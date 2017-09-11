В Алтайском крае отгремели выборы, и новоизбранные депутаты в городах и сельских округах уже приступили к дележке сфер влияния. Также им (а не электорату) предстоит избрать или утвердить мэров городов и сельских округов. Увы, барнаульцы такого права лишились еще семь лет назад и, судя по словам председателя комитета по местному самоуправлению в Алтайском краевом законодательном собрании Бориса Трофимова, с надеждами на его возврат можно попрощаться надолго.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы preview

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«Изменение закона по избранию глав администраций нецелесообразно. Моя точка зрения такова — главой должен быть эффективный управленец, знающий городское хозяйство, а не ангажированный политик», — заявил недавно депутат-единоросс, отвечая на вопрос ИА REGNUM.

Но не только это обстоятельство повлияло на слабеющий интерес к участию в избирательном процессе: по итогам одной из самых больших в России избирательных кампаний (в регионе определились более 6 тыс. депутатов) явка составила только 25%. Полагаю, электорат в принципе стал игнорировать выборы, потому что не чувствует достаточного к себе уважения. Ему все чаще и чаще весьма наглядно продемонстрируют, с кем его равняют — с оруэлловскими пролами. Особенно ярко это явление проявилось на последних выборах, когда некоторые политики в очередной раз проявили свою маргинальность и отсутствие принципов.

«Оглазка» бывает разной

В этом смысле весьма показателен пример бывшего единоросса Евгения Корчагина. Неизвестно, что подвигло этого бийчанина, осужденного (условно) за причастность к краже шуб, податься в политики, но в 2016 году он повторил «подвиг» киношного героя Михаила Евдокимова, отправившись в Москву «за правдой» на жёлтом «Запорожце». Возможно, оппозиционером он решил стать из мести, поскольку в «Единой России» на основании справки о судимости ему было отказано в участии в праймериз. Как бы то ни было, но в Москве Корчагиным заинтересовался разве что только привлеченный вниманием СМИ лидер справедливороссов Сергей Миронов. Но и союзу «алтайского правдорубца» со «Справедливой Россией» не суждено было состояться.

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Протестную активность бийчанин продолжал развивать, как он заявлял, сам, без чьей-либо поддержки. «Все что придумал для «оглазки» (орфография сохранена — прим. ред.) проблем, то и делаю», — ответил он в официальной переписке с журналистом ИА REGNUM.

Евгений Корчагин ИА REGNUM Сторонники бийчанина Евгения Корчагина вывешивают плакат за отставку губернатора на мосту в центре Москвы

Судя по тому, что «оглазка» эта заключалась в изготовлении баннеров с призывом отставки губернатора, организации нескольких акций протеста (в том числе и в Москве), а также сборе подписей за отставку главы региона, еще до вступления Корчагина в КПРФ стала активно обсуждаться вероятность того, что бийский «правдорубец» — всего лишь инструмент для продвижения чужих интересов. И хотя сам Корчагин это отрицает, полагаю, что к таковым «интересантам» может иметь отношение алтайский депутат фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Прокопьев, семье которого принадлежит крупнейший производитель БАДов — «Эвалар» (тоже Бийск). Во-первых, потому что на это обстоятельство в личном разговоре указал один далеко не рядовой коммунист. Во-вторых, сам Прокопьев хоть и состоит в партии власти, но уже почти год журналисты медиахолдинга «Эвалар» вынуждены не хуже Корчагина отрабатывать протестную повестку, хотя еще недавно славили и «благославляли» на новые заслуги губернаторскую команду.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Эвалар в Бийске

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Увы, но жизнь региональных СМИ, особенно в глубинке, очень часто осложнена их собственниками. Каково это — пережила на собственном примере, работая главным редактором ИА «Амител». Да, там тоже цензура была, но медиахолдинг «Сибирская медиагруппа» (СМГ) её переплюнул. Поэтому очень хорошо понимаю, что у того же редактора тематических программ телеканала «Наши новости» Елены Тетерятник, решившей вдруг «самовыдвинуться» на выборы в депутаты Барнаульской гордумы, возможно, выбора не было. Вначале общественности было заявлено, что Елена Тетерятник решила стать депутатом, чтобы снимать фильм и освещать этот процесс в СМИ. Но после того как избирком отказал ей в регистрации, забраковав подписи, концепция выдвижения поменялись: Елена уже говорила в телесюжетах, что в гордуму хотела пойти, чтобы решать проблемы, с которыми телезрители обращаются. Заметили ли смену целеполагания избиратели?

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Бийск

Между тем собственники СМГ с упорством, достойным лучшего применения, и немалыми (судя по всему) затратами продолжают развивать в новостях тему несправедливого правосудия и намерения оспорить отказ избиркома в Верховном суде. Буквально на прошлой неделе несостоявшийся депутат Елена Тетерятник была командирована Москву, где было организовано её участие в заседании круглого стола в ЦИК РФ с демонстрацией фильма СМГ о выборах и административном давлении в Алтайском крае.

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«Берегитесь Гапонов»

Новый лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова в последние месяцы выстроила весьма агрессивную протестную повестку, причем маловероятно, что ее предложили «низы». Иначе бы на недавний, как бы несостоявшийся митинг за отставку губернатора в Барнауле не собралась даже половина из заявленных 1000 соратников. Но это обстоятельство, похоже, не чуть не смутило организаторов. Они сейчас еще и дивиденды на своем провале попробуют заработать: раз митинг из-за козней краевых властей не удалось провести, откроем-ка мы сбор подписей за отставку губернатора.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Лидер Алтайских коммунистов Мария Прусакова

«Очередная постановочная операция Марии Николаевны. Она отлично знала, что митинг на этом месте проводить нельзя. Его проведение было согласовано совершенно в другом месте. Но она, как истинный Гапон, повела несведущих людей на площадь Свободы. И не дети её остановили, а боязнь потерять мандат депутата АКЗС», — отметил по поводу недавней акции коммунист из Белокурихи Александр Флаат.

Напомню, митинг 17 сентября 2017 года, на который активно зазывали коммунисты, обернулся конфузом. Только по прибытии на площадь Свободы в Барнауле (некоторые граждане приехали специально, чтобы поучаствовать в нём, из других районов) Мария Прусакова объявила собравшимся, что митинга не будет. А дети, о которых упомянул Александр Флаат, — участники еще одного массового, но далёкого от политики мероприятия. Власти Барнаула подтвердили, что коммунисты решили проводить свой митинг в гайд-парке на ул. Титова, поскольку им заранее было объявлено, что интересовавшая их площадь будет задействована в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню города. Но вот незадача: в отпечатанных и розданных приглашениях, листовках и призывах в соцсетях местом проведения митинга значилась площадь Свободы.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Участники отменённого коммунистами митинга в Барнауле

Поэтому коммунисты предпочли умолчать об этих нюансах, а по сути — намеренно шли на конфликт и провокацию, и их сторонники вряд ли об этом догадывались. Впрочем, даже 100 тысяч отпечатанных приглашений не спасли ситуацию. Если бы не капризы коммунистического руководства (как в армейском анекдоте получилось: «Мы с отцом за дровами, остальные — разойтись!») все 300 откликнувшихся сторонников вполне компактно разместились на площади Свободы, даже с учётом «детского городского мероприятия». Но такое число собравшихся, вероятно, разочаровало организаторов, поэтому они и предпочли отменить митинг. Не слишком, мягко говоря, уважительное отношение к электорату.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Коммунисты и их сторонники на митинге против за отмену результатов голосования в Барнауле

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Еще одна особенность нового коммунистического руководства в Алтайском крае — непримиримость к другим оппозиционным силам. По итогам последней сессии Алтайского краевого законодательного собрания Мария Прусакова почти прямым текстом заявила, что ЛДПР и «Справедливая Россия» не прошли «проверку на вшивость». В частности, коммунистка негодовала по поводу отношения коллег к законопроекту, который, как и на федеральном уровне, приравнял встречи депутатов с избирателями к митингам.

«Руководитель фракции АКЗС «жириновцев» Владимир Семенов высказался в том духе, что уж теперь-то депутаты «Единой России» будут при встречах с избирателями… «уравнены» в правах с депутатами других партий! Эсеры в этом голосовании дипломатично воздержались», — такие слова Марии Прусаковой цитирует официальный сайт КПРФ.

Хотя, к примеру, алтайским яблочникам все равно, какая и чья заварушка, лишь бы считаные ряды членов «Яблока» хоть как-то «засвечены были».

«Мы можем разным богам поклоняться в идеологическом плане, но мы за честные выборы», — так пояснил свое участие в «несостоявшемся» митинге коммунистов лидер алтайских яблочников Александр Гончаренко.

Не до избирателей, судя по всему, и справедливороссам. Секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России» Владислав Вакаев на своей страничке в соцсети известил о «политическом демарше» в борьбе за лучшие условия для всех своих трех депутатов, прошедших в гордуму, что «позволит не только продемонстрировать наш кадровый потенциал, но и представить альтернативный взгляд на структуру и работу думы, а также на развитие нашего города».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM 2016 год. Политагитация в Барнауле

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«Пролы»

В общем, не до чаяний избирателей многим представителям политсил было — как во время избирательной кампании, так и после нее. К примеру, тому же Александру Прокопьеву до сих пор напоминают о невыполненных им предвыборных обещаниях. За пять лет он обещал создать в Бийске парковую территорию, где будут построены спортивно-оздоровительный центр, включая крытый бассейн для занятий спортивно-оздоровительным и оздоровительным плаванием, гостиница и много чего еще. Но пока в обозначенном квартале АБ только «черные спортсмены» резвятся, вырубая реликтовые деревья и закатывая местность в асфальт.

Сергей Белоконь ИА REGNUM Обещанная «Эваларом» парковая территория, для строительства которой необходимо было вырубить лес в квартале АБ, должна была выглядеть так, как на эскизе, уже к 2018 году

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«Должны были и общественный транспорт туда завести. Я их проект поддержал с учётом выполнения моих условий. Условия за четыре года не выполнены. Остался год до обещанного пуска в эксплуатацию», — отметил член Алтайского отделения Русского географического общества Сергей Белоконь.

Сергей Белоконь ИА REGNUM На месте посаженных сосен в Бийском лесу теперь асфальтобетонная трасса для лыжероллеров

Даже те немногие, кто считает своим долгом участвовать во всех выборах, и те теперь рискуют быть неуслышанными. Напомним, 12 сентября 2017 года избирательная комиссия Барнаула приняла решение отменить результаты выборов в городскую думу VII созыва по трём участкам. Неучтенными оказалось тысячи голосов барнаульцев, проголосовавших на участках №№89, 203 и 253.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Политагитация «Единой России» в Барнауле на выборов депутатов краевого парламента. 2016 год

Фактически права избирателей оказались ущемлены из-за того, что кто-то из работников избиркомов плохо сделал свою работу, а пробелы в законодательстве позволяют тем, кто стоит у руля, запросто использовать административный ресурс или приводить своих сторонников на досрочное голосование.

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«Да, говорили, что единороссами в Барнауле был задействован административный ресурс. Но это обычная нормальная практика— использовать все ресурсы, которыми ты располагаешь», — полагает алтайский политтехнолог Константин Лукин.

Потому-то и пришло это сравнение о пролах кумира наших нонконформистов Оруэлла. В своем романе-утопии писатель обозначал так беспартийный пролетариат, которому нежелательно было иметь большой интерес к политике. Но применительно к России отмечу: может, у нас и «примитивный патриотизм», но управлять массами политсилам все труднее и труднее становится. Потому что понимаем: под броскими брендами, как в описанных выше случаях, скрываются небольшие клубы по интересам.

Евгений Корчагин ИА REGNUM Акция бийчанина Евгения Корчагина в Москве

В 2011—2012 годах, когда сформировался четкий и массовый запрос «на справедливость», у политсил еще был шанс на объединение разных по своей идеологии протестных настроений. Но и к сегодняшнему дню ума у таких не прибавилось. Раз почитают нас за «пролов».