в зрительный зал, а мебель могла разместиться только буквой «П», выглядевшей в данном случае многозначительной и саркастичной.

При «создании» таких условий излишне говорить о необходимости рекламной кампании и информационном сопровождении важного и статусного события. Но важного и статусного — по московским и ереванским меркам, по Путину и Саргсяну. Незначительного — по чувашским и по Игнатьеву (можно ли предположить, что глава региона просто ни о чём не знал и за своим президентом не следил?)… При анонсировании малый зал ДК просто не вместил бы всех желающих посмотреть один из самых известных и любимых спектаклей — да ещё в исполнении старейшего русского театра Армении. Вход был свободный.

Двухдневные международные гастроли Государственного Ордена Дружбы Народов Ереванского Русского драматического театра имени К.С. Станиславского открывал председатель комитета по социальной политике и национальным вопросам Государственного совета Чувашии Вячеслав Рафинов, а «от имени министерства культуры» республики, как сказано в пресс-релизе, — заместитель министра Иван Архипов. На торжественном мероприятии открытия это были самые статусные лица органов государственной власти республики…

Закрывала гастроли армянская сторона, выразив благодарность зрителям за тёплый и радушный приём, народу Чувашии, который бок о бок, в согласии, живёт с 1,2 тыс. армян, двум президентам — России и Армении, которым надо помогать в укреплении дружбы и добрососедства, «нашей общей стране СССР, откуда мы все вышли», наследие которого является важным и значимым для многих. Особые слова благодарности были адресованы директору ДК тракторостроителей Светлане Смирновой и руководителю армянской диаспоры в Чувашии Акопу Погосяну, благодаря которым и состоялись представления и встречи с чебоксарским зрителем. В адрес чувашских властей не было сказано ни слова.

Скриншот страницы Cap.ru Министр культуры Чувашии

Министра чувашской культуры Константина Яковлева никто в ДК не видел оба вечера. Стыдно? Не важно? Незачем? Мероприятие же — не чувашское, а международное. При этом следует отметить, что кандидатура регионального министра при назначении на должность согласовывается с федеральным министерством. Самого и.о. министра Яковлева глава Минкультуры РФ Владимир Мединский согласовывал год! Кто такой Яковлев — не известно даже из официальных источников: на сайте регионального минкультуры биографии министра просто нет.

И это только видимая сторона понимания ответственными лицами в региональном госаппарате, что такое «взаимовыгодное сотрудничество и всестороннее партнёрское стратегическое взаимодействие», о котором говорил на торжественной церемонии в Москве президент Путин. Праздник, символизирующий дружбу народов и двух государств, мог быть просто сорван в Чувашии, если бы не «советские люди» Смирнова и Погосян.

Вопрос о том, кто из чиновников и как ответит (и ответили ли?) за этот провал, остаётся открытым.

Победили «серые схемы»?

Просочившийся в открытый доступ проект правительства РФ, где определены лучшие регионы по эффективности работы власти, в Чувашии отозвался сразу несколькими комментариями. Глава республики Михаил Игнатьев признал, что Чувашия не смогла попасть в число 40 лучших, но из его объяснений выходило, что виновата в этом не власть, а методика рейтингования — особенно такой критерий, как показатель удельного веса «налогового потенциала», ради достижения которого другие регионы могли заниматься «серыми схемами».

«Этот показатель на нас повлиял с учётом сложной ситуации на тракторном заводе. По итогам трёх лет показатель динамики сбора налогов в консолидированном бюджете составил 104,6% — но в связи с тем, что стартовые позиции у регионов были разные — где-то, может быть, намного хуже было, начали заниматься «серыми схемами» — динамика очень хорошая стала, и они попали в распределение этих средств», — заявил, в частности, Михаил Игнатьев, по сути бросив тень на коллег-губернаторов, вытащивших субъекты в число лучших.

Отметим, что Чувашия в последний раз получала грант по итогам работы в 2015 году. И сейчас надеется на «богатые» регионы, которые не вошли в список победителей.

«Мы сегодня не попали, надо признавать. Кроме нас, такие регионы, как Москва не попала, Тюмень не попала, Белгородская область, Калужская, Воронежская области. Губернаторы тоже вместе со мной выступали», — сказал Михаил Игнатьев, сославшись, в частности, на то, что был не учтён национальный рейтинг, согласно которому Чувашия заняла второе место, следом шла Москва, в десятку лучших также вошли Тюменская и Воронежская области.

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При этом стоит отметить, что ссылку на «богатых» и «успешных», которых тоже не оказалось в проекте документа, можно считать несостоятельной: указанных Игнатьевым регионов не было в числе лучших и по итогам 2015 года.

Старейшины разделились

В дискуссию о преподавании родного языка, которая идёт уже более двух месяцев, вступили старейшины. Первыми публично и жёстко в защиту чувашского языка выступил Центральный совет чувашских старейшин, опубликовав в интернете обращение к президенту Владимиру Путину. В нём содержится ряд предложений и требований по сохранению чувашского языка. В частности, высказывается мнение, что в Чувашии во всех сельских детсадах и начальных школах воспитание и обучение должно идти на чувашском языке, а в городских — «целесообразно использовать два государственных языка», «в 5—9 классах во всех школах… по-прежнему должны изучаться чувашский язык в достаточном для развития ребенка объеме». А «московским специалистам по национальным вопросам» рекомендуют «умерить имперский пыл создания искусственной российской супернации».

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Cap.ru Лев Кураков и Михаил Игнатьев (слева направо)

Власти отреагировали внезапной встречей председателя Совета старейшин при главе Чувашии Льва Куракова с руководителем региона Михаилом Игнатьевым. При этом простор тем был очень широким — от мероприятий Дня народного единства, Дня матери, оперного фестиваля до формирования бюджета и работы дома дружбы народов, открытого за казённый счёт. В релизе отмечается, что на встрече «были затронуты вопросы изучения чувашского языка», которым, по словам Куракова, в республике уделяется исключительное внимание.

«На национальной теме отдельные личности пытаются развернуть свою политическую игру. Но мы, Совет старейшин, к этому подходим очень принципиально. Мы не позволим раскачать общественную ситуацию в республике», — приводят в релизе предупреждение Льва Куракова с последующим предложением пригласить «общественников на заседания Совета старейшин для обсуждения темы изучения национальных языков и подготовки конструктивных предложений».

О чём нельзя говорить «в открытую»

Премьер-министр Чувашии Иван Моторин прокомментировал ситуацию в связи с банкротством концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) и приостановлением финансирования моногорода Канаш. Говоря о КТЗ, глава чувашского правительства заявил, что «нельзя так в открытую говорить о банкротстве».

«Главная задача, которую перед собой ставят «Внешэкономбанк», Ростех — это сохранить производственные площадки. Ну и очиститься от долгов, которые были накоплены за последние 7—8 лет», — сказал, в частности, Моторин в интервью ГТРК «Чувашия», отметив, что объём накопленных финансовых обязательств КТЗ оценивается в сумме около 90 млрд рублей.

По словам премьера, Ростех вслед за военным дивизионом предприятий КТЗ «зайдёт» и в гражданский дивизион. Иван Моторин пояснил, что «это будет осуществлять через создание двух управляющих компаний — опять же по военной тематике, по гражданской тематике», ориентировочно эти процессы завершатся в I квартале 2018 года. Что касается судьбы предприятий концерна, расположенных в Чувашии, то премьер заверил, что перепрофилирование и «смена направления деятельности не планируется». Как и сокращения, так как «заводы и так ужаты до предела», а «при сохранении объёмов, наоборот, потребуется увеличение занятости».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный кредитор КТЗ (ВЭБ) обратился в суд с иском о банкротстве. Сумма исковых требований превысила 68,5 млрд рублей.

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Глава чувашского правительства также заявил, что с Фондом моногородов, который приостановил финансирование проектов в Канаше, «будет подписано дополнительное соглашение и сняты ограничения по дальнейшему финансированию инфраструктуры».

«Я думаю, основная проблема не в инвесторе была. Основная проблема была в отношении фонда к, так скажем, реализации проектов. Они по-своему видели этих ключевых инвесторов, на него просчитывали объёмы, которые необходимы в технопарке, то есть у нас как бы шла завязка. Мы изначально предлагали реальные компании, которые сегодня представлены в Канаше», — сказал, в частности, премьер.

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По его словам, в настоящее время в Фонд моногородов переданы «более развёрнутые программы» других предприятий, которые должны пройти экспертизу. Моторин также сообщил, что Канаш получил первый транш в размере 135 млн рублей, из них освоено 90 млн рублей.

Напомним, соглашение с Фондом по моногороду Канаш было подписано в сентябре 2016 года. Предполагалось, что организация поучаствует в софинансировании реконструкции и строительства трёх объектов инфраструктуры, выделив 1,4 млрд рублей. Среди запланированных работ — строительство дороги «Аниш», реконструкция очистных сооружений и возведение инженерной инфраструктуры технопарка.

Правительство Чувашии проиграло

Правительство Чувашии в лице минспорта и выступавшего в качестве третьего лица минфина республики проиграло иск холдинговой компании «Голицын», которая возводила в ледовый дворец «Чебоксары Арена». В судебном документе отмечается, что подрядчик вышел в суд в 2016 году, требуя взыскать более 487 млн рублей «по тем основаниям, что ответчиком не исполнены обязательства, предусмотренные условиями государственных контрактов» «в части своевременной оплаты выполненных работ». Суд встал на сторону строителей.

«Взыскать с министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики в пользу закрытого акционерного общества «Холдинговая компания «Голицын» сумму долга 311 159 007 руб. 05 коп., 200 000 руб. в возмещение уплаченной государственной пошлины, 625 050 руб. в возмещение расходов, связанных с проведением судебной экспертизы. В удовлетворении заявления ООО «Региональный центр профессиональной оценки и экспертизы» от 14.11.2017 об увеличении размера вознаграждения за проведение судебной экспертизы — отказать», — говорится, в частности, в решении суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году премьер-министр Чувашии Иван Моторин на встрече со строителями и проектантами в числе проблемных назвал «наиболее крупный инвестиционный проект, который реализовывался в последнее время — это Ледовый дворец»: «в ходе самого проектирования (его вели две проектные организации) в проект вносились сотни изменений, проводились две экспертизы», были судебные иски на 300 млн рублей.

«Нам ведь пришлось сегодня выделить, уважаемые коллеги-друзья, ещё 4,5 млн рублей для того, чтобы провести пятую экспертизу — для того, чтобы суд вынес справедливое решение. Еще 4,5 млн рублей! За проектирование бюджет заплатил, за экспертизу бюджет заплатил» — возмущался глава Чувашии Михаил Игнатьев, констатировав, что «на 300 млн, даже на 150 млн рублей не могут подтвердить по факту документы, что стройматериалы стоили столько, заложены по таким ценам и т.д.».

Глава Чувашии тогда же заявил, что если суд установит разницу, «даже если 50 млн выйдет», ответственным «соскочить не удастся»:

«У многих возникнут проблемы — чьи подписи там стоят, кто подписывал, кто как проектировал, кто осуществлял технадзор и иной надзор… Соскочить вам не удастся. Потому что Ледовый дворец — это такая боль для меня, по сути дела!».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ледовый дворец «Чебоксары-Арена» рассчитан на 7,5 тыс. посадочных мест и обошёлся в 1,6 млрд рублей, в том числе республика взяла 690 млн рублей кредитных средств. Объект был запущен летом 2015 года — с четвёртой официально заявленной попытки.

Депутатам предложили «коров надоить» и «демографию улучшать»

На сессии парламента в первом чтении большинством голосов принят в первом чтении бюджет на 2018 год. Его отличительной особенностью можно назвать, пожалуй, отсутствие отличительных особенностей. В ходе дискуссии «замечательный бюджет» отошёл на второй план, уступив место проблемам, которые поднимала оппозиция. Для последней это обернулось парой предупреждений и посыпавшимся ценными указаниями, кому из них куда идти: в бизнес, «коров надоить» или демографию улучшать. Словесным «деликатесом» стали реплики бывших и нынешних чиновников, которые представляли собой копипаст речей главы Чувашии Михаила Игнатьева. Последний сверху молча взирал на происходящее.

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На чиновников будут тратить ещё больше

В Чувашии, где в октябре 2016 года увеличили денежное поощрение чиновников, в очередной раз повышают расходы. В этом году почти на 10,3 млн рублей увеличивают фонд оплаты труда работников государственных органов власти и аппаратов мировых судей, более всего — для минюста Чувашии (1,7 млн рублей), администрации главы Чувашии (рост на 1,58 млн рублей) и Госсовета (1,13 млн рублей). Напомним, что в этом году траты на чиновников выросли на 0,8% и достигли почти 950 млн рублей, что почти столько же, сколько республика тратить в год на развитие спорта и культуры. Отметим, средняя зарплата служащих в Чувашии в I квартале увеличилась на 5,6% и достигла 33,2 тыс. рублей — при средней заработной плате в целом по экономике (без учёта субъектов малого предпринимательства) в 24,5 тыс. рублей.

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Набережную отдадут в концессию

Реконструкцию Московской набережной в Чебоксарах, которая началась в 2016 году при федеральной поддержке, планируют продолжить в рамках концессионного соглашения. Срок действия договора может составить 40 лет. Предполагается, что за счёт бюджетных средств будет осуществляться реконструкция транспортной инфраструктуры и инженерных сетей, за счет инвесторов — проектирование и строительство элементов обеспечивающей инфраструктуры: кафе, ресторанов, досуговых центров, лодочных станций и яхт-клубов. В настоящее время разрабатывается техническое задание.

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Вокруг грязи: почему «две ноги вместе стоят»

На этой неделе Цивильский район дважды попал в федеральную повестку благодаря «знатной грязи». Скандалом обернулись работы по благоустройству одного из дворов в Цивильске: через три дня после церемонии открытия на детской площадке засосало в грязь школьника, который захотел покататься на качелях, но не смог преодолеть полосу грязевых препятствий. Так несчастный ребёнок простоял, по словам активистов ОНФ, 20 минут — пока его не спас вышедший в болотных сапогах отец. В ходе разбирательств выяснилось, что чиновники «захотели сделать двор ещё лучше и решили завезти чернозём и торф, чтобы сформировать газоны и оформить зелёную территорию». Но после первых же дождей всё это превратилось в полуболотистое месиво.

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Комментарий главы администрации Цивильского района Андрея Павлова вызвал ещё большее недоумение: по сути он обвинил активистов народного фронта в фабрикации видео.

«Мы тут посмотрели по данному инциденту, это какая-то сфабрикованная вещь. Ребёнок не мог так. Двадцатикилограммовый ребенок стоит двумя ногами, вот вы сами посмотрите это видео. Две ноги вместе стоят. То есть, когда ты застреваешь, или если одной ногой ты начинаешь застревать, второй ты либо вперёд идешь, либо назад, а не так», — заявил, в частности, чиновник в интервью радиостанции «Говорит Москва».

В региональном штабе ОНФ опровержение Павлова вызвал «глупым». После разразившегося скандала местные власти пообещали решить проблему и обеспечить безопасность детей.

По иронии судьбы, Цивильский район также попал на федеральный канал. И повод-то был похвальный: на одной из площадок — во время тихвинской ярмарки — проходили съёмки получасовой передачи «Играй, гармонь». Впервые за 32 года они проходили в Чувашии, но при этом передача начиналась с показа гигантского грязевого поля, в которое превратилась территория ярмарки после дождей. Артисты в красочных туфлях месили куски жижи, ведущим дали сапоги.

«Смотрела и было очень стыдно. Везде было грязно. Зато народ не подвёл! Молодцы наши гармонисты!!! Детки просто молодцы!» — делятся жители республики на форумах.

«Класс! Я и не знала, что мы, чувАши или чувашИ, такие клёвые!!!» — пишут отклики в социальных сетях жители других регионов.

«Смерть с косой» на митинге

На грани фола в Чувашии отметили День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Из муниципалитетов отличился Канаш, где спасатели продемонстрировали навыки тушения пожара и спасения «жертв в имитированном загоревшемся автомобиле», а на митинг вышел персонаж, символизирующий смерть с косой и табличкой «Лихач, я жду тебя». По своей эпатажности это может конкурировать разве что с чучелом в Чебоксарах, которое создали в 2015 году: на одном из самых оживлённых перекрёстков появился «повешенный» с чёрным мешком на голове и с завязанными руками — имитация была настолько реальная и мерзкая, что авторам сего креатива может позавидовать даже нечистая сила.

Cap.ru Показательные выступления спасателей

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В ГИБДД республики отмечают, что публичные мероприятия прошли в районах и городах республики, в церквях и храмах состоялись поминальные службы «о каждом погибшем в ДТП, а их в Чувашии за 10 месяцев — 125 человек». Также «священнослужители храмов окропили наиболее опасные участки дорог республики, водителей и пешеходов в молитвах священники призвали быть бдительными». Во многих городах республики был задействован эвакуатор с поврежденными в ДТП автомобилями.