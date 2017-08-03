В России запретили захоронение бумаги, шин и стекла

Москва, , 11:56 — REGNUM В России с 2018 года будет введен запрет на захоронение некоторых видов отходов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщили в Минприроды РФ.

Так, под запрет попадут: лом и отходы металлов, термометры, ртутные лампы, лом алюминиевых банок, фольга алюминиевая.

Всего в перечне — 182 пункта. С 2019 будет запрещено захоронение отходов бумаги картона и бумажной упаковки, шин и покрышек, полиэтилена и полиэтиленовой упаковки, стекла и стёклянной тары.

С 2021 года запретят захоранивать компьютерной и оргтехники, аккумуляторов и бытовых приборов, электроинструментов.

В Минприроды отметили, что в настоящее время из 71 млн т твердых коммунальных отходов, образующихся ежегодно, только 7,5% используются повторно, остальные — захораниваются.

«Запрет вводится поэтапно, чтобы сформировалось предложение на рынке переработки. Запрет дополнит механизм расширенной ответственности производителей за утилизацию товаров», — пояснил глава Минприроды России Сергей Донской.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Донской Сергей заявлял, что в России «проблема свалок достаточно серьёзная. Проблема требует системного решения».

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