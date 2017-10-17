13 октября президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении не подтверждать соблюдение Ираном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — ядерной сделки, заключенной в 2015 году, а также потребовал, чтобы соглашение было заключено на новых, более жестких условиях. Если учесть, что переговоры по этому вопросу с высокой долей вероятности обречены на провал, решение главы Белого дома можно назвать не чем иным, как «актом геополитического поджога», пишет Рамеш Такур в статье для The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Автор отмечает, что тому есть шесть причин. Во-первых, СВПД является неплохой сделкой. Благодаря ей осуществление ядерной программы Ирана оказалось отложено на долгое время, Тегеран отказался от наработки плутония, в значительной степени сократил обогащение урана для оружейных нужд. К тому же были созданы условия для прозрачности в деятельности исламской республики, а также появилась возможность проверять и наказывать власти страны за несоблюдение взятых на себя обязательств.

При этом все «первые» шаги были сделаны именно Ираном, уже после чего происходило постепенное снятие санкций, которые в случае установления нарушений со стороны Тегерана можно вернуть в кратчайшие сроки. И за последние несколько месяцев лидеры огромного числа стран как Европы, так и Азии неоднократно призвали Трампа придерживаться условиям сделки и укреплять нормы ядерного нераспространения.

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Во-вторых, соглашение показало свою эффективность. Так, по словам бывшего главы Государственного департамента США Джона Керри, когда он впервые встретился со своим иранским коллегой в 2013 году, Иран уже наладил полный цикл производства ядерного топлива, наработал достаточно материалов для создания от 10 до 12 ядерных зарядов. Более того, как генералы в окружении Трампа, известные как антииранские ястребы, так и МАГАТЭ утверждают, что сделка в национальных интересах США, а Тегеран придерживается ее условий.

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В-третьих, соглашение было подписано не только США, но и рядом других государств, получив единогласную поддержку в Совете Безопасности ООН. После того как Трамп выступил со своей речью, лидеры Франции, Германии и Великобритании повторили, что сделка «в наших общих национальных интересах безопасности» и что они «по-прежнему придерживаются ее условий». В ЕС подчеркнули, что ни одна отдельная страна не может разорвать «работающее» соглашение, тогда как Россия в очередной раз напомнила о своей приверженности договору. Некоторые даже назвали шаг Трампа угрозой миру. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США «никогда не были в такой изоляции».

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В-четвертых, представление о более выгодных для США условиях сделки — самообман. В 2003 году Иран не задействовал еще свои центрифуги и не обогащал уран. За прошедшее десятилетие, несмотря на санкции США, ООН и ЕС, убийство иранских ученых-ядерщиков и кибератаки на предприятия ядерной отрасли исламской республики, количество центрифуг страны выросло с 164 до 19 тыс., запасы низкообогащенного урана увеличились со 100 кг до 8 тонн, а сама степень обогащения достигла с 5% почти 20%.

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В-пятых, у решения Трампа нет ни одной положительной стороны. Ни одно государство не хочет снова брать Тегеран «на ядерное слабо», прекрасно понимая всю проигрышность своей ситуации. Благодаря же СВПД угроза появление у исламской республики ядерной бомбы была отложена на 15 лет. За этот период необходимо сделать так, чтобы исламская республика полностью выполнила условия соглашения, а также изменить ту структуру стимулов, которые и подталкивают Тегеран к обладанию ядерным потенциалом.

Наконец, с разрывом соглашения связано большое число негативных моментов. Так, основой дипломатии являются компромисс, прагматизм и взаимные уступки. СВПД представляет собой политическое прикрытие для умеренных сил в Иране. Если исламская республика восстановит связи с международным сообществом, в ней укрепится средний класс, который станет основой для движения в сторону умеренности и стабильности в Иране и на Ближнем Востоке.

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Если же загнать Иран в угол, ему мало что будет терять. Основной критикой СВПД является то, что это соглашение позволяет Тегерану вновь начать движение к ядерному потенциалу через десять лет. Однако если соглашение будет разорвано из-за односторонних действий, Тегеран может начать процесс разработки ядерного оружия сразу же, в результате чего он сможет «создать свой первый заряд в течение считаных месяцев». И тогда Вашингтону придется либо выбирать междупринятием Ирана в качестве 10-й ядерной державы, либо начинать еще одну крупномасштабную войну на Ближнем Востоке.

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Если представить себе, что в один прекрасный момент северокорейский лидер Ким Чен Ын выступит с предложением, благодаря которому обеспечивалась бы приостановка ядерной программы КНДР и сокращение ее объемов до тех рамок, которые установил СВПД для Ирана. В таком случае мир бы коллективно выдохнул с облегчением. И если бы через два года МАГАТЭ сообщало, что Пхеньян соблюдает взятые на себя обязательства, международное сообщество праздновало бы большую победу. При этом разрыв соглашения Вашингтоном вопреки тому, что МАГАТЭ подтверждает соблюдение Тегераном взятых на себя условий, станет ударом по репутации этого органа и его работе по ядерному мониторингу.

И на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке в условиях разрыва сделки внимание мировых лидеров будет отвлечено с КНДР на Иран как на основную ядерную угрозу. США же, которые уже ведут по меньшей мере семь войн по всему свету в режиме «автопилота», могут оказаться втянуты в еще два конфликта. Как отметил председатель Комитета Сената по международным отношениям Боб Коркер, Трамп, возможно, направил США «курсом на Третью мировую войну».

По словам председателя Объединённого комитета начальников штабов генерала Джозефа Данфорда, из-за решения Трампа вера международного сообщества в заключение сделок с США будет утеряна. Москва, Пекин и Пхеньян в следующий раз будут с сомнением относиться к тому, вступать ли в дискуссии с США по дипломатическому урегулированию корейского ядерного кризиса. Получив доказательства того, что Вашингтону, который страдает маниакальной тягой к насильственной смене режима, нельзя доверять, Ким Чен Ын удвоит рвение в развитии собственных ядерных и ракетных программ.

Таким образом, теперь у Конгресса есть 60 дней, для того чтобы решить, вводить ли вновь санкции против Ирана. Если американские законодатели пойдут на этот шаг, будет еще 30 дней, прежде чем соглашение будет разорвано. В этот период официальные лица ЕС будут лоббировать решение в Конгрессе.

Самым оптимистичным исходом станет давно предлагаемое главой американской дипломатии Рексом Тиллеросоном соглашение с законодателями, по которому вместо введения санкций Конгресс откажется от требования подтверждения каждые 90 дней главой Белого дома соблюдения Ираном своих обязательств в рамках СВПД. В таком случае статус-кво сохранится, а все стороны, в том числе Тегеран, смогут по-прежнему придерживаться условий ядерной сделки.