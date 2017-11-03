В Москве наградили финалистов конкурса «Мой проект — моей стране». Произошло это в рамках итогового форума «Сообщество», который проходил в столице со 2 по 3 ноября. Высокую оценку получили авторы таких проектов, как «Мобильный хоспис», посвящённый паллиативной медпомощи раковым больным, «Сердечный маршрут», ориентированный на раннее выявление врожденного порока сердца у детей, «МаМы» участники которого оказывают психологическую и медицинскую поддержку мамам неизлечимо больных детей, «Окно в мир», направленного на повышение уровня культурного развития молодых людей с ограниченными возможностями, и ряда других. До этого в течение двух дней участники форума обсудили наиболее острые проблемы, которые стоят сегодня перед отечественными институтами гражданского общества, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Россияне

В целом тон большинства выступлений оказался очень позитивным. Как заявил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, «в стране растёт совершенно особый класс солидарных людей, тех, кто готов нести ответственность за себя и за своего ближнего»:

«Из этого рождается солидарная ответственность. Это то, что так нужно нашему гражданскому обществу».

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Kremlin.ru Валерий Фадеев (слева) и Владимир Путин на форуме «Сообщество»

Оптимистично был настроен и первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Николай Дайхес.

«Это уже не первый форум, где мы собираем НКО и общественные организации, — заявил Дайхес корреспонденту ИА REGNUM. — За последние годы они прошли свой этап развития от непонимания к правильному восприятию. Теперь это активные люди, которые работают на конструктив, а не на деструктив, как это бывало. Во многом именно благодаря работе НКО у наших людей постепенно наступает понимание того, что здоровье человека лишь на 40% зависит от успехов медицины. За остальные 60% отвечает наш образ жизни, занятия физической культурой, отказ от вредных привычек и так далее. Это основной показатель для здоровья каждого человека».

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Директор департамента стратегического развития и инноваций министерства экономического развития Артём Шадрин подкрепил его выводы соответствующей статистикой:

«Сейчас у нас 3 миллиона 800 тысяч добровольцев, работают 143 тысячи НКО. Мы видим рост всех показателей. Выросло число организаций, ставших поставщиками социальных услуг».

Генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов также обратил внимание на то, что в России изменилось отношение к НКО. Как оказалось, сегодня большинство россиян одобряет деятельность некоммерческих организаций, а каждый пятый из опрошенных так и вовсе вовлечен в деятельность «третьего сектора».

Государство, как оказалось, тоже изменило отношение к НКО. В частности, серьёзно разбюрократилась борьба за получение президентских грантов. Теперь организация, претендующая на получение финансовой помощи из бюджета, в бумажном виде предоставляет только один документ — собственный устав. Весь остальной документооборот теперь электронный, о чем с большим удовлетворением рассказал участникам форума генеральный директор фонда президентских грантов по развитию гражданского общества Илья Чукалин.

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Впрочем, звучали в рамках форума не только мажорные доклады и победные реляции. Как рассказала председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок, результаты опроса, проведенного Общественной палатой, показали: 40% респондентов признались, что не смогут улучшить свое положение без помощи государства.

Её заместитель Екатерина Курбангалеева привела ещё более печальные цифры:

«В 2016 году мы провели мониторинг — исследовали поступление в вузы людей с инвалидностью. Всего в вузы поступало порядка 20 тысяч людей с инвалидностью. И примерно 15 тысяч — в профессиональные образовательные учреждения. И даже при этом квота не выбиралась. Но выпускались из вузов только 60%. Что происходит там за пять лет с этими людьми? Почему так мало оканчивают вуз и ещё меньше затем трудоустраиваются?»

По её мнению, инвалиды не чувствуют поддержки вузов в их трудоустройстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

Увы, в сложившихся условиях число инвалидов, скорее всего, будет только расти. В значительной степени из-за непрофессиональных, а то и вовсе дилетантствующих спортивных тренеров и инструкторов. На это обратила внимание член комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева.

«К сожалению, сегодня в коммерческом секторе физкультурой может заниматься любой, — констатировала она. — Любой может открыть спортивную секцию по любому направлению. Единственный регулятор здесь — Трудовой кодекс. Секции открываются в форматах ОО, ИП и как угодно ещё».

Существующие нормативные акты, увы, никак не определяют, какими навыками должен обладать частный спортивный тренер. К примеру, 42% травм, которые получают обучающиеся тем или иным боевым искусствам, это результат тактико-методических огрехов, которые допускают тренеры-частники. И это не говоря о том, что в таких секциях очень часто ведут свою пропаганду экстремисты, а на курсах йоги людям морочат голову разнообразные сектанты.

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Отметим, однако, что далеко не вся статистика, озвученная в рамках работы форума, внушает доверие. Так, член Комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Ольга Амельченкова рассказала о проекте, в рамках которого были опрошены более 35 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет из 608 населенных пунктов, дабы выявить в том числе их досуговые предпочтения.

Сообщается, что в среднем по стране результаты мониторинга можно охарактеризовать как позитивные. Одним из самых положительных пунктов стал показатель удовлетворённости жизнью. В среднем 79% молодых людей отметили в анкетах, что они довольны своей жизнью. В пятерку самых счастливых для молодежи регионов вошли Республика Татарстан, ХМАО — Югра, Тамбовская, Тюменская и Курганская области. Эта информация слегка противоречит, а может быть, напротив, дополняет сведения генеральной прокуратуры России. Напомним, что, по её данным, в период с января по июнь 2017 года Татария и Тюменская область оказались в десятке самых криминальных российских областей. Курганскую область местные СМИ со ссылкой на начальника УМВД России по Курганской области Олега Ильиных также относили к десяти самым криминогенным. В этой связи цифры, говорящие о том, что тамошняя молодежь удовлетворена своей жизнью, звучат не только странно, но и зловеще.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Ненамного более радостной статистикой поделилась и эксперт Центра стратегических разработок Ксения Ткачева. По её словам, результаты проведённого ими исследования показали, что лишь 15 процентов россиян чувствуют свою ответственность за то, что происходит в стране, и считают, что могут влиять на идущие в ней процессы.

«Оказалось, что за свою личную жизнь и за семью ответственность чувствуют 92% опрошенных, а 89% ощущают, что они могут влиять на это, — рассказала Ткачева. — Однако, когда мы выходим на чуть более высокий порядок (например, на уровень работы), оба этих показателя снижаются до 50%. Если же речь заходит о городе или стране, то они вообще падают до 15%».

Эксперт уверена, такая статистика говорит о том, что население не чувствует связи с процессами, которые происходят даже на уровне района или города. Разного рода общественные организации, НКО и прочие, которые, как предполагалось, должны были переломить такие упаднические тенденции, не достигли здесь больших успехов.

«Мы выявили две базовые проблемы: реальный уровень вовлечения граждан и экспертов в работу институтов участия и формально-декларативный характер работы этих институтов, — пояснила она. — Например, граждане и эксперты привлекаются к дискуссии о тех или иных законопроектах на тех этапах, когда те уже сформированы и их обсуждение уже не имеет смысла. Органы государственной власти, в свою очередь, часто очень сильно ограничены сроком разработки нормативно-правовых актов. Поэтому они не заинтересованы в том, чтобы разворачивать действительно качественную дискуссию, которая, естественно, занимает много времени. Как в такой ситуации возможна конструктивная и плодотворная дискуссия граждан и экспертов?».

Иными словами, люди не верят то, что могут реально на что-то повлиять, так как получают тому самые веские доказательства из своего повседневного опыта.

«Вторая проблема — это формально-декларативный характер институтов участия, — заявила она. — Часто государственным учреждениям невыгодно привлекать нелояльных экспертов, тех, кто будет оспаривать предлагаемое, критиковать, выдвигать альтернативы. Времени на то, чтобы прорабатывать такие идеи, у них нет».

В качестве средства, которое могло бы улучшить сложившийся порядок, Ткачева предложила усилить значение общественных советов. Их следует наделить большими правами, а чиновников принудить к тому, чтобы обратная связь работала на деле, а не только на бумаге.

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Kremlin.ru Владимир Путин на форуме «Сообщество»

Любопытно, что глава государства, выступивший перед участниками форума в день его закрытия, несколько раз призвал органы местной власти, в том числе и губернаторов российских регионов, сотрудничать с НКО и опираться на гражданскую активность. Самим гражданам РФ Владимир Путин рекомендовал проявить большую настойчивость в работе с местными органами власти, несмотря на то, что чиновники «не везде готовы к диалогу и совместной работе». Значит ли это, что федеральный центр начинает работу по ограничению всевластия региональных руководителей, покажет время.

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