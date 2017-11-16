Орто-Нахаринский наслег Ленского района Якутии 20 дней был одним из трёх самых богатых сельских поселений республики. Населённый пункт, в котором проживает 650 человек, 25 октября решением депутатов Госсобрания региона увеличился в 27 раз, заняв треть площади всего Ленского района, и главе Якутии Егору Борисову пришлось нести репутационные потери, накладывая 14 ноября вето на закон, который депутаты принимали с письменного одобрения республиканского правительства. Что же на самом деле произошло и почему?

«Шаман». 1929 г. Якутия. СССР

Old.sakha.gov.ru Посевная в Ленском районе. Якутия

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Суть там, напомним, в том, что сейчас на территории, которую ортонахаринцы пытались вернуть себе с 2007 года потому, что она принадлежала им исторически, работают самые крупные промышленные компании-недропользователи муниципалитета. Сколько ни рассуждай о справедливости, истории, и том, как всё было во времена Советского Союза, в то, что маленькому селу вот так запросто подарят сотни миллионов рублей налоговых доходов, которые раньше обеспечивали существование всего района, изначально верилось с трудом. Не меньше удивились в администрации муниципалитета и правительстве республики, а это наводит на логичный вопрос: как в таком случае такие фундаментальные изменения с дотационными последствиями для района и необходимостью закладывать дополнительные расходы в региональный бюджет вообще допустили?

Может быть, недолгое богатство маленькому селу нечаянно подарило противостояние между председателем правительства Евгением Чекиным и председателем Госсобрания региона Александром Жирковым, корни которого — в финансировании проекта общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в ХХI веке»?

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Ведь именно спикер регионального парламента спровоцировал неожиданный поворот в этой ситуации, предложив одобрить законопроект о границах Орто-Нахары не в первом, а сразу в окончательном чтении. Депутаты последствий и подоплёки этого на первый взгляд вполне формального и логичного предложения не знали и потому послушно проголосовали «за». В парламенте республики уже ведь так давно заведено: что сказали, то и делаем, и попытки проявления самостоятельности в депутатских рядах не раз пресекались беседами в перерывах, которые возвращали взбунтовавшихся и не так голосующих обратно на истинный, избранный руководством Якутии путь.

Но в этот раз решение оказалось явно невыгодным правительству. Скорее всего, законопроект собирались после первого чтения ещё долго хранить и дорабатывать. Свои границы ортонахаринцы пытались расширить не раз: и в третьем, и в четвёртом депутатских созывах, и всё безуспешно. А тут такой неожиданный подарок.

Ответ на вопрос о том, почему Александр Жирков, скорее всего, вполне осознанно предложил парламентариям голосовать за заведомо невыгодный правительству законопроект, вероятнее, кроется в событиях той же сессии. Яблоком раздора в начале заседания стал проект общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в ХХI веке», в реализации которого спикер и депутаты Госсобрания почему-то очень заинтересованы. Через этот проект в республике строят соцобъекты, но в 2017 году руководимое Чекиным правительство то ли из-за нехватки средств, то ли по каким другим причинам отказалось выделить на его финансирование запрошенные 500 млн рублей. Депутаты уже и так, и сяк правки вносили, но всё напрасно: больше 171 млн рублей давать не хотят. Вот и пришлось, видимо, обиженному спикеру идти ва-банк.

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Кстати, именно Евгений Чекин тогда, обращаясь к депутатам, настаивал на первом чтении. Но Александр Жирков не дал слабину и хладнокровно напомнил о том, что правительством законопроект одобрен. Депутаты проголосовали, а руководство Ленского района и правительство республики задумались: закон принят, что теперь делать дальше? В результате конфронтации и так безглавый район (его экс-руководителя судят за превышение должностных полномочий, а нового выберут 26 ноября) остался ещё и без денег.

Спасать всех пришлось главе республики Егору Борисову, которому из муниципалитета, обделённого деньгами из-за конфронтации в высших кругах, пришло письмо с просьбой наложить на этот закон вето. «Принятие законопроекта влечёт за собой изменения финансовых обязательств государственного бюджета Якутии в связи с изменением налогового потенциала муниципального образования Ленский район», — жаловались в документе главе региона.

«Первые три раза они не принимали законопроект, и в этот раз мы надеялись, что здравый смысл возобладает, — комментировал ситуацию подписавший письмо Борисову исполняющий обязанности главы района Станислав Семчук. — На эту территорию могут также претендовать жители Толонского наслега, поселков Витим, Пеледуй, Салдыкельского наслега. Пойдет цепная реакция, благодаря которой мы погрязнем в судебных разбирательствах».

По мнению фактического руководителя района, документ был принят с конституционным несоответствием и нарушает права большинства жителей Ленского района, а также влечёт за собой изменения финансовых обязательств. «Егор Борисов нас услышал, принял наши доводы и отклонил законопроект», — заявил Семчук.

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Теперь о том, что делать дальше, пришло время снова думать Орто-Нахаре. Ведь депутаты села, внося законопроект, также уповали на Конституцию, а точнее, на решение регионального Конституционного суда, выступившего «за» инициативу.

«Конституционный суд определил, что наслег должен иметь свою территорию, а о её размере не говорилось, — объяснял корреспонденту ИА REGNUM глава администрации Орто-Нахары Евгений Самосеев. — Немножко обидно, конечно. Мы сейчас изучаем обоснование вето и думаем вместе с депутатами, что делать дальше. Пока больше ничего сказать не могу».

Да и действительно, что тут скажешь в ситуации, когда целые сёла республики становятся пешками в большой игре руководства региона. Разве что это: «Вы, кажется, господа, уже заигрались!»

Betta27 Село Майя. Якутия

Как сообщало ИА REGNUM, в тексте наложенного на законопроект вето от главы республики указано, в результате перемен Ленскому району пришлось бы просить 87,9 млн рублей дотаций и сокращать расходы на 254 млн рублей. По информации ЯСИА, в результате принятия закона выпадающие доходы составили бы 700 млн рублей.