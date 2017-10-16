Две статьи и 19 эпизодов: уголовное дело экс-главы правления «Татфондбанка»

Казань, , 04:58 — REGNUM В отношении экс-председателя правления обанкроченного «Татфондбанка» (ТФБ) возбуждены уголовные дела по 19 эпизодам, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Все факты выявлены в период с 16 февраля по 31 июля 2017 года конкурсным управляющим и ЦБ РФ, но расследование деятельности продолжается, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчёт управляющего.

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Эпизоды касаются хищения денежных средств, хищения имущества под видом выдачи кредитов, а также замещения прав требования по кредитам на облигации, выпущенные ТФБ, и расторжения договоров залога.

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Кроме того, по факту кражи наличных средств правоохранительными органами предъявлены обвинения трём сотрудникам ТФБ. Банк в этом деле является потерпевшим, а ущерб ему будет возмещён в рамках гражданского иска.

Также Следственный комитет РФ и МВД России 17 июля 2017 года получили заявление по шести уголовным статьям, связанным с хищением средств банка под видом выдачи кредитов и приобретения ценных бумаг, прав требования по кредитам и возможного преднамеренного банкротства ТФБ. Расследование дела не завершено.

На сегодня конкурсный управляющий ведёт активную работу по расторжению сделок, проведённых в период финансовых проблем банка, в котором на момент действия предыдущей администрации доля республики прямо и косвенно была около 41%.

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На начало сентября 2017 года в суды направлено 2 029 исков на сумму более 65,13 млрд рублей. Из них суд удовлетворил уже 673 на сумму более 20,53 млрд рублей.

К этой дате конкурсный управляющий также потребовал включить банк в реестре требований кредиторов 252 должников. Сумма их долгов превышает 60,93 млрд рублей.

По сделкам, которые имеют признаки недействительности, в суд подано 70 заявлений на сумму свыше 15,03 млрд рублей, из которых удовлетворены пока 14.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ТФБ лишился лицензии 3 марта 2017 года, а через месяц, 11 апреля, был признан несостоятельным. Его проблемы «потянули» за собой схожие у других банков Татарии, входящих в его неформальную банковскую группу.

В целом же за 2017 год республика осталась без шести банков: у них были отозваны лицензии и их признали банкротами. А для «Тимер банка» в целях недопущения банкротства была введена временная администрация в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».