Тракторный концерн получит дополнительно 1,5 млрд рублей

Чебоксары, , 10:45 — REGNUM В Чувашии состоялось закрытое совещание, где была обсуждена судьба предприятий концерна «Тракторные заводы» (КТЗ), расположенных на территории республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В заседании приняли участие заместителя председателя «Внешэкономбанка» Петр Золотарев, индустриального директор госкорпорации «Ростех» СергейАбрамов. Сегодня, 10 ноября, они находятся с рабочим визитом в Курганской области, где обсудят ситуацию на ОАО «Курганмашзавод» (входит в состав КТЗ).

В релизе отмечается, что в настоящее время проводятся «корпоративные мероприятия», цель которых — передать ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» в управление «Ростеха», проинформировал Сергей Абрамов. Сейчас проводится анализ текущего состояния активов.

Ранее «Внешэкономбанк» для предприятий гражданского дивизиона КТЗ ранее выделено 5,75 млрд рублей, из них 3,8 млрд рублей направлено на погашение долгов по зарплате и за поставленные энергоресурсы, 1,9 млрд рублей ушло на пополнение оборотных средств. По данным чувашских властей, в результате производство выросло в три раза.

«Это хороший результат. Тем не менее предприятия пока не смогли выйти на плановые объемы загрузки и преодолеть точку операционной безубыточности. Вы знаете, что было принято решение о передаче предприятий концерна «Тракторные заводы» госкорпорации «Ростех», что дает стабильную перспективу для их развития. Мы приветствуем это», — приводятся в релизе слова Петра Золотарева.

По его словам, наблюдательный совет банка принял решение о дополнительном финансировании в размере 1,5 млрд рублей. Генеральный директор КТЗ Альберт Баков считает, что предприятие переходит «от периода выживания к периоду нормальной работы с приходом «Ростеха», в составе которого «перейдут в стадию роста».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВЭБ обратился в Арбитражный суд Чувашии с иском о банкротстве в отношении ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы». Сумма исковых требований превысила 68,5 млрд рублей при финансовом долге концерна в 85 млрд рублей.

В октябре стало известно, что ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» (ЧАЗ, входит в КТЗ) планирует обратиться в суд о признании завода банкротом. Данный вопрос внесён в повестку общего собрания акционеров, которое планируется провести 28 ноября. В октябре в суд вышел ВЭБ о признании завода банкротом, сумма требований превышает 27 млрд рублей.

Напомним, в состав основных производственных активов КТЗ входят 14 машиностроительных предприятий, расположенных в восьми регионах (Алтайский край, Карелия, Мордовия, Чувашия, Владимирская область, Волгоградская область, Курганская область, Липецкая область). На предприятиях концерна заняты более 19 тыс. человек. В Чувашии в состав КТЗ входят: ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов», ЗАО «Промтрактор-Вагон», ООО «Чебоксарский завод промышленного литья», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», ООО «Четра — комплектующие и запасные части», АО «Четра — промышленные машины».

Читайте ранее в этом сюжете: «Чебоксарский агрегатный завод» хочет подать иск о собственном банкротстве