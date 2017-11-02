Глава ЦБ РФ озвучила свое мнение о возможной приватизации Сбербанка

Москва, , 10:39 — REGNUM Вопрос возможной приватизации Сбербанка можно будет обсудить лишь после того, как в Российской Федерации стабилизируется банковский сектор. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в интервью изданию Handelsblatt.

По ее словам, любые подвижки в данном вопросе начнутся только после восстановления российского банковского рынка и роста доверия к частным банкам.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 27 октября председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что банковская сфера России стабилизировалась и по основным показателям вернулась к уровню 2014 года.

По ее словам, «хорошие темпы роста» показывает и кредитование физических лиц, начинается рост кредитования нефинансовых организаций, реального сектора экономики.

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