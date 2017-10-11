Миллиардные претензии банка обособили: дело «Сувар Девелопмент»

Казань, , 06:19 — REGNUM Арбитражный суд Татарии вынес в отдельное производство претензии «Тимер банка» к казанскому застройщику «Сувар Девелопмент» на сумму более 1 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Требование «Тимер банка» на сумму 1 млрд 221,65 млн рублей основано на задолженности по договорам возобновляемого кредита от 2015 года и по договору цессии. В результате последнего обанкроченный «Татфондбанк» уступил «Тимер банку», входившему в его неформальную банковскую группу, задолженность ООО «Сувар Девелопмент» по ряду кредитов.

В рамках другого иска временная администрация «Тимер банка», введённая для недопущения банкротства ещё и этого банка Татарии, оспаривает сам договор уступки прав требования к пяти компаниям, включая ООО «Сувар Девелопмент». Общая сумма претензий по этому спору превышает 2,92 млрд рублей.

Рассмотрение ходатайства банка о включении в реестр кредиторов долга застройщика в сумме 1 млрд 221,65 млн рублей приостановлено до вынесения решения по делу на 2,92 млрд рублей.

Ранее суд уже включил в реестр застройщика требование «Тимер банка» на сумму около 567,5 млн рублей. Часть этой задолженности обеспечена 24 квартирами в жилом доме № 86/10 на улице Чистопольская в Казани.

Напомним, на этапе рассмотрения иска о банкротстве ООО банк пытался оспорить требование о несостоятельности. Он утверждал, что сделка, послужившая основанием для подачи искового заявления, была направлена на «создание искусственной задолженности с целью введения процедуры банкротства». Суд отклонил данные аргументы и ввёл наблюдение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Сувар Девелопмент» было признано банкротом по иску ООО «Казанский фасад». Иск был подан 16 июня 2017 года, а 22 июня в отношении компании уже ввели наблюдение — сроком до 11 октября. Вопрос продления пока не рассмотрен. Сумма претензий истца была 387,05 тыс. рублей, но в ходе наблюдения число кредиторов застройщика пополнилось, в том числе и на проблемные банки Татарии. Претензии некоторых из них перешагнули отметку в 1 млрд рублей. Кроме того, обанкроченный «ИнтехБанк» пытается взыскать с «дочерней компании» ООО «Сувар Девелопмент» — ООО «Краснодар Девелопмент» долг в сумме 729,22 млн рублей.

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Напомним, ООО «Сувар Девелопмент» зарегистрировано 11 октября 2010 года. Учредителями компании являются ООО «Автомакияж» и ООО «Сувар-отель». Основная деятельность ООО — строительство жилых и нежилых зданий. Ранее в комментариях СМИ Татарии гендиректор инвестиционной компании ООО «Сувар Девелопмент» уточнил, что в начале 2017 года из ООО «Сувар Девелопмент» под тем же именем было выделено отдельное строительное направление.

Напомним, руководитель компании «Сувар Девелопмент» проходил фигурантом уголовного дела экс-руководства «Татфондбанка» и был задержан. Но 31 марта 2017 года Верховный суд Татарии освободил его из-под домашнего ареста.

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