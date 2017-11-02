На форуме «Сообщество» в Москве заявили о конструктиве НКО

Москва, , 13:10 — REGNUM Некоммерческие организации в РФ прошли путь от непонимания к правильному восприятию их работы, как властями, так и обществом, считает первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Николай Дайхес. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в рамках работы итогового форума «Сообщество», проходящего в Москве.

«Это уже не первый форум, где мы собираем НКО, общественные организации и просто неравнодушных людей, — рассказал Дайхес. — Каждый раз это даёт определённый импульс и результат. Сейчас в новом составе ОП РФ мы вернулись к тем задачам, ради которых Общественная палата вообще создавалась. Такие встречи надо приветствовать, поскольку это форумы, где открыты дискуссии».

При этом он отметил, что, по его мнению, в России НКО играют очень большую роль.

«Они прошли свой этап развития за последние годы от непонимания к правильному восприятию, — уверен Дайхес. — Теперь это активные люди, которые работают на конструктив, а не на деструктив, как это бывало. Во многом именно благодаря работе НКО у наших людей постепенно наступает понимание того, что здоровье человека лишь на 40% зависит от успехов медицины. За остальные 60% отвечает наш образ жизни, занятия физической культурой, отказ от вредных привычек и так далее. Это основной показатель для здоровья каждого человека».

При этом он отметил серьёзную помощь государства, которую оно оказывает НКО.

«У нас этому много примеров, начиная от Лиги здоровья наций, которая активно занимается популяризацией здорового образа жизни и физкультуры, и заканчивая небольшими региональными организациями, — рассказал Дайхес. — Идёт очень большая работа, в результате которой в стране за последние 15 лет изменилась психология. Стало модно быть здоровым, спортивным и подтянутым. Немодно курить или пить».

Напомним, что, согласно данным, которые были озвучены 2 ноября в рамках форума «Сообщество», в России зарегистрировано 224 тысячи НКО. Двери трети из них социально ориентированные, и на их поддержку из бюджета в 2017 году власть выделила более 7 млрд рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, итоговый форум «Сообщество», организованный ОП РФ, пройдёт в Москве 2−3 ноября.