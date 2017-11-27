События текущей недели наиболее выпукло высветили две тенденции в Чувашии: растущий разрыв между властью и народом, а также позицию федерального центра по отношению к региону. В политическом аспекте гнетущее настроение в местной элите усилилось после того, как президент Владимир Путин раздал государственные награды, однако на очередной сессии вручения главы Чувашии Михаила Игнатьева (указ о награждении «Орденом Почёта» подписан 22 мая 2017 года) не оказалось. Негатив от слухов, что Игнатьев специально выехал в Москву за торжественным фото с Путиным и все СМИ были наготове, чтобы сей момент распространить, усилился после того, как стало известно, что и в этом году правительство Чувашии остаётся без правительственного гранта «за эффективность» ‑ и это уже третий год подряд. Бюрократия в оцепенении: что бы это всё могло значить — Кремль показательно держит дистанцию, конец близок или просто руки до Игнатьева не дошли… Народ в смятении: когда даже семьи в регионе остаются без государственной поддержки при появлении третьих и последующих детей, никакие весёлые картинки по ТВ не помогут.

Gov.cap.ru Церемония открытия марпосадского двора

Gov.cap.ru Михаил Игнатьев с супругой

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Министр о природе на отдыхе

Кто есть кто в правительстве Михаила Игнатьева и что они из себя представляют, теперь есть возможность узнать широкому кругу интересующихся политикой и ответственных за неё в Москве. По принципу «правительственных часов» в Госдуме в региональном парламенте запустили свой «министерский час». Первым пробным шаром стал час главы минприроды Александра Коршунова, который уложился примерно в 40 минут благодаря несомненному таланту не отвечать на вопросы, что интерес к персоне министра пропадал даже у самых пытливых и дотошных. Зато высказывания министра сохранятся в памяти надолго и могут конкурировать с самыми известными на сегодня изречениями типа «чудеса чудесатее».

«Любое новое начинание мы начинаем…», — говорил Коршунов, и каждый слушатель мысленно заканчивал фразу «…с начала» .

Он довольно простецки уходил от ответов, а когда всё же пытался что-то объяснить, то выходило скомканно, а порой даже комично. Так, на вопрос об образовании ООПТ (особо охраняемых природных территорий) и их туристической доступности он ответил, что «вопрос правильный», и это «делается для того, чтобы мы повысили культуру обращения человека с природой», которая, в свою очередь, «естественна, и человек должен получать удовольствие». На переформулированный вопрос о возможности разведения костров и водных услуг на территориях ООПТ Коршунов с той же степенью важности ответил, что «вопрос правильный, но есть норматив, который принят», на возможность вывоза населением сухостоя — «вопрос правильный», «вопрос действительно больной». Мистер Очевидность.

Cap.ru Александр Коршунов

С несанкционированными свалками в министерстве собираются бороться в том числе через «методику определения рейтинга» руководителей муниципалитетов, которых разделят на «красный, жёлтый, зелёный». Одна из немногих цифр, выскользнувших из уст министра, касалась стихийных свалок: он сообщил, что в Чувашии их около 200, так как «люди не привыкли к цивилизации». Но в одном месте в Чувашии точно стало цивилизованнее, отметил министр:

«Там, где у меня дача, люди стали более-менее относиться уже — знают, что я министр, меньше стали выбрасывать так называемые отходы».

На вопросы о конкурсе по выбору регионального оператора глава минприроды признался, что «мы бы хотели своего родного, из Чувашии», а вот вопрос о тарифах на мусор — «мы год муссировали». Апогеем стал ответ на ситуацию вокруг схемы размещения отходов:

«Любое новое начинание мы начинаем особенно, у нас есть такая организация УФАС, которое как бы да, мы сегодня тоже понимаем, что территориальная схема была своевременно два года назад разработана нам, но она уже не отвечает тем критериям и действиям…».

Не выдержал даже самый лояльный из депутатов — спикер Валерий Филимонов, отметив, что «хотелось бы более детально такие вещи обсуждать». И даже передразнил министра: парламентский час свёлся к тому, что

«где-то «порассуждали», где-то «помуссировали», где-то «правильные вопросы задаёте», где-то «это вместе делать», где-то «работаем».

Отметим, что Коршунов работает в должности министра год, ранее он был директором в государственном центре агрохимической службы.

«Вместе работали в одной команде в министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики. Был в должности первого заместителя», — представил в прошлом году нового руководителя глава Чувашии Михаил Игнатьев, попросив всех «любить и жаловать».

Нынешние назначенцы, публичная деятельность которых сводится к протокольным мероприятиям, доведённым до уровня поздравлений, сами дискредитируют как себя, так власть и чиновничество вместе взятые. Примечательно, что из открытого доступа на официальном портале уходят в закрытый даже биографии руководителей, особенно «затирают» место рождения. Либо заметают следы (не секрет, что сейчас во власти главенствует так называемый «южный куст» (батыревские и яльчикские), который в советскую пору допускали наверх дозированно. Либо отдельные чиновники просто плохо исполняют свои профессиональные обязанности.

«Сегодня у потенциальных кандидатов в чиновники страх запятнать репутацию работой в органах власти Чувашии сильнее, чем остаться без работы. И это ещё — в республике с высоким уровнем безработицы и аутсайдером в Поволжье по уровню доходов и зарплате. Профессионалы уходят — а работать кому-то надо. То ли ещё будет… Критерии к госслужащим снизили — теперь следует ожидать новую волну прихода безграмотных», — отмечает лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

Кто заплатит за вредность?

Прошедшую сессию Госсовета Чувашии можно назвать самой депутатски миролюбивой, которую, впрочем, можно оценить и как временное затишье. Двухчленная фракция справороссов, более года отчаянно воевавшая за положенное по закону зарплатное место, победила парламентскую рать: глава фракции Игорь Моляков получил вожделенное кресло заместителя председателя комитета по экономической политике и АПК. В своём ответном выступлении депутат сообщил, что «без поддержки моих московских товарищей мы бы не смогли продержаться этот год».

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Кроме публичных репутационных потерь, Госсовет Чувашии понесёт и финансовые. Ленинский районный суд Чебоксар поддержал исковое заявление Сергея Семенова, которого в прошлом году единороссы назначили заместителем главы комитета на платной основе — несмотря на его отсутствие и письменный отказ. Парламентарий потребовал в суде «компенсации морального вреда, нанесенного ему незаконным постановлением» Госсовета, 200 тыс. рублей.

«Суд удовлетворил иск частично, уменьшив сумму до 10 тысяч. Однако не сумма важна, а общественный резонанс, который получило решение суда. Оно лишний раз подтвердило, что Госсовет Чувашии как орган законодательной власти в угоду чьим-то амбициям с легкостью нарушает свои же законы», — говорят в «Справедливой России».

Остаётся открытым вопрос, за счёт какой статьи расходов Госсовета или из чьего кармана будет компенсирован ущерб.

Чувашия снова без гранта

Чувашия в очередной раз останется без федерального поощрения по итогам социально-экономического развития. Республика, которая ранее попадала в первую десятку победителей, с 2013 года остаётся без гранта. По мнению экспертов, «самые провальные пункты — социально-экономическое развитие, особенно по таким показателям, как ВРП, зарплата, покупательская способность населения» — «всё это так и осталось тяжёлым бременем, прорыва за год не произошло».

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Отметим, что в следующем году перечень критериев для оценки возрастёт вдвое, до 24 показателей — соответствующий указ подписал 16 ноября Владимир Путин. Среди новых показателей — доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, коэффициент доступности жилья, соотношение доходов населения и стоимости набора основных товаров и услуг, качество и доступность ЖКХ, уровень госдолга и просроченная кредиторская задолженность.

По мнению депутата Госдумы от Чувашии Олега Николаева («Справедливая Россия»), данным указом запускается серьезная реформа взаимодействия федеральных и региональных органов власти:

«Помимо увеличения количества оценочных показателей, в указе просматривается реализация более системного подхода к оценке работы регионов в части повышения качества жизни населения. Об этом свидетельствует и заложенная возможность получения от него информации по обратному каналу. В этой связи очень важно фактическое воплощение обозначенных посылов. Стоит отметить, что некоторые моменты уже реализованы в текущем году через заключение соглашений между федеральным центром и регионами, а итоги их исполнения окажут существенную роль в выработке эффективных инструментов реализации положений нового указа» — считает парламентарий.

Сити-менеджер набирает вес

Gov.cap.ru Вручение награды Алексею Ладыкову

Политический вес прибавил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. По итогам собрания членов Ассоциации городов Поволжья, которое прошло в Казани с участием заместителя приволжского полпреда Алексея Сухова, он избран зампредседателя АГП. Кроме того, он был награждён «за значительный вклад в развитие местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества в РФ». Другим заместителем стал глава Ульяновска Сергей Панчин. Председателем ассоциации переизбран мэр Казани Ильсур Метшин.

Фарс с благоустройством дворов

Скандалы по программе благоустройства дворов переместились из Чебоксар в другие муниципалитеты Чувашии. В Марпосаде под музыку и пляски чиновники открыли «недоделанную дворовую площадку», говорят «фронтовики», отмечая, что много недоработок и претензий к работам в Новочебоксарске.

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В минстрое Чувашии в ответ на критику отреагировали комментарием и шокирующим фоторепортажем, который был контрастом к праздничным кадрам с церемонии открытия. Чиновники заявили, что в скандальном марпосадском дворе дома №87а по ул. Николаева открыта только «первая очередь», а строительство детской и футбольной площадок перед фасадом затянулось. Остаётся непонятным, что именно тогда открывали «в первой очереди» — урны, скамейки, тропинки? Если знали о недостатках, то зачем принимали участие в фарсе?

Gov.cap.ru Вот что предстало после церемонии открытия марпосадского двора

После скандала чиновники разглядели недоработки и в Новочебоксарске. Так, отмечается, что по ул. Винокурова, 15 двор остался без качелей, трёхрядную дорожку сузили до одного и завалили ветками, а въезды во двор — в ухабинах.

«Центром внимания у дома по ул. Жени Крутовой, 16 стали дворовая дорога и детская площадка. К ремонту дороги должны приступить на днях, но для качественного ремонта нужно потепление. А площадка установлена опять-таки прямо в землю, без какого-либо покрытия, и потому уже грязноватая от следов обуви», — увидели и констатировали чиновники минстроя.

Вопрос о том, сколько ещё таких «благоустроенных» на бумаге дворов, остаётся открытым.

Gov.cap.ru Марпосадский двор

Бюджет не для народа

Удивительными нынче в Чувашии выдались публичные бюджетные слушания. По сравнению с предыдущими годами их можно назвать самыми унылыми, непубличными и заформализованными. Выяснилось, что задавать вопросы можно только письменно, выступать по предварительной записи и в порядке озвученной очереди — в результате уже в первом часу депутаты выясняли, кто за кем записан. И если в первый час в зале шло лёгкое броуновское движение, то на втором часу зал и вовсе стал редеть, обнажая и без того зияющее пустотами заднее крыло. Дошло до абсурда: возле выхода встали грудью две барышни-«секьюрити», преграждая путь страждущим покинуть зал досрочно.

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Санкции против детей и педагогов

Муниципалитеты лихорадит накануне 2018 года: спусковым механизмом стали майские указы президента по повышению зарплаты бюджетникам, исполнение которых на местах зачастую понимают своеобразно и доводят до безрассудства. Сейчас добрались до детей, фактически разрушая систему дополнительного образования. В этом контексте показательным индикатором стал Дворец детского и юношеского творчества (ДДЮТ) в Чебоксарах, который в этом году был признан лучшим в России и вошёл в «Золотой фонд российского образования». Стало известно, что ради доведения зарплаты до требуемого «майского» уровня потребовали уволить сразу половину (!) педагогов, сохранив при этом общую нагрузку. Кураторы от образования делают упор на худшей по городу посещаемости, хотя это проблема и руководства ДДЮТ (которое, стоит отметить, опровергает подобные данные), и ответственных за эту сферу чиновников. Как следствие — поползли слухи о том, что дворец канет в историю, и на этом месте откроется или начальная школа, или лакомый объект в центре столицы приберут к рукам бизнесмены. При этом в мэрии Чебоксар всё-таки задумываются о последствиях: постановлением сити-менеджера создана специальная комиссия, которая должна оценить риски оптимизации и ликвидации.

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Ещё одна «детская» тема, взбудоражившая Чувашию, касалась выплат ежемесячных пособий семьям, которые стали многодетными в 2017 году. Выяснилось, что в республике не хотят их поддерживать, так как «на уровне Федерации новые правила ещё не приняты». Возобновление федеральных выплат предусмотрено только с 2018 года. Между тем рождаемость в Чувашии продолжает сокращаться, в том числе в этом году уменьшилось число семей, где родился третий ребёнок.

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Герой России условно свободен

В Чебоксарах суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Героя России Евгения Борисова, который был осуждён в апреле 2016 года в качестве одного из лидеров и организаторов игорной ОПГ. При вынесении решения учитывалась положительная характеристика от руководства СИЗО о примерном поведении и неоднократных поощрениях осужденного и представленное суду гарантийное письмо от чебоксарской компании о немедленном трудоустройстве, если он будет досрочно освобожден, пишет «Коммерсант».

Решение об УДО было принято несмотря на протест прокуратуры, поскольку Борисов выплатил из назначенного ему приговором штрафа в 10 млн рублей по факту лишь чуть более 118 тыс. рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

ЧП в Росгвардии

В Чебоксарах перед судом по обвинению в злоупотреблении полномочиями предстанут командир ОМОНа отдела Росгвардии по Чувашии и командир роты ОМОНа. По данным следствия, офицеры заставляли работать на своих дачных участках подчиненных им бойцов в рабочее время «с апреля по декабрь 2016 года». Ранее в прессе отмечалось, что злоумышленники свою вину отрицают. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде. В отделе Росгвардии по Чувашии сообщили, что обвиняемые отстранены от исполнения обязанностей.

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