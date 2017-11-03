Гражданское общество в РФ всё ещё существует только на бумаге?

Москва, , 14:20 — REGNUM Всего около 50% россиян чувствуют свою ответственность за то, что происходит у них на работе, и думают, что способны там что-то изменить. Об этом 3 ноября заявила эксперт Центра стратегических разработок Ксения Ткачева, выступившая на итоговом форуме «Сообщество» в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В этом году мы провели исследование: спрашивали у людей, насколько они чувствуют ответственность за происходящее в их личной жизни, во дворе, на работе, в районе, в городе и в стране, — рассказала она. — Второй вопрос был: чувствуют ли они возможность повлиять на то, что творится на каждом из этих уровней. Цифры вышли очень показательными. Оказалось, что за свою личную жизнь и за семью ответственность чувствуют 92% опрошенных, а 89% ощущают, что они могут влиять на это. Однако когда мы выходим на чуть более высокий порядок (например, на уровень работы), оба этих показателя снижаются до 50%. Если же речь заходит о городе или стране, то они вообще падают до 15%».

По мнению эксперта, такая статистика говорит о том, что население не чувствует связи с процессами, которые происходят даже на уровне района или города. Предполагалось, что преодолеть эту проблему помогут разного рода общественные организации, НКО и прочие, однако они, как следует из слов Ткачевой, с этой задачей едва ли справились.

«Мы выявили две базовые проблемы: реальный уровень вовлечения граждан и экспертов в работу институтов участия и формально-декларативный характер работы этих институтов, — пояснила она. — Например, граждане и эксперты привлекаются к дискуссии о тех или иных законопроектах на тех этапах, когда те уже сформированы и их обсуждение уже не имеет смысла. Органы государственной власти, в свою очередь, часто очень сильно ограничены сроком разработки нормативно-правовых актов. Поэтому они не заинтересованы в том, чтобы разворачивать действительно качественную дискуссию, которая, естественно, занимает много времени. Как в такой ситуации возможна конструктивная и плодотворная дискуссия граждан и экспертов?».

В итоге их конструктивные замечания и работа не учитываются, что закономерно приводит людей к уверенности в том, что повлиять на ситуацию они не могут.

«Вторая проблема — это формально-декларативный характер институтов участия, — заявила она. — Часто государственным учреждениям невыгодно привлекать нелояльных экспертов, тех, кто будет оспаривать предлагаемое, критиковать, выдвигать альтернативы. Времени на то, чтобы прорабатывать такие идеи, у них нет».

Исправить сложившуюся ситуацию Ткачева предлагает так: общественные советы надо наделить большими правами, а чиновников обязать учитывать мнение экспертов и рядовых граждан.

«Часто бывает так, что общественный совет формирует предложение, направляет его в министерство, а министерство имеет право ничего с этим предложением не делать и не давать абсолютно никакой обратной связи, — возмутилась Ткачева. — То, что эксперты нарабатывают, ложится в стол, что, в свою очередь, влияет на мотивацию и восприятие таких общественных институтов».

Напомним, что 2 и 3 ноября в Москве проходит итоговый форум «Сообщество», организованный Общественной палатой РФ. Участники этого мероприятия обсуждают наиболее актуальные вопросы сотрудничества органов государственной власти и бизнеса с одной стороны и гражданского общества с другой. Ожидается, что 3 ноября в работе форума примет участие и глава государства, который встретится с победителями конкурса «Мой проект — моей стране».