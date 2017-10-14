Франция, Великобритания и ФРГ намерены выполнить ядерную сделку с Ираном

Лондон, , 00:08 — REGNUM Власти Германии, Франции и Великобритании заявили, что сохраняют приверженность ядерной сделке с Исламской Республикой Иран после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что в любой момент он готов расторгнуть ядерную сделку с Тегераном. Соответствующие заявления распространили сегодня, 13 октября, пресс-службы канцлера Германии, президента Франции и премьер-министра Великобритании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что его страна пересмотрела стратегию в отношении Ирана и заключенная предыдущей администрацией Барака Обамы ядерная сделка с Тегераном может быть отменена «в любой момент».

Напомним, Иран и шестерка международных посредников (постоянные члены Совбеза ООН — Россия, Великобритания, Франция, Китай и США, а также Германия) достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы вокруг иранской ядерной программы в июле 2015 года.

«Ядерная сделка» подразумевает снятие международных и односторонних санкций в отношении Ирана в ответ на поэтапное сворачивание Ираном ядерной и ракетной программы.