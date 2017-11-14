Скандал в Якутии: главу региона просят наложить вето на принятый закон

с. Орто-Нахара, Якутия, , 09:12 — REGNUM Руководство Ленского района Якутии просит главу региона Егора Борисова наложить вето на уже принятый в республике закон об изменении границ Орто-Нахаринского наслега, расположенного в муниципалитете республики. Дело в деньгах: если это село с населением в 650 человек получит увеличенные границы, на которых работают самые крупные недропользователи района, оно станет одним из самых богатых в республике, а муниципалитету придётся просить дотации. Аргументацию отмены этого закона главе республики изложили в официальном письме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

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Документ с просьбой наложить вето на фактическое решение правительства и депутатов региона подписан заместителем главы Ленского района по производственным вопросам Станиславом Семчуком. В муниципалитете главу региона уверяют, что изменивший границы Орто-Нахаринского наслега закон противоречит пункту 2 статьи 62 Конституции республики, а также пункту 2 статьи 45 регламента Госсобрания региона.

«Принятие законопроекта влечёт за собой изменения финансовых обязательств государственного бюджета Якутии в связи с изменением налогового потенциала муниципального образования Ленский район», — публикует выдержку из письма ЯСИА.

По информации издания, принятый депутатами закон влечёт за собой изменение объёмов субвенций на выравнивание бюджетной обеспеченности казны района, выпадающие доходы составят 700 млн рублей. Это, как пытаются донести до главы Якутии, грозит частичным неисполнением социальных обязательств на территории муниципалитета и ставит под вопрос завершение строительства объектов инфраструктуры, софинансируемых из районного бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, речь идёт о сотнях миллионах рублей налогов, которые теперь будут перечисляться не в бюджет Ленского района, а Орто-Нахаринскому наслегу. Председатель комитета Госсобрания Якутии по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев считает, что изменения границ населённого пункта были приняты вполне по закону, так как основывались на волеизъявлении депутатов села и решении конституционного суда, подтвердившего законность этих притязаний. Территория, ставшая предметом спора, исторически принадлежала Орто-Нахаринскому наслегу, и вернуть её депутаты села пытались с 2007 года, однако их инициатива лежала в Госсобрании, не принимаясь.

По информации «Блокнота Якутска» закон не планировалось принимать в окончательном чтении и 25 декабря: правительство рассчитывало, что после первого чтения документ отложат в долгий ящик на доработку. Но глава регионального парламента Александр Жирков предложил одобрить документ окончательно, что и сделали депутаты.