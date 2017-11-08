Чувашию лишили, Татарии дали: моногороду одобрили 335 млн рублей

Нижнекамск, Татария, , 16:30 — REGNUM Наблюдательный совет Фонда развития моногородов, приостановивший в конце октября финансирование чувашского моногорода Каныш, 8 ноября одобрил выделение 335 млн рублей для татарского Нижнекамска. Средства выделяются на условиях софинансирования для строительства инженерных сетей в промышленном парке и части транспортной инфраструктуры, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Фонда.

Республиканский бюджет на эти цели должен будет добавить ещё 17 млн рублей. Создание промышленного парка «Нижнемкамск» даст городу 262 новых рабочих места к 2020 году. Общий размер инвестиций в проект — более 1 млрд рублей. Ввод инфраструктурных объектов намечен на четвёртый квартал 2018 года.

Напомним, в 2018 году Татария планирует получить от Фонда развития моногородов 69,844 млн рублей безвозмездных поступлений, а на 2017 год общий размер транша от организации запланирован в объёме 611,656 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в октябре 2017 года моногороду Каныш Фонд приостановил выделение средств. Из свыше 700 млн рублей, на которые рассчитывал город, получить удалось лишь 162 млн рублей. Республиканские власти среди причин приостановки назвали уход крупного инвестора, посчитавшего проект производство лизина и кормовых добавок нецелесообразным.

Напомним, соглашение с Фондом по моногороду Каныш было подписанов сентябре 2016 года. Предполагалось, что организация поучаствует в софинансировании реконструкции и строительства трёх объектов инфраструктуры, выделив 1,4 млрд рублей. Среди запланированных работ — строительство дороги «Аниш», реконструкция очистных сооружений и возведение инженерной инфраструктуры технопарка.

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