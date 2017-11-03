Виртуальная бюрократия: получить президентский грант стало проще

Москва, , 12:37 — REGNUM Единственный документ, который теперь в бумажной форме должны предоставить НКО-соискатели президентского гранта в РФ — это устав их организации. Об этом 3 ноября заявил в ходе итогового форума «Сообщество» генеральный директор фонда президентских грантов по развитию гражданского общества Илья Чукалин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы достаточно молодая организация, но когда мы только-только возникли, сразу же начали обсуждать вопрос цифровой экономики, — отметил Чукалин. — Может ли фонд позволить себе эксперимент и стать первой организацией в стране, которая полностью перешла бы на электронный документооборот? Мы про себя подумали, что в год экологии сделать это было бы особенно хорошо».

По словам чиновника, они сумели полностью отказаться от бумаг, которых теперь нет ни на совещаниях, ни на предварительных рассмотрениях.

«Заявка на участие в конкурсе на получение президентского гранта полностью формируется в электронной системе, — пояснил он. — Сейчас единственным документом, который запрашивается у заявителей, является устав. Все остальные сведения мы получаем самостоятельно».

При этом Чукалин рассказал об опыте Красноярского края, где прежде для сбора всех необходимых документов приходилось облетать огромный регион на вертолётах. С введением системы электронного документооборота все бюрократические процедуры значительно упростились.

«Когда заявка поступает к экспертам, они в электронной системе выставляют свои оценки, — отметил он. — Некоторые из них возмутились, так как система не даёт закончить экспертизу до тех пор, пока выставляющий оценки не сопроводит каждую из них хотя бы минимальным комментарием».

Подобный механизм, по словам Чукалина, существенно упрощает чиновникам их последующие дебаты с не прошедшими конкурс организациями, требующими соответствующих объяснений.

Напомним, что Фонд президентских грантов по развитию гражданского общества создан в апреле 2017 года. В 2017 году в конкурсе приняли участие более 10 тыс. НКО. Как сообщают руководители Фонда, оценкой конкурсных заявок занимаются более 700 специалистов, из которых более 300 человек — это кандидаты и доктора наук.

Добавим, что итоговый форум «Сообщество», организованный Общественной палатой РФ стартовал в Москве 2 ноября и завершится 3 ноября. Как ожидается, именно в последний день проведения форума на нём выступит президент РФ Владимир Путин.