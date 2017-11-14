Экологическая реформа по обращению с твёрдыми коммунальными отходами внедряется в России методом проб и ошибок. Документация дорабатывается прямо по ходу её же исполнения. А дело — благое, нужное, не терпящее отлагательств. Страна скоро захлебнётся от мусора, считают специалисты, поэтому промедление здесь — практически смерти подобно. Но чем скорее бег, тем горше ошибки для участников рынка и населения и тем дороже они обходятся.

Мусорная урна

«Словно лебеди, саночки»

Курганские депутаты и общественники переживают, как бы к ним на волне законодательных изменений не ворвался в регион «волк» в шкуре инвестора, который опустошит казну, создаст социальную напряжённость высокими тарифами на твёрдые коммунальные отходы (ТКО). Тем временем сроки исполнения наказов поджимают.

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Напомним, новая схема обращения с ТКО должна быть внедрена в российских регионах до 1 января 2019 года. Таково требование Минстроя России, утвержденное документом от 16 декабря 2016 года. Там же указаны дедлайны перехода на новую модель платы населения за мусор. Субъектам РФ необходимо в течение 2017 года исполнить работу по разработке территориальных схем обращения с ТКО, установить норму накопления на одного человека с учетом четырех сезонов, утвердить региональные программы в области обращения с ТКО, подготовить документацию об отборе региональных операторов и проекты соглашений с ними. Не позднее 1 мая 2018 года заключить эти соглашения. До 1 июля 2018 года направить предложения об установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО в орган регулирования. Не позднее 1 января 2019 года обеспечить наступление обязанности физических и юридических лиц по оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО.

А всё потому, что пока с региональным оператором не заключено соглашение, плата за вывоз ТКО включается в состав оплаты за содержание общего имущества собственников помещений многоквартирного дома. Затем — по единому тарифу. Словом, сейчас мы платим за отходы жизнедеятельности с квадратного метра, а потом будет по справедливости — с одного человека. Кстати, оператор должен быть единым, как в фонде капитального ремонта.

Мусорный контейнер

Считается, что от этого выиграют люди, экология, появится в обязательном порядке раздельный сбор и переработка мусора. И главное, тариф станет прозрачным, и простые люди не будут платить за сговор управляющей компании с транспортниками, вывозящими отходы.

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К сожалению, чтобы успеть по срокам и не попасть под дамоклов меч верховных властей, региональные чиновники создают сырые документы, местные парламенты, потакая им в слезных просьбах не подводить, принимают. Кто возьмет на себя ответственность за неисполнение указов президента России, тем более в Год экологии? В итоге из-за странных территориальных схем мусоросжигающие заводы ставят в 10 километрах от города или на берегу реки, из-за условий концессионного соглашения не субъект инвестору диктует тариф, а инвестор субъекту. Достаточно вспомнить печальный опыт Новосибирской области.

По стране гонка за исполнением сроков выглядит следующим образом. Территориальные схемы утверждены в 81 субъекте России, региональные программы — в 52, выборы региональных операторов состоялись в 17, два региона полностью перешли на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Это Ивановская и Астраханская области. Два частично перешли на новую систему — Краснодарский и Камчатский край. Такие данные прозвучали 17 ноября в Совете Федерации на парламентских слушаниях.

Цена скоропалительности — миллиарды рублей

Новосибирск отчитался о переходе на новые рельсы в обращении отходов ТБО еще в июне 2016 года. В рамках договора концессионер должен был построить два мусоросортировочных комплекса с двумя полигонами. При этом он получал фактическое отсутствие конкуренции на крупном рынке складирования и переработки на 40 лет, при объеме инвестиций 6,5 млрд рублей в проект и 121 миллиардах доходов. Кроме того, запланированные объекты оказались рядом со взлетно-посадочной полосой аэродрома, дачниками и рекой. Народ и некоторые региональные депутаты взбунтовались.

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Но такие подарки — не отдарки. Сейчас новосибирская власть с новым губернатором Андреем Травниковым ломает голову: если расторгнуть договор концессии — придётся заплатить как минимум 300 млн рублей неустойки. Как максимум, концессионеру предстоит и оплата упущенной выгоды.

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В Ивановской области новая схема обращения с отходами была введена с 1 июля 2017 года. Люди жаловались и на высокий тариф (417,71 руб. за кубометр без учёта НДС и 492,90 руб. за кубометр с учётом НДС). В итоге грабительский единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО в Ивановской области Верховный Суд отменил. В Ульяновской и Иркутской областях суды полностью отменили территориальную схему.

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«В Курганской области с концессионным соглашением может случиться то же самое, что и в Новосибирской, и в Ивановской областях, и в Ульяновской областях. Концессионные договоры у всех регионов типовые, под копирку написанные. Территориальные схемы наспех, на коленке написаны, цифры из воздуха. Проблемы одни и те же по всей стране», — говорят зауральские общественники.

О скоропалительности перехода на новую систему обращения с ТКО говорит и депутат Госдумы Владимир Гутенев — практически вся документация, принятая в 81 регионе, по его мнению, нуждается в пересмотре.

«Практически все терсхемы нуждаются в серьезной доработке и, следовательно, в пересмотре. Мы убеждены, что принятие региональной программы и утверждение региональных операторов там, где территориальная схема требует серьезной доработки, неприемлемо. Подобная практика грозит резким и необоснованным ростом тарифов для населения», — отметил Гутенев.

Принять с устатку

Однако давайте посмотрим на признанную зауральскими парламентариями территориальную схему бытовых отходов и прикрепленный к ней закон «О государственной программе Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014—2020 годах».

В программе говорится, что населением области числом 862 тыс. человек ежегодно производится порядка 300 тыс. тонн твёрдых коммунальных отходов. С учётом отходов от объектов социального, культурного и бытового назначения общее количество ТКО достигает 440 тыс. тонн в год. На территории области действует только одна линия мусоросортировки потенциальной мощностью 80 тыс. тонн в год. Только в девяти административных центрах муниципальных районов Курганской области и 2% поселений объекты размещения отходов оборудованы в соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями. Единственный в Курганской области полигон ТБО, построенный по проекту, обслуживает город Курган и часть территории Кетовского района — Шуховской. Отметим, что полигон принадлежит городу Кургану. Неоднократно говорилось, что его нужно рекультивировать.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полигон твёрдых бытовых отходов

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Отметим, что из общего объема ТКО региона свыше 50% приходится на город Курган (217,4 тыс. тонн), город Шадринск (44,1 тыс. тонн) и Кетовский район (26,7 тыс. тонн).

Сложившаяся в области система обращения с ТКО «основана на практически их полном захоронении на объектах размещения отходов без предварительной сортировки, что приводит к устойчивому росту объемов накапливаемых и в дальнейшем захораниваемых отходов«, говорится в территориальной схеме. Есть одно небольшое перерабатывающие предприятие, которое занимается «второй жизнью» бумаги, жестяных банок и пластмассовой тары — два, максимум три процента переработки. Бесспорно, катастрофическая ситуация.

Как выход изначально в схеме предлагалось создание центрального полигона для размещения ТКО около Кургана мощностью 250 тыс. тонн в год с мусоросортировочным комплексом мощностью 180 тыс. тонн в год. И нашлась земля в 11 гектаров, которая относится к МУП «Шуховской полигон». Пять мусороперегрузочных станций планируется разместить в Шадринске, Далматово, Шумихе, Юргамыше и в Лебяжьевском районе. Туда собираются привозить мусор из деревень и весей, и с них — на сортировку под Курган.

Куда собирались деть отсортированные отходы — неясно. Эксперт рабочей группы по экологии открытого правительства РФ Сергей Завьялов территориальную схему Курганской области считает противоречащей законодательству. Все недостатки перечесть — пальцев не хватит. Но главный, конечно, мутное упоминание, что переработкой мусора в некой перспективе надо заняться.

«Переработка — это ведь поле для внедрения высокотехнологичных производств. К примеру, отходы можно переработать в пиролизный газ, который может использоваться для производства электроэнергии и тепла», — отметил Сергей Завьялов.

Но вопрос по мусопереработке решился внезапно. Подоспело очередное законодательное: с 1 января 2018 года 182 вида отходов хоронить под землю, закапывать нельзя. Речь идет об отходах черных и цветных металлов, отработанных светодиодных лампах, ртутьсодержащих отходах, бумаге и картоне, пластике и пленке и других. А территориальная схема уже принята, и ее можно менять раз в году. Что делать? И появляется 16 августа на свет региональный проект «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов».

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«Реализовывать указанные мероприятия планируется за счет средств областного бюджета, а также внебюджетных источников в части создания объектов инфраструктуры за счет концессионного соглашения. При этом финансовая потребность во внебюджетных инвестициях оценивается на уровне 1,6 млрд рублей», — сообщили в департаменте природных ресурсов и недропользования.

И 11 гектаров срочно отводятся под мусороперерабатывающий завод. Моментально созывают городскую думу, которую огорошили — Курган должен отдать землю МУП «Шуховской полигон» области. Зачем? Есть местные предприниматели, готовые инвестировать. Сам полигон — прибыльное предприятие, с лицензией, способно взять кредит и инвестировать, и быть региональным оператором. Как сообщает газета «Курган и курганцы», специалистами департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды после выборов регрегулятора предполагается приемлемое, небольшое повышение тарифа за ТКО — где-то от 77 до 130 рублей с человека в месяц. Но как выясняется, активом заинтересовались крупные сторонние инвесторы. На роль регионального оператора посматривают предприятия из Тюменской, Свердловской, Ленинградской областей.

Трижды парламентарии Кургана сопротивлялись — не отдавали городскую землю. Но 17 ноября «сломались» — проголосовали 16 голосами из 25 возможных. И пошли они на уступки с тяжёлым сердцем и вынужденно. Не примут — область не прибежит к очередному дедлайну, значит, они подведут департамент и губернатора, ведь необходимо утверждать проект договора с регоператором. Но так как отдавали со скрипом, заявили, что идут на поводу у региональных властей с двумя условиями: они проанализируют концессионное соглашение и МУП будет среди участников конкурса на оператора.

«В части выбора регионального оператора по обращению с ТКО сообщаем, что в соответствии с действующим законодательством статус регионального оператора обретается на конкурсной основе в установленном порядке, что исключает предопределенность выбора конкретной компании, в том числе с участием государства или муниципальных образований», — уверили в департаменте.

Безусловно, ныне курганским депутатам предъявляют претензии, что отдавать муниципальную землю области было компромиссным, но опрометчивым решением. Вроде бы и с областью не поссорились, однако дали повод зайти на рынок сбора и переработки ТКО чужакам, которые социальную ответственность к городскому бюджету вряд ли проявят.

Видимо, чтобы парламентарии, областные власти и население перестали постоянно выяснять, кто прав, кто виноват в содержании документов и сроках, комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды подготовил поправки в законопроект «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ», которые обяжут учитывать мнение граждан при определении территориальных схем размещения отходов и ужесточат также и механизм использования средств экологического сбора. Именно на этот сбор претендуют регоператоры, помимо взятых с населения денег.

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Предполагаются публичные слушания и учет мнения муниципалитетов. Остаётся вопрос: изменятся ли сроки исполнения этапов, установленных Минстроем? Сможет ли общественность и муниципалитеты тех регионов, где уже отрапортовали о финише, пересмотреть документы?

«Реформа отрасли обращения ТКО без существенного пересмотра федерального законодательства и подзаконных актов, всех территориальных схем и требований к ним, разработки и утверждения региональных программ с участием общественности не будет соответствовать основным принципам и приоритетным направлениям государственной политики. Поэтому мы не снимаем поручение президента с контроля, и работа по нему с нашей стороны будет продолжена», — резюмировал депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев.