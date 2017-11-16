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Дело офицеров ОМОНа в Чувашии: комментарий

Происшествия

В отделе Росгвардии по республике сообщили, что обвиняемые отстранены от должностей

Чебоксары, 16 ноября 2017, 13:14 — REGNUM  Сотрудники ОМОНа в Чувашии, которые стали фигурантами уголовного дела, отстранены от исполнения обязанностей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Чувашии.

«Установленным в ведомстве порядком в связи с возбуждением уголовного дела в отношении офицеров ОМОНа отдела Росгвардии по Чувашской Республике данные сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей», — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах перед судом по обвинению в злоупотреблении полномочиями предстанут командир ОМОНа отдела Росгвардии по Чувашии и командир роты ОМОНа. По данным следствия, офицеры заставляли работать на своих дачных участках подчиненных им бойцов в рабочее время «с апреля по декабрь 2016 года». Ранее в прессе отмечалось, что злоумышленники свою вину отрицают. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.

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