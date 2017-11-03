Мы против бездарных бюрократов — Валерий Фадеев про отношения с властью

Москва, , 14:31 — REGNUM Часть функций государства в будущем возьмут на себя социально ориентированные НКО, считает секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. Об этом он заявил на итоговом форуме «Сообщество», который проходит в Москве со 2 по 3 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Нас часто спрашивают: вы с властью или вы оппоненты власти? — отметил Фадеев. — Это неправильная постановка вопроса. Мы выступаем против бездарных бюрократов, мы за сильное государство. Я не говорю о государстве, которое является сильным в плане подавления, мы за сильное государство, которое организует социальные институты. Чем сильнее государство, тем сильнее образование, сильнее медицина. Идеал — это сильное государство и мощная демократия. В идеале мы должны двигаться в этом направлении».

Как отметил Фадеев, грамотно построенный общественный контроль усиливает государство.

При этом он признал, что социально ориентированные НКО пока развиваются медленно, но в будущем возьмут на себя часть функций государства.

«Совершенно очевидно, что в стране растёт совершенно особый класс солидарных людей, тех, кто готов нести ответственность за себя и за своего ближнего, — уверен Фадеев. — Из этого рождается солидарная ответственность. Это то, что так нужно нашему гражданскому обществу».

Его поддержал председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

«У тех, кто занимает пассивную позицию, ничего не получится, — заявил он. — Надо добиваться своего, исходя из трёх принципов: действовать так, как действует свободный человек в свободной стране, быть уверенным в том, что ты не нарушаешь закон, и ничего не бояться».

Напомним, как стало известно на заседании президентского Совета по правам человека 30 октября, ежегодный объём средств, выделяемых в России на поддержку НКО, увеличился в семь раз. По словам главы государства, НКО отказываются от иностранного финансирования, так как в РФ «созданы благоприятные условия для того, чтобы не искать деньги на стороне, за рубежом, на политическую деятельность, а получить финансирование в России». Также он сообщил, что за последние пять лет только в рамках президентской грантовой поддержки на развитие НКО было направлено свыше 22 млрд рублей. Численность же тех организаций, которые получили статус иностранных агентов, уменьшилась со 165 до 89.