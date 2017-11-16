«Рраз — и нет дворца»: оптимизация по-чувашски

Чебоксары, , 19:45 — REGNUM Муниципалитеты лихорадит накануне 2018 года: спусковым механизмом стали майские указы президента по повышению зарплаты бюджетникам, исполнение которых на местах зачастую понимают своеобразно и доводят до безрассудства. Наибольшее напряжение возникло в образовании и культуре, где с учётом небольших зарплат работает, пожалуй, больше всего альтруистов и энтузиастов. Сейчас добрались до детей, фактически разрушая систему дополнительного образования. В этом контексте показательным индикатором стал Дворец детского и юношеского творчества (ДДЮТ) в Чебоксарах, который в этом году был признан лучшим в России и вошёл в «Золотой фонд российского образования», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Стало известно, что ради доведения зарплаты до требуемого «майского» уровня потребовали уволить сразу половину (!) педагогов, сохранив при этом общую нагрузку. Кураторы от образования делают упор на худшей по городу посещаемости, хотя это проблема и руководства ДДЮТ (которое, стоит отметить, опровергает подобные данные), и ответственных за эту сферу чиновников. Как следствие — поползли слухи о том, что дворец канет в историю, и на этом месте откроется или начальная школа, или лакомый объект в центре столицы приберут к рукам бизнесмены. При этом в мэрии Чебоксар всё-таки задумываются о последствиях: постановлением сити-менеджера создана специальная комиссия, которая должна оценить риски оптимизации и ликвидации.

Но в любом случае кадровые «санкции» ударят не только по педагогам — а по детям, в том числе из малоимущих и многодетных семей. И 2017 год может войти в историю Чувашии как год самого беспринципного и циничного ущемления прав детей: достаточно вспомнить, что с 1 января 2017 года семьи, где родились третьи и последующие дети перестали получать ежемесячные пособия. То есть малоимущих (а многодетные семьи в основном малоимущие) в Чувашии лишили государственной поддержки, не найдя на это в бюджете региона, по прогнозам, около 175 млн рублей — при этом неосвоение средств только по одному проекту составляет 125 млн рублей.

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Почву для войны с детьми подготовили заранее, организовав «проверку наполняемости 116 учебных групп подведомственных учреждений дополнительного образования». 9 ноября управление образования мэрии Чебоксар опубликовало итоги, констатировав, что посещаемость объединений в ДДЮТ «оказалась ниже среднего по городу» (70—88%), «её процент составил 48%».

И началось.

14 ноября во дворце детского творчества прошло собрание коллектива, на котором руководство выложило сотрудникам всю правду как на исповеди, сообщили ИА REGNUM педагоги. Директор ДДЮТ Галина Петрова напомнила об итогах проверки, из которой следовало, что «мы с вами хуже всех работаем» — попытка доказать обратное в кабинетах чиновников успехом не увенчалась («там стена»), документы и акты проверки не были предоставлены.

Но было получено устное поручение уволить половину сотрудников.

«На 1 июня у нас должно остаться в штате 69 педагогов из 123… Те, кому возможно сейчас устроиться, — не прямо сейчас, а потихонечку — думайте, чтобы без работы вам не остаться», — была откровенна на встрече руководитель, пояснив, что на «зарплату в городе денег нет», и предложив чиновникам начать оптимизацию с неё (как стало известно ИА REGNUM , Петрова и её заместитель по итогам очередного совещания в мэрии написали заявления об увольнении «по собственному»).

«Нужно оставшимся педагогам довести зарплату до 21 тыс. за счёт тех людей, которые у нас уйдут. Арифметика простая», — пояснила руководитель учреждения, отметив, что в настоящее время средняя зарплата составляет 17 тыс. рублей.

При этом охват детей должен остаться таким же (а это около 5 тыс. детей). Сотрудникам сейчас предлагают попытать своё счастье в школах или уходить на платные секции. Более того, выяснилось, что с ДДЮТ чиновники хотят взыскать 500 тыс. рублей, выплаченных в качестве зарплаты тем сотрудникам, которые находились во время проверок на обучающих курсах, поэтому занятия были отменены — но проверяющие настаивают на том, что педагоги якобы прогуливали работу.

«Наша самая главная защита — дети, которые рядом с нами», — говорят педагоги.

Обеспокоенные родители пишут во всевозможные инстанции, появляются петиции.

«14 ноября во Дворце пионеров (на Президентском бульваре, 14) было собрание родителей, дети которых посещают кружки. Дворец хотят закрыть. Сначала хотят уволить порядка 50 педагогов. А ведь за каждым педагогом стоят дети, целые коллективы. В этом году Дворец признали лучшим учреждением дополнительного образования. А сейчас управление образование города Чебоксары под разными предлогами хочет закрыть Дворец. Да, дополнительное образование во Дворце дается детям бесплатно. Да, возможно, Дворец не приносит безумной прибыли. Да, местоположение Дворца на заливе в центре города — просто лакомый кусочек… Но здесь получают образование дети. Более 5000 детей», — говорится, в частности, в одном из обращений.

При этом дворец облюбовали чиновники, депутаты и единороссы. Здесь проводятся отчётно-выборные собрания, парадные конференции, республиканские совещания. И остаётся вопросом, проводятся ли эти мероприятия, как и для детей, бесплатно?

Было отмечено, что накаляется ситуация и в других учреждениях дополнительного образования. В управлении образования Чебоксар, в свою очередь, заявляют, что «педагогам дополнительного образования, которые набирают группы на базе школ, будет предложено перейти в общеобразовательные организации, в которых уже функционируют их объединения». И заверяют, что список кружков в школе «будет расширяться, и ученики смогут получать знания по всем направлениям, не выходя за ее пределы».

«О сокращении педагогов в районных домах и дворцах детского творчества, закрытии учреждений и размещении на их территории сторонних организаций речь не идет. Учреждения дополнительного образования продолжат свою работу», — приводят на официальном сайте заявление начальника столичного управления образования Дмитрия Захарова.

Чиновники успокаивают: «родителям не стоит беспокоиться на счёт того, что в результате введения новой системы дополнительного образования все кружки станут платными». Так как «востребованные группы в домах творчества останутся на прежних условиях, а новые объединения в школах появятся в рамках внеурочной деятельности ФГОС и будут бесплатны». И это при том, что в Чебоксарах — дефицит школ, ряд из них переполнены. Видимо, следующий этап — рекомендация педагогам идти в бизнес, как советовал премьер Дмитрий Медведев.

Родители если и верят, то с трудом, полагая, что подобными действиями «уничтожается дополнительное образование», напоминая чиновникам, что это «важнее торгово-развлекательных центров», так как «мы хотим растить умное и талантливое поколение».

«Ну, вот и до детишек контрсанкции добрались… Ничего святого!» — пишет на чебоксарском форуме пользователь enne.

«Слово «геноцид» почему-то неправильно написали, буквы перепутали, и получилось «оптимизация», — иронично добавляет zoomя.

«Привыкли, что по одному щелчку бюджетники всё, что захочешь сделают. Сагитируют, споют, спляшут, какой хочешь парад проведут, подписи соберут, а потом можно рраз — и под сокращение. Коллектив, держитесь там!» — поддерживают педагогов горожане.

Проблему дополнительного образования ранее поднимали члены регионального штаба ОНФ, к которым обращались обеспокоенные родители. По данным «фронтовиков», с 2008 по 2017 годы в Чувашии по разным причинам были закрыты или реорганизованы два учреждения дополнительного образования, а в четырех муниципалитетах такие организации вовсе отсутствуют.

«А между тем высокая демографическая волна дает сейчас такой же вызов дополнительному образованию, как и дошкольному, начальному общему и основному общему. В большинстве случаев кружки и секции посещают в основном дети до 12 лет, подростки 13—17 лет предоставлены сами себе. Следствием того, что свободное от школы время у них не занято какой-то полезной деятельностью, усиливается негативное влияние интернета, улицы», — подчеркивала ранее руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» в Чувашии Людмила Лекарева.

И эту обеспокоенность разделяют в прокуратуре Чувашии, которая недавно инициировала проведение форума по вопросам детства. Глава надзорного ведомства Василий Пословский констатировал, что сами подростки стали реже идти на преступления, но чаще — в «группах со взрослыми», которые вовлекают их в криминальный мир, также выросло число грабежей и краж. На учёте в ОДН состоят более 1100 несовершеннолетних. «Тревожная тенденция» — рост на 67% к уровню января-сентября 2016 года числа преступлений против детей.

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Чтобы нивелировать напряжённость, глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков поручил создать «комиссию по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных учреждений дополнительного образования города Чебоксары».

«Подобное топорное решение вопроса наблюдается повсеместно. Публично говоря, что дети — наше будущее и ими надо заниматься, с другой стороны, в погоне за показателями тупо увольняют и сокращают персонал. И это касается не только системы дополнительного образования, но и культуры, спорта. В Чебоксарах такую политику ведёт заместитель сити-менеджера Алла Салаева. Всю эта неблагодарную работу сваливают на директоров бюджетных учреждений, закулисно вынуждая их сокращать штат, исполняя волю вышестоящих руководителей и принимая на себя весь гнев общественности, родителей. Очень нервная обстановка сложилась — никто не знает, кто будет следующий, все на пороге ожидания», — считает лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.