Ивановский суд отменил тариф на услуги регоператора по обращению с отходами

Воронеж, , 17:33 — REGNUM Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ивановской области признан необоснованным — решение принял сегодня, 23 октября, Ивановский областной суд.

Как сообщает пресс-служба суда, иск к департаменту энергетики и тарифов Ивановской области о признании недействующим постановления департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 28 июня 2017 года №147-к/1 «Об установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на 2017 год» направила прокуратура региона.

В результате суд частично удовлетворил требования прокурора — он признал не действующим пункт первый спорного постановления, которым установлен единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (417,71 руб. за кбм без учёта НДС и 492,90 руб. за кбм с учётом НДС).

При этом необоснованным тариф будет признан после вступления этого решения суда в силу — пока же, в течение месяца, стороны могут обжаловать его в Верховном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля этого года в Ивановской области была введена новая схема обращения с отходами. Региональным оператором, по результатам конкурса, стала компания «Чистое поле — Центр», которая затем получила название «Региональный оператор по обращению с ТКО».

Однако уже с июля в СМИ и социальных сетях появились многочисленные жалобы жителей на работу оператора — прежде всего, на слишком высокие тарифы. Ситуацией заинтересовались в областной думе, в прокуратуре и в ОНФ

В правительстве Ивановской области, комментируя ситуацию для ИА REGNUM, заявили, что готовы решать проблемы, возникшие при реализации реформы в сфере обращения с отходами.

«Сейчас, в самом начале реформы, профильные ведомства особое внимание уделяют и на практике отрабатывают замечания и конструктивные предложения ОНФ и других общественных организаций», — прокомментировал тогда заместитель председателя правительства региона Максим Громов.

13 сентября стало известно, что Верховный суд РФ удовлетворил требование прокуратуры Ивановской области о признании частично недействующим одного из разделов Территориальной схемы обращения с отходами. Надзорное ведомство оспаривало объем твердых коммунальных отходов, установленный в документе, который, в свою очередь, «повлек впоследствии установление необоснованного раздела единого тарифа на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами».

Ранее иск был подан в Ивановский облсуд, но там его отклонили. В Верховном суде требования прокуроров нашли поддержку.

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