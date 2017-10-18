В Екатеринбурге храм в честь святой великомученицы Екатерины будет построен неподалёку от Театра драмы. Решение об этом было принято на заседании рабочей группы по вопросам строительства храмового комплекса.

Святая Екатерина. Икона XVII века

По данным местных изданий, решение было принято инициаторами строительства: руководством УГМК и РМК, Екатеринбургской епархией, а также губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Как сообщает городской портал «Е1», идея о переносе строительства появилась у губернатора ещё весной 2017 года. По словам Евгения Куйвашева, он не озвучивал данную идею по этическим соображениям из-за кампании по выборам губернатора Свердловской области, которые состоялись 10 сентября.

Однако данное утверждение вызывает справедливые сомнения, тем более что ранее Евгений Куйвашев заявлял, что вопрос о строительстве храма-на-воде решён. Для начала вспомним историю вокруг строительства культового сооружения, которое ранее планировалось в акватории городского пруда неподалёку от спортивного комплекса «Динамо».

Решение было принято кулуарно, и об этом стало известно ещё в 2016 году. Более того, такие намерения вызвали волну возмущений как среди экспертов, так и среди простых горожан. Сам городской пруд является объектом культурного наследия, так как, собственно, с него и строительства завода у запруды началась история Екатеринбурга.

Городской пруд. Екатеринбург

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И уже в 2016 году общественники и эксперты попытались выйти на диалог с властями, бизнесменами и епархией, чтобы конструктивно донести свою точку зрения на данную проблему. Они не выступали против строительства культового сооружения, а только против строительства храма именно в акватории городского пруда, и своё мнение были готовы подкрепить аргументами.

В декабре 2016 года были организованы общественные слушания по данному вопросу, но региональные и городские власти их проигнорировали. Зато на собрание пришла группа молодых людей спортивного телосложения, которые попытались сорвать мероприятие. В частности, несколько десятков мужчин вместо диалога начали кричать на общественных слушаниях «Строить храм! Строить храм! Строить храм!», после чего организаторам мероприятия стало понятно, что их позиция так и не была услышана, и участники слушаний покинули аудиторию разочарованными.

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После этого в 2017 году ряд общественников организовали «Комитет городского пруда» и провели в городе три символические акции «Обними пруд», на которые вышли тысячи жителей Екатеринбурга. Люди выстраивались на набережной в цепочку, символически «защищая» водоём. Но и у них не получилось наладить конструктивный диалог с властями и авторами идеи строительства храма в акватории пруда.

Vk.comprudekb Александр Фаст «Обними пруд»

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Более того, в прессе появилась информация, что одному из рекламных агентств были выделены средства на пиар строительства. В свою очередь весной 2017 года во время пасхального шествия колонна верующих неожиданно изменила маршрут и прошла по набережной городского пруда, где вновь было заявлено, что храм будет строиться именно здесь. То есть весной, вне зависимости от того, какие идеи были у губернатора, сторонники строительства настаивали на возведении храма в акватории пруда.

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Между тем противники строительства организовали сбор подписей, которые были переданы в городскую думу. Также в городскую думу было передано обращение свердловских архитекторов, которые выступили против строительства храма. А ещё в начале 2107 года региональное молодёжное отделение Союза архитекторов подготовило и представило экспертизу, согласно которой строительство храма в акватории городского пруда просто опасно.

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Указывалось на то, что стройка окажет негативное влияние на экологию городского пруда и может стать угрозой для линии метрополитена, которая проходит в данном месте под водоёмом. Но доводы специалистов были проигнорированы. По крайней мере никакой реакции от властей, которым была передана экспертиза, не последовало.

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Помимо общественников и специалистов против строительства храма выступили известные и уважаемые в Екатеринбурге горожане. В частности, против выступил бывший губернатор Свердловской области, а ныне сенатор Эдуард Россель.

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Последней каплей в этой истории, видимо, стало заключение учёных Института геофизики УрО РАН, которые высказались против строительства храма в честь святой великомученицы Екатерины в акватории городского пруда и предложили искать другое место для строительства. Они подчеркнули, что уже на этапе строительства в результате забивки свай будут возникать сотрясения, которые негативно повлияют на целостность оболочки тоннеля метрополитена.

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Так что, скорее всего, именно авторитет учёных Российской академии наук повлиял на принятое рабочей группой решение, которое в очередной раз прошло без участия общественников и специалистов, выступавших ранее против строительства.

Тем не менее активисты «Комитета городского пруда» продолжают свою деятельность. В данный момент они направили запросы в различные инстанции, чтобы получить официальное подтверждение о переносе строительства.

«В зависимости от того, что покажет наша запросная деятельность, зимой мы с вами либо обнимем пруд в радости, празднуя его сохранение, либо начнем масштабную кампанию по сбору подписей, чтобы вывести повестку на федеральный уровень», — заявили в комитете.

При этом нельзя забывать, что после обнародования документов они вновь могут вызвать вопросы у специалистов в области градостроительства и архитектуры. А принципиальное нежелание властей советоваться с общественностью по важным градостроительным вопросам может стать причиной очередных протестов.