Strategist: Без ядерной сделки сдерживать Иран будет намного сложнее

Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о том, что ждали уже давно: он не станет подтверждать выполнение Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — подписанной в июле 2015 года США, Китаем, Россией, Францией, Германией, Соединенным Королевством и Ираном ядерной сделкой. Глава Белого дома также заявил, что продолжение процесса снятия санкций с Исламской республики в рамках соглашения не оправдано и не соответствует жизненно важным национальных интересам США.

Прежде всего необходимо уточнить, что такое подтверждение не является условием самой ядерной сделки. Наоборот, подтверждение соблюдения Тегераном взятых на себя по соглашению обязательств каждые 90 дней является требованием закона, принятого Конгрессом США вскоре после подписания СВПД. Также важно подчеркнуть, что Трамп не вывел США из самого соглашения, вместо этого он выбрал компромиссный вариант: дать четко понять свое презрение к соглашению, не выходя из него и не возвращая санкции, снятые в его рамках. Тем не менее сделанный президентом-республиканцем шаг, по сути, равносилен отказу США от сделки, пишет Ричард Н. Хасс в статье для The Strategist.

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В каком направлении пойдут события, на данный момент неясно. У Конгресса есть 60 дней для повторного введения части или всех снятых с Тегерана санкций, но вероятность такого шага невелика. Вместе с тем законодатели США могут ввести новые санкции, связанные с поведением Исламской республики в Сирии или в других районах Ближнего Востока. Так, Трамп уже объявил о своем намерении ввести дополнительные ограничительные меры в отношении иранского Корпуса стражей исламской революционной (КСИР).

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Если бы Вашингтон, преследуя определенные цели, все-такиввел в тот или иной момент новые санкции, он быпошел на этот шаг в одиночку, поскольку страны ЕС, Китай и Россия вряд ли присоединятся к новому санкционному режиму. И дело не только в их финансовых и иных корыстных интересах, но в том, что Иран все же соблюдает условия сделки. Такова точка зрения международных инспекторов, действующих под эгидой ООН, а также высокопоставленных должностных лиц США, включая министра обороны Джеймса Мэттиса.

Утверждать, как это делают некоторые в США, что Иран не соответствует «духу» сделки, не имеет смысла: «дух» это не юридический термин. И хотя справедливо утверждать, что большая часть того, что Иран делает в регионе, является обоснованной причиной для беспокойства, поведение Тегерана не является основанием для возвращения санкций, снятых в соответствии с соглашением.

Пересмотр сделки с целью продления срока действия некоторых его ограничений, расширения масштабов инспекций, а также включения в него ракетной программы — привлекательные, но абстрактные цели. Но на практике же такое развитие событий совершенно невозможно, так как Иран и большинство — или все — стран, подписавших СВПД, отвергнет эти требования. Угроза прекратить участие США в сделке, если такие изменения не будут сделаны, окажется, таким образом, либо пустой, либо обреченной на провал, если США ее исполнят.

Ничто из этого не означает, что СВПД является хорошим соглашением. Тем не менее, решение Трампа не подтверждать соблюдение Ираном сделки было необоснованным и недальновидным. Соглашение стало результатом коллективных усилий. Отныне из-за одностороннего подхода США создать совместный фронт против Ирана будет намного сложнее. Шаг Трампа также негативно скажется и на внешней политике США. Ведь если та или иная держава хочет быть великой, в ее действиях должна быть преемственность. Непредсказуемость же хоть и может обеспечить тактическое преимущество, но в долгосрочной перспективе такое поведение вредит США.

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Здесь очевидным является связь с Северной Кореей. Так, в определенный момент США могут посчитать, что дипломатия играет определенную роль в разрешении кризиса с ядерной и ракетной программами Северной Кореи. Однако на фоне действий Трампа в отношении сделки с Ираном стороны потенциального соглашения с Белым домом могут посчитать, что Вашингтону нельзя доверять соблюдения своей стороны сделки.

Существует также более насущная проблема: если США своими действиями приведут к разрыву сделки, а Иран возобновит ядерную деятельность, которая в настоящее время исключена соглашением, Вашингтон столкнется с очередным кризисом тогда, когда он уже вынужден уделять свое внимание полностью Северной Корее.

Несмотря на эти соображения, было бы также ошибкой говорить исключительно о заявлении США и закрывать глаза поведение Ирака. В краткосрочной перспективе миру придется мириться с имперски настроенным Ираном, который стремится переделать обширные территории Ближнего Востока по своему образу. На этом фоне нужна политика сдерживания Исламской республики по всему региону, включая поддержку курдов в северном Ираке и Сирии, а также других групп и стран, которые противостоят Ирану.

В долгосрочной же перспективе задача состоит в том, чтобы преодолеть недостатки сделки, прежде всего положения, которые вступают в силу уже на исходе срока действия сделки. Соглашение стало «замораживанием» ядерной проблемы, но не ее решением. Важные положения соглашения истекут через восемь или 13 лет. В то время инспекции не помешают Ирану подготовить базу для создания ядерного оружия, которая может начать работать сразу после прекращения действия соглашения.

Нельзя полагать, что в течение следующих 10 - 15 лет Тегеран пойдет на смягчение некоторых своих намерений и поведения. Напротив, Иран, скорее всего, останется гибридным режимом, в котором правительство сосуществует с постоянной религиозной властью и с мощными военными силами и подразделениями разведки, которые оказывают значительное политическое влияние и в значительной степени действуют за пределами контроля со стороны правительства.

Работа с амбициозным и мощным Ираном, таким образом, влечет за собой широкий круг других открытых задач, которые характеризуют вечно нестабильный Ближний Восток. Однако без ядерной сделки с Ираном решение этих проблем станет еще более сложным.