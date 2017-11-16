«Чувашия провалилась»: республику вновь оставляют без гранта

Чебоксары, , 14:59 — REGNUM Чувашия в очередной раз останется без федерального поощрения по итогам социально-экономического развития. Республика, которая ранее попадала в первую десятку победителей, с 2013 года остаётся без гранта. Об этом ИА REGNUM сообщил депутат Госдумы, член парламентского комитета по экономической политике Олег Николаев (фракция «Справедливая Россия»).

Парламентарий напомнил, что в этом году «слегка поменялась методика расчета»: при определении суммы гранта учитывается количество населения в том или ином регионе, также включен индекс бюджетных расходов. Депутат, представляющий в Госдуме Чувашию, с сожалением отметил, что республика уже не первый год остаётся без гранта.

«Чувашия провалилась ещё в прошлом году и, на мой взгляд, существенно — заняла 63 место. Самые провальные пункты — социально-экономическое развитие, особенно по таким показателям, как ВРП, зарплата, покупательская способность населения. Всё это так и осталось тяжёлым бременем, прорыва за год не произошло. Кроме того, достаточно вяло идёт работа по федеральным программам, часть средств даже пришлось возвращать: если по программе переселения из аварийного жилья худо-бедно отчитались, то большие риски — по программе «Этническая Чувашия», моногороду Канаш, программе создания комфортной городской среды. Мало того, что социально-экономическое развитие оставляет желать лучшего, так ещё и такое потребительское отношение к деньгам, которые даёт федеральный центр. Это всё усугубляет те провалы, которые были в прошлые годы. Итоги деятельности никак позволяют конкурировать за место среди лучших сорока. А помнится, раньше мы могли даже более в узком формате выкраивать себе местечко и соответственно — дополнительные ресурсы», — говорит Олег Николаев.

Напомним, по последним данным Росстата (август 2017 года), минимальные доходы населения в Поволжье были зафиксированы в Мордовии (18 166 рублей) и Чувашии (18 437 рублей). В целом в приволжском округе показатель составил 26 148 рублей. Реальные доходы в Чувашии по итогам 2016 года упали на 8,3%, в 2017 году падение продолжились: в январе-августе они сократились ещё на 1%. Чувашия также является аутсайдером в Поволжье по уровню средней зарплаты: в августе она составила 23 785 рублей при среднеокружном уровне в 28 399 рублей. Кроме того, в 2016 году в Чувашии 232,2 тыс. человек имели среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума (то есть находились за чертой бедности), что на 12,2 тыс. больше, чем было в 2015 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последний раз Чувашия получала федеральный грант «за эффективность» деятельности органов исполнительной власти по итогам 2013 года. Тогда она заняла 14-е место, получив 165 млн рублей. По итогам 2012 года она была на 42 месте, в 2011 году — пятая, в 2010 году — седьмая.

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Отметим, что в этом году по сравнению с предыдущим число регионов, удостоенных грантов, возросло с 20 до 40. Согласно проекту распоряжения правительства, между регионами-победителями «за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала» будут распределены 20 млрд рублей. Предположительно больше всего получат Республика Саха (Якутия) — почти 2,55 млрд рублей, Татария — 1,67 млрд рублей и Московская область — 1,6 млрд рублей. Отметим, что из регионов Поволжья, помимо Татарии, «за достижения» получат средства из федерального бюджета Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Пензенская и Ульяновская области.

Напомним, 16 ноября 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который устанавливает новые критерии оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти России.

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