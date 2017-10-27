В Якутии торпедируют «Добрые дела»: на что не хватает денег в бюджете-2017?

Якутск, , 07:32 — REGNUM К поправкам в бюджет Якутии на 2017 год, принятым 26 октября, у депутатов осталось много вопросов. На многие озвученные парламентариями нужды средств не хватило, зато были траты, которые возмутили народных избранников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Документ о корректировках в казне республики на 2017 год приняли сразу в двух чтениях, а значит, уже учли ряд поправок к нему. Без споров не обошлось. В таблице одобренных депутатами изменений 6 млн рублей добавили, собственно, Госсобранию республики — на командировочные расходы и проведение торжественного заседания в честь 95-летия первого всеякутского учредительного съезда советов.

Ещё 670 тыс. рублей заложили дополнительно в бюджет на спортивные мероприятия и 8,7 млн рублей — на приобретение двух вездеходов. При этом отклонены поправки, которыми предлагалось предусмотреть 20 млн рублей на театр коренных малочисленных народов, 80,6 млн рублей на погашение долга за осуществление северного завоза ещё в 2015 году «Ленскому объединённому речному пароходству» (ЛОРП) и 61 млн рублей на реконструкцию детского сада в микрорайоне Якутска «Марха».

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Некоторые изменения в документе между его первым и вторым чтениями вызвали у парламентариев вопросы. Активнее всех на эту тему высказывался Владимир Фёдоров.

«Когда корректируем бюджет, появляются поправки, которые имеют не очень логичный смысл: отметаются поправки социальной направленности, но в то же время вносим поправки на приобретение вездеходной техники министерством транспорта и на празднование разных мероприятий, причём не глобального масштаба и не из числа памятных дат. Это же не целевое использование. Какая потребность в закупке вездеходов? У нас не хватает средств на питание детей! — восклицал парламентарий, когда ему удавалось взять слово. —Мне кажется, товарищи депутаты, надо смотреть на эти вещи в реальности. Покупка техники вездеходной — на охоту ездить? Или пассажиров перевозить? Может потратить эти деньги на поднятие имиджа республики через спортсменов? Это цифры, которые не вяжутся с реальностью, в которой мы сегодня живём. Как будто люди не существуют, и сегодняшние поправки тому подтверждение».

Владимир Фёдоров потребовал, чтобы голосование шло не сразу за таблицы корректировок, а за каждую поправку отдельно, и ему пошли навстречу, но результат это совершенно не изменило.

«Владимир Юрьевич, успокойтесь!», — призывал депутата председатель Госсобрания Александр Жирков.

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«Я понимаю, что есть партийная дисциплина, но есть и этика, — продолжал убеждать коллег по парламенту Владимир Фёдоров. — Коли вы себе праздники устраиваете, давайте и детям каким-то образом поможем с детским садом. Коли хотите технику приобретать, давайте соразмерно помогать тем, кто в этом нуждается, и справедливость каким-то образом будет восстановлена».

В ответ на доводы депутат Владимир Членов заверил, что вездеходы нужны для села Андрюшкино, а «не для развлекухи»: «400 километров, полностью изоляция, ни одного вертолёта-самолёта».

Нашёлся довод и по отклонению предложения заложить деньги на реконструкцию детсада: оказалось, что финансирование перенесено на 2018 год, дети подождут… Потерпеть до лучших времён придётся и людям, которые нуждаясь в медпомощи, были вынуждены выезжать за пределы республики. По словам депутат Алёны Атласовой, расходы на перелёт до Москвы и обратно в ситуации, когда медицина Якутии не может помочь, люди оплачивают из своего кармана, а потом месяцами ждут, когда им вернут эти средства, потому что в бюджете их закладывают в недостаточном объёме. Люди берут кредиты, чтобы была возможность оплатить эти поездки, а им потом не возмещают.

«Есть предложение закладывать 100 млн. рублей на эти цели. Эту сумму нельзя ни в коей мере уменьшать», — уверена депутат.

В ответ ей предложили лучше озвучивать эту проблему на заседаниях комитета, и тогда, возможно, эту ситуацию удастся изменить.

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Депутат Виктор Фёдоров отметил некачественное формирование дорожного фонда на 2017 год: «Там у нас промах идёт в разы. Прошу учесть это в бюджете-2018».

Возмущён парламентарий был тем, что в Якутии растаяли деньги по программе «Добрые дела», на которые фактически строились соцучреждения республики.

«Добрые дела» требую более системного подхода — планировали 500 млн остаётся 171 млн с мотивировкой, что местные бюджеты не выполняют свои обязательства. Как они могут выполнять свои обязательства, если они дотационные?», — выразил своё недоумение Виктор Фёдоров.

Претензии у него есть и к расходам республики на авиацию: «Мы радостно покупаем вертолёт — МИ-6 за 700 млн. Даже пусть его дарят нам, но на эксплуатацию его необходимо порядка 250−300 тыс рублей за полётный час, у нас экономика никакая не выдержит. В то время как самолёты малой авиации стоимостью 56 млн рублей, при дотациях из федбюджета в 46 млн, обходятся нам всего в 10 млн и выполняют те же функции, а стоят максимум 25 тыс рублей за час полётного времени».

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Депутат Гульсум Бейсембаева констатировала «ущемление прав местного самоуправления в части финансирования вопросов образования».

«На сегодня по Мирнинскому району недостающая сумма субвенций 110 млн. Сюда же можно добавить вопросы по обеспечению жильём детей-сирот, родительскую плату. Все эти обращения направлялись мной как в ваш адрес, так и в адрес председателя правительства республики. Есть и решение Верховного суда республики, и апелляционные определения. В протоколе комитета по бюджету записано, чтобы провести работу с правительством региона в срок до 15 ноября вместе с администрацией Якутска, сюда же прошу добавить администрацию Мирнинского района, чтобы втроем рассмотреть и прийти к какому-то результату», — обратилась к спикеру парламента депутат.

Резюмировал ситуацию с наполнением казны республики депутат Игорь Никитин: «Мы видим тенденции в бюджете Якутии, и если правильно называть вещи своими именами, секвестируем его. При этом должны также ставить вопрос о доходах. Если сказать словами Владимира Высоцкого, «Где деньги, Зин?», и здесь возникает вопрос о последовательности принятия управленческих решений».

Тем не менее, у Счётной палаты к корректировкам в бюджет на 2017 год претензий не возникло. Она пришла к выводу, что «основанием для внесения изменений в закон о госбюджете главным образом послужило уточнение прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов, исходя из сложившегося уровня исполнения, с учётом факторов, повлиявших на поступление в государственный бюджет за истекший период 2017 года, уточнением основных показателей социально-экономического развития республики и с вступлением в силу нормативно-правовых актов Правительства РФ по распределению в 2017 году субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов».

Тем не менее спикер Госсобрания Якутии Александр Жирков предложил согласиться с предложениями по малой авиации и «Добрым делам».

«Фактически правительство продуманно допустило отказ от исполнения закона, принятого парламентом республики по движению «Добрых дел», — уверен председатель парламента. — 500 млн рублей мы утвердили, после этого должно было быть исполнительское решение, но его не последовало ни в первом квартале, ни во втором, ни в третьем, а после этого улусы и парламент были поставлены перед фактом. Евгений Алексеевич (премьер-министр Якутии Евгений Чекин — прим. ИА REGNUM ), это очень хороший способ торпедировать решения парламента республики. Закон принимается, вы не хотите его исполнять, а после этого говорите, что освоить эти деньги практически невозможно, поэтому мы решили его не исполнять. Если вы и дальше будете продолжать такую практику, то мы с парламентом с вами общий язык не найдём».

Как сообщало ИА REGNUM, корректируя бюджет-2017 в связи с нехваткой налоговых поступлений, в нём существенно сократили финансирование строительства объектов образования и здравоохранения. Объём доходов государственного бюджета республики на 2017 год составит 189 млрд рублей, расходы — 195,4 млрд рублей, дефицит, как ожидается, сохранится не уровне 6,4 млрд. Фактически поступления и траты в казне увеличены на 2,05 млрд рублей за счёт роста неналоговых поступлений.

Напомним, проблемы с бюджетом в Якутии появились из-за укрепления рубля, которое не было учтено в 2016 году при формировании параметров главного финансового документа республики. Налоговые поступления в казну оказались меньше прогнозируемых потому, что свою продукцию добывающие компании региона (в первую очередь АЛРОСА) реализуют за валюту, и чем дороже стоит доллар, тем выгоднее средства от продажи конвертируются в рубли.

Госдолг Якутии по данным Минфина РФ на 1 октября составил 50,2 млрд рублей. Из этой суммы только 12,4 млрд коснётся инициированная президентом РФ Владимиром Путиным реструктуризация.