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В России начали подсчёт реального количества свалок

Общество
В Ставропольском крае дан официальный старт нового проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка»

Ставрополь, 2 февраля 2017, 10:56 — REGNUM  

В России будет посчитано реальное количество мусорных свалок. Сделать это Общероссийский народный фронт намерен с помощью нового проекта «Генеральная уборка», официальный старт которого в Ставропольском крае и по всей стране объявлен сопредседателем Центрального штаба ОНФ, председателем комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Ольгой Тимофеевой.

Проект нацелен на выявление проблемных свалок, привлечение к этой проблеме внимания властей и дальнейшую их утилизацию с помощью населения и волонтеров.

«Любой человек может зайти на официальный Интернет-ресурс kartasvalok.ru и добавить информацию о местах залежей мусора в вашем городе. Также можно добавить фото», — рассказал куратор проекта «Генеральная уборка» в Ставропольском крае, эколог Владимир Кожевников.

Проект «Генеральная уборка» стал своего рода общественной службой «одного окна», куда люди подают обращения по ликвидации незаконного объекта. На карте предусмотрено обозначение трех категорий свалок и полигонов: стихийные мусорные свалки, крупные свалки, «серые» полигоны (у которых есть лицензия, но законность ее получения вызывает массу вопросов). Для работы по каждому из мусорных объектов будут применяться разные стратегии.

На сегодня на карте уже отмечены три свалки в Подмосковье, Рязани и Калуге, две из которых находятся в разработке у местных властей, а одна ликвидирована.

В конце года интерактивная карта свалок будет представлена президенту страны, лидеру Народного фронта Владимиру Путину на Общероссийском экологическом форуме ОНФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении фронта по Ставропольскому краю.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на сегодняшний день в России официально зарегистрировано около 20 тысяч несанкционированных свалок, половина из которых не крупные свалки.

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Представители ОНФ рассказали об новом проекте «Генеральная уборка»

В Ставропольском крае зарегистрировано 250 свалок. Однако реально их может быть в десятки раз больше. Вместе с тем, регион активно готовится к переходу на новые правила обращения с отходами. Он может попасть в число десяти пилотных регионов, где новые правила обращения с твердыми бытовыми отходами начнут действовать раньше, чем с 2019 года.

В крае подготовлена законодательная база для создания регионального оператора по утилизации мусора, создана дорожная карта обращения с отходами, разработана территориальная схема обращения с отходами, подготовлена техническая база для полного цикла обращения с отходами.

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