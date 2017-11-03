Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью немецкой газете 2 ноября заявила, что четыре года назад был начат процесс оздоровления банковского сектора и отозваны 350 лицензий. В этом списке банков с отозванными лицензиями в последний год оказались уже шесть выходцев из Татарии, а с седьмым, взятым под временное управление госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), ситуация пока непонятна. К 1 октября 2017 года дважды «оздоровлённый» ПАО «Тимер банк» подошёл с финансовой «дырой» в собственном капитале размером 3,881 млрд рублей. А между тем, достаточность собственного капитала — одно из обязательных условий нормативов ЦБ РФ. Именно за это нарушение лишились лицензий «коллеги» «Тимера». Удастся ли спасти банк из неформальной банковской группы обанкроченного «Татфондбанка», или его ждёт судьба ТФБ?

Иван Шилов ИА REGNUM Банкир

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

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Немного предыстории

В октябре 1991 года на базе Татарского филиала Молодежного коммерческого «Финист-банка» был создан новый Волжско-Камский акционерный банк (ВКАБ). Акционерами последнего выступили свыше 50 различных компаний, в том числе и из числа крупных промпредприятий региона. По информации с официального сайта банка, спустя четыре года после создания он вошёл дочерней компанией в состав банковской группы банка «Ак Барс».

В июне 2005 года был увеличен уставной капитал и сменено название на АКБ «БТА-Казань». Последнее произошло в связи с тем, что стратегическим партнёром казанского АКБ стал крупнейший казахский АО «Банк ТуранАлем».

По итогам 2013 года «БТА-Казань» вошел в топ-50 крупнейших региональных банков страны, и казалось, что проблем никаких у него нет. Но уже в конце мая 2014 года ему в первый раз ввели временную администрацию для недопущения банкротства. Тогда же был разработан план финансового оздоровления.

В аудиторском заключении на годовую отчётность банка уточняется, что в 2014 году «произошло существенное ухудшение финансового состояния банка, что обусловлено снижением ликвидности и качества активов». Проверка АСВ, завершившаяся к маю 2014 года, констатировала тяжёлое финансовое положение банка. Было обнаружено низкое качество значительной части активов, недооценка рисков, а также отсутствие ряда ценных бумаг и векселей, которые ранее были отражены в бухгалтерском учёте.

«В связи с фактическим отсутствием числящихся на балансе банка ценных бумаг и векселей временной администрацией по управлению банком принято решение списать в убытки текущего года вложения в облигации Минфина России, а также акции ОАО «Газпром», ОАО «НК «Лукойл», ОАО «Сбербанк России» и остатки на брокерском счете ООО «Атон» на общую сумму 1,8 млрд рублей. Также на убытки были списаны вложения в векселя ЗАО «ФОН» на общую сумму 0,2 млрд рублей», — отмечается в аудиторском заключении.

Отметим, «строительное» ЗАО «ФОН» на сегодня является банкротом, а его учредитель и директор Анатолий Ливада проходит подозреваемым по уголовному делу. По данным следствия, он совместно с группой лиц похитил у 3,2 тыс. дольщиков свыше 2 млрд рублей. Расследование дела всё ещё продолжается. К слову, именно «Тимер банк» пытался обанкротить лично гендиректора, но 1 ноября 2017 года суд отказал в удовлетворении иска.

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Временная администрация в первый раз должна была работать до 31 декабря 2014 года. АСВ сообщило, что оздоравливать финансово банк будут совместно с инвестором ООО «Новая нефтехимия», выбранным «по предложению руководства Татарстана». Финансирование должны были предоставить АСВ, ООО и «Татфондбанк», акционером которого уже тогда была «Новая нефтехимия». Инвестор вошёл в уставной капитал банка, и дальнейшую деятельность «Тимер банк» должен был вести под его управлением. АСВ же выступало в роли контроля над процессом финансового оздоровления. «Новая нефтехимия», согласно плану оздоровления, предоставляла банку займ на 1,8 млрд рублей, чтобы увеличить уставной капитал, а ТФБ представлял 1,2 млрд рублей в виде кредита. Ещё 9,9 млрд рублей добавляло АСВ, которому, в свою очередь, эти деньги предоставлял ЦБ РФ. В совокупности первая санация «Тимер банка» обошлась в 12,9 млрд рублей. В итоге 1 июля 2014 года инвестор приобрёл полный допвыпуск акций банка на сумму 1,8 млрд рублей и стал 100% владельцем.

Именно на презентации оздоровительных мер крупнейший акционер ТФБ (сейчас — экс-председатель правления) Роберт Мусин, который является совладельцем «Новой нефтехимии», заявил, что у ТФБ есть «все возможности для того, чтобы эффективно провести санацию банка».

«Татфондбанк — это банк с государственным участием, мы реализуем не только коммерческие, но социально ориентированные функции. Татфондбанк проводит открытую информационную политику, что будет проявляться и по отношению к клиентам банка «БТА-Казань». На всех ключевых этапах санации банк будет информировать общественность о ее результатах», — заявил он в конце мая 2014 года на пресс-конференции.

По ходатайству госкорпорации АСВ в конце июля действие временного управления прекратили досрочно, потому что была «восстановлена самостоятельная работа банка». К 1 августа 2014 года собственные средства банка составляли 1,813 млрд рублей. Казалось бы, ситуация выровнялась и угроза банкротства миновала, но не тут-то было.

Инвестор-банкрот и финансовая «дыра»

В очередной раз банк сменил название 10 марта 2015 года, став ПАО «Тимер банк», а в феврале 2017 года на сайте АСВ появилась информация о том, что работа по восстановлению платежеспособности проведена, отток средств клиентов предотвращён, а банк «функционируют в нормальном режиме, предоставляя полный комплекс банковских услуг своим клиентам». И в этот же день, с 20 февраля, АСВ снова встало у руля «Тимер банка» в должности временной администрации на срок шесть месяцев. Он истёк в августе 2017 года, но был продлён до 21 февраля 2018 года. Пролонгировать ещё раз его, конечно, могут, но в этот раз против играют несколько причин. Первая — это многомиллиардная «дыра». При уставном капитале, в очередной раз увеличенном 31 августа 2016 года, 3,3 млрд рублей, к 1 октября 2017 года остаток собственных средств в финансовой отчётности банка фигурирует со знаком минус и больше уставного капитала более чем на 0,5 млрд рублей — 3,881 млрд рублей. За девять месяцев 2017 года убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода у банка составлял 2,549 млрд рублей. При этом на 1 октября убытки предшествующих лет были 1,685 млрд рублей, а убыток текущего года — 3,671 млрд рублей.

Вторая причина, по которой с продлением санации могут возникнуть проблемы, — это банкротство единственного учредителя, того самого, что три года назад выступил инвестором и в итоге стал 100% владельцем казанского банка. С 19 октября 2017 года ООО «Новая нефтехимия» находится на первом этапе процедуры банкротства. А истцом в банкротном деле выступил конкурсный управляющий ТФБ — тот же, что является временной администрацией «Тимер банка» — АСВ. Компания останется под наблюдением до 30 января 2018 года. Этим же определением суда в состав требований кредиторов с суммой 161,449 млн рублей был включён истец. Но к нему уже уже начали подтягиваться и другие кредиторы. К примеру, некое ООО «Время» требует с ООО «Новая нефтехимия» более 22,15 млн рублей. Ну и не стоит забывать о споре, где истец — ЦБ РФ, а ООО выступает соответчиком. На кону — почти 2 млрд рублей.

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В общем, не до инвестиций в банки сейчас «нефтехимикам», несмотря на то, что владельцем «Тимера» они остаются.

Не поможет в этот раз и «Татфондбанк». Спустя два года после памятного заявления об оздоровлении «Тимер банка» проблемы с финансами начались у самого ТФБ. О них стало известно в декабре 2016 года, а уже 3 марта 2017 года у него было отозвана лицензия, а в апреле его признали банкротом. Кроме того, расследуется уголовное дело по факту вывода активов ТФБ, а Роберт Мусин, тот самый, что в мае 2014 года анонсировал ТФБ, как банк, имеющий все возможности для санации «Тимера», сейчас в СИЗО ждёт завершения расследования. Следствие подозревает его в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Дела пока возбуждено два, а вот эпизодов в них уже 19, и следствие еще не завершено.

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В поиске денег

На сегодня «Тимер банк» пытается поправить своё материальное положение через судебные взыскания, в том числе и через иски о банкротстве должников и вхождение в реестр их кредиторов. За 2017 год в Арбитражный суд РТ он подал свыше 40 разнообразных исков.

Sam Yurface Банкротсво

Из крупных дел, которые по факту существенно сократили «долговое бремя» банка, можно отметить спор о 850 млн рублей, в котором «Тимер банк» оказался замешан с лёгкой руки ТФБ. В начале октября 2017 года Арбитражный суд Татарии по иску временной администрации «Тимер банка» к ТФБ и Госжилфонду РТ, реализующему в регионе программу соципотеки, признал недействительным соглашение о переводе долга.

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Также временная администрация «Тимер банка» пытается оспорить один из договоров уступки прав требования долгов с пяти компаний. ТФБ передал ему долги на сумму более 2,92 млрд рублей.

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Отметился банк и в деле банкротящегося застройщика «Сувар девелопмент», с которого он требует более 1,2 млрд рублей «кредитного» долга. К слову, тоже наследство от «Татфондбанка». Последний уступил по договору цессии ряд кредитов строительной компании. Это с учетом того, что требования «Тимер банка» на 567,5 млн рублей уже включены в реестр застройщика. Залогом в этом кредите выступают 24 квартиры в доме № 86/10 на улице Чистопольская в Казани. То есть должник вполне может расплатиться ими, если денег на погашение долга не хватит.

Проанализировав судебную деятельность «Тимер банка», можно прийти к выводу, что «львиная» доля долгов — это клиенты по кредитам, в том числе договорам уступки, унаследованные им от ТФБ.

Интересный способ «оздоровления» в своё время выбрал «Татфондбанк» для «Тимер банка», ничего не скажешь.