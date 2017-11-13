Нечаянная справедливость: селу Якутии подарили сотни млн рублей доходов

Якутск, , 08:50 — REGNUM В Якутии сложилась напряжённая ситуация из-за смены границ населённого пункта с населением в 615 человек — Орто-Нахаринского наслега в Ленском районе республики. Вопрос оказался принципиальным потому, что на территории, которая после одобрения депутатов Госсобрания региона в конце октября перешла из районного ведения в сельское, находятся самые крупные компании-недропользователи муниципалитета, а значит, получать от них налоги теперь будет вместо района село. Муниципалитет, в связи с этим, скорее всего, придётся дотировать из бюджета республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Закон, увеличивший территорию села в 28 раз, планировалось принять только в первом чтении, а затем отложить в долгий ящик. Но спикер Госсобрания Александр Жирков предложил проголосовать за окончательное одобрение документа, и депутаты согласились. Теперь, как сообщает «Блокнот Якутска» со ссылкой на собственные источники, глава республики Егор Борисов собирается наложить вето на закон и отменить его: недропользователи волнуются, опасаясь, что орто-нахаринцы начнут защищать экологию своих земель, что может затруднить их промышленное освоение.

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Территория, которую присвоили наслегу, является исторически сложившейся, говорилось в пояснительной записке к одобренному парламентариями законопроекту. Отстаивали возвращение прежних границ депутаты и жители села с 2007 года. Председатель комитета Госсобрания Якутии по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев вспоминает, что этот вопрос депутаты регионального парламента обсуждали ещё в третьем и четвёртом созыве, но тогда этот законопроект не принимали «по разным причинам».

«Конституционный суд республики подтвердил, что это абсолютно правильное решение местных депутатов, которое основывается на конституции и законах о местном самоуправлении, — рассказал Юрий Николаев корреспонденту ИА REGNUM. — Районная администрация против. Но в этом случае ни мнение района, ни мнение государственных органов власти тут никакой роли не играет, самое главное — это волеизъявление местного населения. Они претендуют на ту границу, которая у них была всю сознательную жизнь наслега. Они там всегда охотились, рыбачили, сенокосом занимались, в советское время это была их территория».

На то, чтобы вернуть прежние границы села, у орто-нахаринцев есть все основания, уверен Юрий Николаев, напомнив, что предложение депутатов села одобрено в том числе правительством республики в заключении, подписанном вице-спикером Михаилом Гуляевым.

«Он чётко подтвердил: это всё законно. Поэтому большинство депутатов проголосовали за это, тут никакой ошибки нет», — подчеркнул глава курирующего вопросы собственности и приватизации комитета.

Вместе с тем он констатировал, что принятый законопроект несёт определённые потери для Ленского района. Раньше ставшая предметом спора территория была по закону между сёлами, и налог на добавленную стоимость (НДФЛ) от тех предприятий, которые находятся там, уходил в район. Это были доходы муниципалитета, которые он распределял так, как хотел. Теперь эта территория отходит к наслегу, в этом случае согласно бюджетному кодексу, 25% НДФЛ будет уходить в местный бюджет, а это сотни миллионов рублей, потому что на этой территории находятся самые крупные недропользователи муниципалитета.

«Для недропользователей ничего не меняется, кроме того, что они теперь будут платить в другой бюджет. В Якутии появится ещё одно, третье сельское поселение с профицитным бюджетом. Что плохого в этом? Конечно, надо будет эффективно использовать эти средства с пользой для населения. Бюджет Ленского района теперь, возможно, станет дефицитным», — считает Юрий Николаев. Вместе с тем депутат уверен, что району, несомненно, помогут отчислениями из бюджета республики, а потому его приобретённые трудности «по сравнению с тем, что заимеет Орто-Нахаринский наслег, это ни в какое сравнение не идут. Поэтому, по моему мнению, это абсолютно правильное решение»

Напомним, что в Якутии есть уже два села с профицитными бюджетами — Таас-Юрях в Мирнинском районе (там ведёт добычу дочка «Роснефти») и Бордонский наслег в Нюрбинском районе (место нахождения накынского месторождения алмазов).

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии уже были случаи, когда правительство региона и глава республики Егор Борисов лоббировали интересы недропользователей. Так, в декабре 2016 года депутаты Госсобрания республики отказались предоставлять льготы дочерней компании «Роснефти» ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», но в ходе беседы во время перерыва их уговорили поддержать инициируемое главой региона Егором Борисовым введение налоговых льгот для нефтедобывающих предприятий сразу в двух чтениях. В итоге парламент не постеснялся переголосовать за этот законопроект так, как нужно было руководству региона.

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