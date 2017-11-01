Банкротить директоров не стали: дело Ливады и обманутых дольщиков из Казани

Казань, , 09:46 — REGNUM Арбитражный суд Татарии прекратил производство по делам о признании банкротами руководителей двух строительных компаний, которые следствием подозреваются в хищении свыше 2 миллиардов рублей у 3,2 тыс. дольщиков. Требования о признании банкротами Дианы Ахметзяновой, директора и единственного учредителя ООО «ФОН-Ривьера», и директора и учредителя корпорации «ФОН» Анатолия Ливады выставил ПАО «Тимер банк», находящийся под временным управлением для недопущения банкротства. 1 ноября суд вынес решение — прекратить производство по делам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сумма исковых претензий к каждому из руководителей со стороны «Тимер банка» составила по 93,26 млн рублей. Рассмотрение обоснованности претензий казанского банка несколько раз откладывалось в связи с попыткой обжаловать решение судов, касающиеся долга.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы подозревают директора холдинга «ФОН» Анатолия Ливаду в том, что он с группой лиц, в числе которых сотрудники ООО «ФОН-Ривьера», похитил у дольщиков домов в Казани и Набережных Челнах свыше 2 млрд рублей. Подозреваемый пробудет в СИЗО до середины ноября.

Расследование дела продолжается, а корпорация, некогда обеспечивающая ввод до 10% объёмов жилья, разваливается по частям. На сегодня банкротом признано ЗАО «ФОН» — в отношении него введено конкурсное производство. Также под внешним управлением находится ООО «Фон-Ривьера», а ООО «ФОН», единственным учредителем которого числится Анатолий Ливада, выступает кредитором ЗАО «ФОН». Долги последнего составляют порядка 3 млрд рублей и свыше 462,88 млн рублей — задолженность перед одноимённым ООО, ещё свыше 1,075 млрд рублей ЗАО должно ООО «ФОН-Ривьера».

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