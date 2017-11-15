Наталия Николаева, , 20:50 — REGNUM

Удивительными нынче в Чувашии выдались публичные бюджетные слушания. По сравнению с предыдущими годами их можно назвать самыми унылыми, непубличными и заформализованными. Выяснилось, что задавать вопросы можно только письменно, выступать по предварительной записи и в порядке озвученной очереди — в результате уже в первом часу депутаты выясняли, кто за кем записан. Когда окрылённое выступление министра финансов Светланы Енилиной сменил печальный тон министра экономики Владимира Аврелькина, в зале началось лёгкое броуновское движение — а на втором часу зал и вовсе стал редеть, обнажая и без того зияющее пустотами заднее крыло. Дошло до абсурда: возле выхода встали грудью две барышни-«секьюрити», преграждая путь страждущим покинуть зал досрочно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бюджет начинался не с цифр

Бюджетные слушания начались вовсе не с бюджета. Выяснилось, что на публичные слушания допустили не всех желающих — в частности, речь шла о паре-тройке городских оппозиционеров, которые «против всего и всех». Данный вопрос поднял зампредседателя комитета Григорий Данилов (фракция КПРФ), ссылаясь на соцсети и не обращаясь ни к кому конкретно, попросил дать «правовую оценку». Модератор в лице председателя бюджетного комитета Альбина Егорова спасалась чтением регламента, заявив, что «никаких обращений в комитет не было», а список участников «утверждён мною 2 ноября 2017 года в количестве 341».

Правда, где эти сотни заявленных человек, осталось загадкой. Так как на начало слушаний в зале было много пустующих кресел — даже в центральной привилегированной части. Относительно заполненным было разве что в крыле, которое традиционно отводится представителям муниципальных образований, откровенно полупустым — где обычно сидят вип-приглашённые и высокопоставленные чиновники, позорно полупустым — в заднем крыле, где порой откровенно зевали. Многих выручали смартфоны, планшеты и ноутбуки: виртуальная жизнь кипела и была явно интереснее реальной. Поэтому предупреждающая реплика Альбины Егоровой о том, что не надо превращать публичные слушания «в лоббирование своих интересов», вызвала в зале насмешку: «Где тут лоббистов-то увидели?».

И ещё одна показательная ремарка. В парламент не поступило ни одного предложения от граждан — а на это выделялось около месяца, а с учётом первого опубликования законопроекта ушло два месяца. Для главного документа — нонсенс, что может говорить как об уровне доверия к депутатам и власти, так и о том, что жители в условиях падения реальных доходов заняты выживанием, и им не до высоких бюджетных тем.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по последним данным Росстата (август 2017 года), минимальные доходы населения в Поволжье — в Мордовии (18 166 рублей) и Чувашии (18 437 рублей). В целом в приволжском округе показатель составил 26 148 рублей. Реальные доходы в Чувашии по итогам 2016 года упали на 8,3%, в 2017 году падение продолжились: в январе-августе они сократились ещё на 1%. Чувашия также является аутсайдером в Поволжье по уровню средней зарплаты: в августе она составила 23 785 рублей при среднеокружном уровне в 28 399 рублей. На Чувашию и Самарскую область приходится около 40% задолженности по зарплате.

Напомним, в Чувашии возросла доля населения, живущего за чертой бедности. В 2016 году в республике 232,2 тыс. человек имели среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, что на 12,2 тыс. больше, чем было в 2015 году.

Бюджетный пирог: сколько и куда потратят

Основной докладчик — вице-премьер и она же министр финансов Светлана Енилина, на начало слушаний была в приподнятом, праздничном настроении. Даже в голос смеялась, проскользнув сквозь ряды и сев не на своё привычное кресло, а на место рядом со священнослужителем: своего рода как добрый знак и благословение. Вокруг священника вскоре образовался женский круг по бюджетным интересам: женщины разных чинов щебетали о своём, на что служитель церкви реагировал со смирением и принятием.

Выступление министра, с которого был дан официальный старт слушаниям, удалось: ни неудобных устных вопросов, ни критики — разве что по залу начались первые пока ещё робкие передвижения по служебной и не очень необходимости.

Возвращаясь к бюджету. Если говорить в целом, то почти всё будет расти: в 2018 году поступления планируются в сумме 43 млрд рублей («на уровне 98% к 2017 году», что связано с нераспределённым объёмом федеральных поступлений), расходы ориентировочно составят 42,95 млрд рублей, в 2019 году соответственно — 38,6 млрд и 38,4 рублей, в 2020 году — 40 млрд и 40,7 млрд рублей. В том числе собственные доходы республиканского бюджета планируются в суммах: в 2018 году — 27,1 млрд рублей (с ростом к 2017 году на 4,8%), в 2019 году — 28,1 млрд рублей (с ростом к 2018 году на 3,8%), в 2020 году — 29,4 млрд рублей (с ростом к 2019 году на 4,7%). Наибольшая часть собственных доходов в ближайшие три года будет приходиться на налоговые доходы — порядка 97% ежегодно. В 2018 и 2019 годах бюджет профицитный, в 2020 году предусмотрен небольшой дефицит. В структуре расходов впервые за последние годы существенно возрастут вложения в реальный сектор экономики.

Наибольшее внимание было приковано в распределению средств в 2018 году — что и понятно, так как ещё есть возможность его отредактировать. Согласно документу, расходы увеличиваются у всех главных распорядителей бюджетных средств. Общая сумма расходов республиканского бюджета возрастёт на 8 млрд рублей и предположительно составит 39,6 млрд рублей. Предлагаемое наибольшее увеличение бюджетных расходов — по линии минфина (2,1 млрд рублей), минобразования (1,8 млрд рублей) и минздрава (924 млн рублей).

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«Тактической задачей 2018 года является выполнение целевых социально-экономических показателей, предусмотренных указами президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. Особое внимание будет уделено обеспечению показателей достижения индикаторов роста заработной платы работникам бюджетной сферы. Повышение будет осуществляться поэтапно», — порадовала бюджетников министр финансов, отметив, что «частично мы распределили по направлениям 800 млн рублей».

Напомним, до 200% от средней региональной заработной платы должна быть доведена средняя зарплата врачей, научных сотрудников и преподавателей вузов, а также работников медицинских организаций, имеющих высшее образование. Оплата труда младшего и среднего медперсонала, преподавателей и мастеров производственного обучения, социальных работников и работников культуры должна достичь уровня средней зарплаты по региону. По итогам I полугодия 2017 года Чувашия выполнила только два показателя: повысила до требуемых уровней зарплату педагогам вузов и учреждений начального и среднего профобразования.

Кроме этого, президент Владимир Путин поручил проиндексировать заработную плату работников бюджетной сферы не менее чем на 4% с 1 января 2018 года. В Чувашии оклады работникам государственных учреждений повысят со следующего года на 4% — данные средства предусмотрены в том числе в резервном фонде Чувашии.

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Наибольший удельный вес в структуре расходов на 2018 год занимают расходы на образование (29,3%): выделяется 12,5 млрд рублей, что на 2% выше уровня 2017 года. Средства будут направлены на продолжение строительства трёх детских садов, строительство пяти новых школ (в Чебоксарах и Ибресях). На развитие здравоохранения планируется направить почти 3,2 млрд рублей (7,4% в структуре расходов) — с ростом на 30%. В том числе на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения предусмотрено почти 860 млн рублей, на приобретение медоборудования — 680 млн рублей.

«На инвестиции запланировано 334 млн рублей. Будет продолжена реконструкция городской детской больницы №2 и строительство многопрофильной поликлиники», — сообщила об инвестиционных планах Светлана Енилина.

На развитие культуры в 2018 году предусмотрено 1,28 млрд рублей, что на 22% выше уровня 2017 года.

«18-й и 19-й годы — годы подготовки к празднованию важной даты для нашей республики: 100-летие со дня образования Чувашской АССР. В связи с чем на указанные цели в течение трёх планируется выделить из бюджета 609 млн рублей, в том числе за счёт субсидий из федерального бюджета 429,9 млн рублей (ежегодно по 143,3 млн рублей). Из них в 2018 году планируется направить 200 млн рублей — в основном на капитальный ремонт учреждений культуры. Инвестиционные расходы запланированы в объёме 421,8 млн рублей: будет продолжена реконструкция Московской набережной, на что будет направлено 206,9 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 200 млн рублей. На реконструкцию государственной филармонии планируется направить 100 млн рублей», — сказала глава минфина Чувашии.

Реализация социальной политики обойдётся в 2018 году 11,967 млрд рублей, затем в 11,8 млрд рублей ежегодно. Более 6,3 млрд рублей направляется на различные виды государственной поддержки социально незащищённым категориям населения. На развитие реального сектора в 2018 году предусмотрено свыше 6 млрд рублей, на развитие АПК — более 2 млрд рублей. На жилищно-коммунальное хозяйство расходы сократятся на 46%, что «связано с завершением мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья», на развитие коммунальной сферы потратят 463 млн рублей. Дорожный фонд на 2018 год спрогнозирован в сумме 3,649 млрд рублей (на 2017 год — 3,1 млрд рублей). Дотации муниципалитетам увеличат на 14,4% — до 1,147 млрд рублей, общий размер межбюджетных трансфертов местных бюджетам составит почти 15,7 млрд рублей. Годсолг Чувашии на 1 января 2019 года составит 14,2 млрд рублей, или 52% к собственным доходам.

С печалью о развитии

Затем трибуна перешла к другому вице-премьеру — министру экономики Владимиру Аврелькину, который печалил и усыплял не цифрами, а своим настроением и паузами, где были слышны порой вздохи. Этот эмоциональный фон, впрочем, не соответствовал тому, что лилось из его уст: министр заявил, что «не буду останавливаться на проблемах», а «больше на тенденциях», а в целом «экономика выходит из рецессии и показывает динамику», а в 2018—2020 годах планируется «восстановление объёма производства».

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Доклад главы контрольно-счётной палаты Чувашии Светланы Аристовой пестрил практически теми же цифрами и теми же выводами, что и министра финансов — как и ещё одного эксперта, зампредседателя экспертного совета Государственного совета Василия Харитонова. Ну разве что было сказано вскользь критическое замечание в адрес муниципальных образований, у которых «резервы есть» — видимо, забегая вперёд, чтобы не пытались отщипнуть кусок от республиканского бюджетного пирога. После их докладов в зале начались лёгкие перебежки, число пустующих кресел стало расти.

Ещё один выступающий, заявленный в основной программе, — председатель общественной палаты Чувашии Алексей Судленков. Как и министр экономики, он заметил позитивные изменения, а также отметил «существенный бум» в строительстве (так как появляются новые микрорайоны, пояснил, но между тем, по данным Чувашстата, в январе-октябре 2017 года общая площадь введенного жилья сократилась на 1,9% и составила 423,2 тыс. кв. метров). Переходя к социальной сфере, он высказал мнение, что в Чувашии будет построено «одно из лучших в России» образовательных учреждений — кадетская школа, которая к тому же «изменит всю инфраструктуру заброшенной рощи, где собираются люди, которые, скажем так, хотели уединиться».

Выяснения и обсуждения

А затем депутаты начали выяснять, кто за кем выступает. На что Альбина Егорова пояснила, что «по мере подачи заявления». «Удивляюсь, что такой список есть», — громко удивился один из депутатов.

— А я каким номером, назовите? — допытывался глава фракции справороссов Игорь Моляков.

— Вы заранее записаны, пятым — отреагировала Егорова, пролистав бумажки.

— Как он пятым? — встрял в диалог Григорий Данилов, оказавшийся на десятом месте.

Зал оживился, послышались смешки.

— Ещё раньше. Владислав Григорьевич (Данилов — Григорий Владиславович — прим. ИА REGNUM), я удивляюсь над вами, я уже озвучивала, что у нас есть список выступающих, которые подали до начала публичных слушаний, — начала раздражаться Егорова то ли от смеха в зале, то ли от назойливости от оппозиции и перепутав депутатское имя с отчеством.

Первые официальные выступающие, уткнувшись в бумаги, зачитывали своё мнение с трибуны. Говорили они, в частности, о том, что «отрасль здравоохранения является приоритетной для правительства Чувашии», что «безусловным приоритетом являются социальные обязательства». Сити-менеджер Красноармейского района Сергей Молотков посетовал, что предложенный уровень софинансирования программ у муниципалитета «один из самых высоких», застенчиво и даже несколько стыдливо попросив его снизить, за что «обязуемся увеличить доходы». Примечательно, что все они не выступали, а зачитали свои заготовки.

Председатель чувашского отделения общества слепых Юрий Сергеев попросил 1,4 млн рублей, так как в связи с поручением президента Владимира Путина о доведении МРОТ до прожиточного минимума необходимо дополнительно будет изыскать для работающих на трёх региональных предприятиях ВОС около 2,3 млн рублей. И попутно досталось заместителю министра экономики Инне Антоновой, которая на официальный запрос о поддержке по линии министерства дала такой ответ, что «ничего не понял, что она хотела сказать».

Затем досталось и самому министру экономики. Главный оппозиционер Чувашии Игорь Моляков с иронией охарактеризовал доклад Аврелькина как «замечательный» на фоне того, что «на грани нищеты 60%» населения, которому «не до жиру — быть бы живу». В это время в зале что-то с грохотом упало — злые языки заговорили, что это министр экономики.

Оппозиционер тем временем не только критиковал, но и предлагал. В частности, заморозить тарифы в Чувашии «до полного аудита их обоснованности» и вернуть единые денежные выплаты семьям, где третий ребёнок родился в 2017 году. Данные законопроекты партией уже разработаны, последний даже представлен на рассмотрение главе Чувашии Михаилу Игнатьеву:

«Сразу написали Игнатьеву, чтобы он дал свой ответ на этот актуальнейший проект… Получили стандартный ответ, что у главы республики нет своего мнения».

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Депутатские прения продолжились. Коллегу в части возврата выплат многодетным семьям поддержал коммунист Александр Андреев. Его соратник Данилов в начале выступления рассыпался в положительных прилагательных: «бюджет растет — хорошо», значительные средства уходят в социальную сферу — «приятно», и вообще — «спасибо Енилиной». Единоросс и директор гимназии Инна Исаева честно призналась, что «попросила слова, чтобы помыслить о происходящем».

Ещё более откровенен был другой единоросс — председатель «Чувашпотребсоюза» Валерий Павлов, который назвал резервы пополнения бюджета. К примеру, это алкогольный рынок. По его словам, местные ликёро-водочные заводы выпускают 335 тыс. декалитров продукции при потенциале в 1,5 млн, а это — потеря налоговых поступлений. В том, что население Чувашии способно освоить такой объём внутрь, у парламентария сомнений нет, ведь республику продолжают «оккупировать» торговые сети, «в каждом райцентре» есть, и сейчас даже «заказать водку по телефону» можно. Вся суть выступления в конечном счёте свелась к тому, что «мы пытались неоднократно попасть на прилавки», а увеличение доходов собственного предприятия — это увеличение и собственных доходов бюджета Чувашии.

«Покупая звениговскую колбасу, мы пополняем бюджет Марийской республики, а не Чувашской», — почти плакатным слоганом говорил единоросс.

Завершили выступление депутаты-врачи. Стоматолог Юрий Зорин признался, что накануне «позвонил в министерство финансов, чтобы получить уточняющие сведения», став зачем-то перечислять структуру расходов. И резюмировал, что «надо любить и ценить то, что имеешь, тогда будем развиваться». Для тех, кто прослушал первые выступления, офтальмолог Дмитрий Арсютов напомнил, что расходы «на здравоохранение и образование показывают неуклонный рост».

В это время одни лихорадочно смотрели депутатский раздел сайта Госсовета, пытаясь понять, кто есть кто. Другие уже в открытую покидали зал — в результате у входа встали девушки-организаторы, грудью встав на амбразуру и не выпуская досрочников.

Время шло к обеду. Устал даже президиум. Предложили прекратить прения и поддержать проект бюджета. Поднялась горстка рук.

Эпилог

Слушания закончились. Зал быстро опустел. И только приглашённые студенты, которые стали свидетелями парламентского события, живо обсуждали произошедшее.

«Только депутаты понравились. Которые в конце выступили», — сказал один из молодых под дружное одобрение друзей.

Мероприятие снова спасли студенты — как и на выборах.

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