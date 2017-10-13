МАГАТЭ: Все обязательства Ирана по ядерной сделке выполняются надежно

Тегеран, , 23:40 — REGNUM Иран полностью выполняет все обязательства по сокращению своей ядерной программы, указанные в требованиях Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил 13 октября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано.

Пресс-служба МАГАТЭ распространила заявление Юкия Амано, в котором он особо подчеркнул, что режим верификации Ирана можно охарактеризовать как самый надежный.

Такое же заявление Юкия Амано сделал перед советом управляющих МАГАТЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон принял новую стратегию в отношениях с Тегераном и может расторгнуть ядерную сделку с Ираном.

«Если ее условия не удастся исправить к лучшему,» — добавил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Кроме того, госсекретарь США заявил, что действия Ирана в рамках ядерной сделки не соответствуют нормам закона США «О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном». Какое отношение внутренние законы США имеют к международным договорам, Тиллерсон не пояснил.

«Замечания мистера Трампа относительно Ирана не содержат ничего, кроме ругательств и кучи бредовых заявлений в отношении иранского народа», — отреагировал 13 октября на заявления Трампа президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани.

Читайте ранее в этом сюжете: Рухани назвал бредом заявление Трампа по иранскому атому