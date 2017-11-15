Глава Якутии наложил вето на принятый депутатами закон: Не стал героем

с. Орто-Нахара, Якутия, , 11:19 — REGNUM Границы Орто-Нахаринского наслега в Якутии изменены не будут несмотря на то, что такой законопроект был принят в трёх чтениях депутатами Госсобрания и одобрен правительством республики. Вето на законодательный акт наложил глава региона Егор Борисов. Такое решение было принято в ответ на просьбу исполняющего обязанности главы Ленского района Станислава Семчука, который считает, что изменение границ села не учитывает интересы большинства жителей муниципалитета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Дело в том, что, если бы территория Ото-Нахаринского наслега (650 жителей) вновь получила исторические границы, на ней оказались бы самые крупные недропользователи района. В этом случае их налоги, а это сотни миллионов рублей в год, вместо всего Ленского района получало бы только одно село, а муниципалитету приходилось бы просить дотации из республиканской казны.

«В соответствии с республиканским законодательством законопроекты о введении или об отмене налогов, освобождении от их уплаты, изменении финансовых обязательств Республики Саха (Якутия), другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), рассматриваются Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по представлению Главы Республики Саха (Якутия) либо при наличии его заключения», — приводит выдержку из документа, запрещающего применять одобренный депутатами и правительством закон о границах Орто-Нахары «Блокнот Якутска».

По данным издания, вето на решение Госсобрания Егор Борисов наложил «в целях защиты конституционных прав жителей республики» и во избежание дотационности Ленского района, которому в бюджете в результате перемен пришлось бы просить 87,9 млн рублей дотаций и сокращать расходы на 254 млн. рублей.

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Жители Якутии в блогах и соцсетях выражают недовольство решением главы региона и сожалеют о том, что он не стал героем, хотя и мог бы.

«Орто-Нахара как лакмус высветила настоящих патриотов. Это те, кто продвинул этот закон, их имена народ запомнит до всех выборов. Ложка дёгтя в виде вето от Егора Борисова бочку мёда не испортит», — высказывают мнение люди.

Главу республики оправдывают тем, что, с учётом федерального давления, многие главы поступили бы также.

Как сообщало ИА REGNUM, право вернуть историческую территорию селу жители Орто-Нахары отстаивают с 2007 года. Законопроект с такой инициативой уже несколько раз вносился в Госсобрание республики ещё в прошлые созывы, но не принимался. Не собирались, по данным источников региональных СМИ, принимать этот закон и в этот раз, готовясь отложить его после первого чтения в долгий ящик. Но спикер Госсобрания республики Александр Жирков предложил одобрить документ окончательно, и депутаты послушно согласились.