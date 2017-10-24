В ГД хотят учитывать мнение граждан при строительстве мусорных полигонов

Москва, , 10:53 — REGNUM Поправки, стимулирующие практику раздельного сбора мусора, а также обязывающие учитывать мнение граждан при определении территориальных схем размещения отходов подготовили депутаты комитета Госдумы по экологии, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября. Парламентарии предлагают нижней палате парламента обсудить их при рассмотрении во втором чтении законопроекта «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ».

Сейчас территориальные схемы расположения мусорных полигонов утверждает Росприроднадзор. В соответствии с поправками принимать решение о размещении отходов будут регионы, которые предполагается обязать учитывать мнение граждан.

В случае принятия закона позиция горожан, высказанная на публичных слушаниях, будет учитываться как и позиция муниципалитетов, которые ранее также были отстранены от влияния на формирование территориальных схем размещения отходов.

Поправками также предполагается обязать муниципалитеты вести перечень мест накопления отходов, а также «организовывать экологическое воспитание и формировать экологическую культуру в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами».

В то же время поправками устанавливается, что «проект территориальной схемы обращения с отходами подлежит рассмотрению федеральными органами исполнительности в порядке, установленном правительством РФ».

Отмена лицензирования «накопления» мусора

Кроме того, изменениями предлагается ввести стимулы для бизнес-структур на раздельный сбор мусора.

«До сих пор крупные компании, торговые сети, бизнес-структуры обязаны были получать лицензию на то, чтобы просто установить контейнеры для раздельного накопления отходов. Это была избыточная норма, которая очень тормозила весь процесс. В итоге международные торговые сети, организующие раздельный сбор мусора, во всех странах, в России сталкивались с серьезными трудностями. Сейчас мы эти трудности устраняем, разводя понятия «сбор» и «накопление». При этом «накопление» становится нелицензируемым видом деятельности, что развяжет руки бизнесу и гражданам в развитии и распространении практики раздельного сбора мусора», — пояснил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Экологический сбор

Предложенные поправки также ужесточают требования к расходованию средств экологического сбора.

«Раньше средства экологического сбора можно было потратить практически на что угодно, например, на покрытие средств, поступающих в счет оплаты населением услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами. На наш взгляд, это девальвировало саму идею экологического сбора. Поэтому мы предложили, чтобы расходование этих средств было целевым — исключительно на обработку и утилизацию отходов», — отметил Бурматов.