Федеральные рейтинги и «окошмаривание»; Гайдаровский форум и инвестиции; генплан Барнаула и мусорный полигон; новые главы городов; «сибирский валенок» в алтайском правительстве; авиаперелет в Москву подешевел; Барнаул накрыло сугробами; трамваи стали не по карману бийчанам: обзор 9—17 января 2017 г

Светлана Шаповалова, , 13:57 — REGNUM

Федеральные рейтинги и недовольные

СМИ «Эвалара» (известная фирма по производству БАДов, — прим. автора) после предновогоднего перерыва возобновили «окошмаривание» населения социально-политической ситуацией в регионе. Причем, судя по публикациям сайта «Что делать?», (этот ресурс не отличается лояльностью к краевым властям, — прим. автора) для этого пиарщики «Сибирской медиагруппы» задействовали не только свои медиаресурсы, но и некоторые федеральные СМИ «второго эшелона».

Так, 9 января сайт «Что делать?» («ЧД») известил о выходе авторской статьи в газете «Версия», которая вновь актуализировала подозрения в коррупции в отношении высших должностных лиц Алтайского края. По данным «ЧД», в статье московского издания содержатся многочисленные упреки алтайским СМИ, которые в обмен на дотации из краевого бюджета замалчивают проблемы региона, а также местным силовикам. В качестве одного из ведущих спикеров в статье упомянут недавно осужденный за мошенничество экс-депутат краевого Заксобрания Александр Мастинин (автор именует бизнесмена «возмущенным правдоискателем», — прим. сайта «ЧД»).

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По наблюдению «ЧД», это уже не первый подобный материал, опубликованный «Версией». Острие подозрений в новой статье при этом преимущественно направлено против Александра Карлина и его первого заместителя Сергея Локтева, но какой-либо новой и ранее неизвестной информации статья не содержит.

В обновленной версии новости на эту тему «Что делать» написал, что в конце дня 9 января к кампании против Карлина присоединился другой ее традиционный участник — московский сайт The Moscow Post. «Опубликованный им материал, так же как в «Версии», кроме обвинительного пафоса в адрес губернатора и его команды не содержит какой-либо новой информации и выполнен крайне небрежно — авторы даже путают имена упомянутых в нем алтайских чиновников», — отмечает ЧД.

16 января сайт «Что делать» опубликовал еще одну любопытную новость, связанную с медиаповесткой СМИ «Эвалара». В статье под заголовком «Эвалар, помирившись с Карлиным, продолжает жаловаться на налоговое давление» ресурс напоминает о том, что «накануне Нового года Карлин (глава Алтайского края, — прим. ИА REGNUM) провел встречу за закрытыми дверями с сыном собственницы Эвалара — депутатом Госдумы Александром Прокопьевым, после чего СМГ тут же прекратила кампанию критики.

Интересно, что в данной новости сайт «Что делать?» не упомянул о том, о чем сам же и сообщал в конце прошлого года: на одном из алтайских интернет-СМИ информацию о встрече губернатора и одного из собственников «Эвалара» разместили с пометкой «на правах рекламы», а затем удалили.

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По этому поводу было высказано много разных предположений, и как одно из наиболее вероятных заключалось в том, что «финансовое стимулирование» к информационному обеспечению пришлось подключать потому, как встреча эта совсем не устроила «Эвалар», а значит, информационная атака рано или поздно должна была возобновиться. Так оно и вышло.

Накануне, 16 января один из контент-менеджеров «Сибирской медиагруппы» Михаил Гундарин в телеэфире проекта «Наши новости», приведя в доказательство прошлогодний национальный рейтинг губернаторов РФ, «устами» некоего эксперта Дмитрия Фетисова уже почти прямым текстом сказал: губернатор — недостойная кандидатура, ему пора в отставку.

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На фоне этой кампании «Эвалар» стал заметно больше размещать информации об успехах собственного бизнеса. В частности, 12 января о намерении утроить производство БАДов посредством строительства нового завода известил «КоммерсантЪ». Общий объем инвестиций в проект — 5 млрд. рублей.

Гайдаровский форум и инвестиции

О заявлениях, сделанных губернатором Алтайского края Александром Карлиным в ходе мероприятий Гайдаровского форума 13 января пишет ИА «Банкфакс». В частности, отмечается, что на деловом завтраке он рассказал о планах иностранных компаний вложиться в алтайское машиностроение.

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«Иностранный капитал сегодня активно присутствует в экономике Алтайского края, в том числе в кондитерской, сыродельческой промышленности. Работающие у нас иностранные компании хорошо известны в крае и стране, их продукция конкурентоспособна. Сегодня иностранный капитал активно заявляет о намерениях инвестировать в машиностроительный комплекс Алтайского края, в частности сельхозмашиностроение. Иностранные компании проявляют повышенное внимание к аграрному сектору экономики Алтайского края», — считает Александр Карлин. Отмечается также, что в ходе делового завтрака глава Алтайского края призвал представителей иностранных компаний более активно работать в Сибири.

Генплан Барнаула и мусорный полигон

Сайт ИД «Алтапресс» 17 января опубликовал интервью с главным архитектором института «Гипрогор», выступившего главным разработчиком нашумевшего генплана Барнаула.

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В нем Анастасия Немчинова пояснила, почему в проект Генплана было включено место под полигон ТБО.

«Мы заложили полигон в генплан, потому что это диктует нам вышестоящий документ — действующая схема очистки территории по Алтайскому краю. Существующий полигон заполнен на 86%. Плюс он не проходит по нормам эксплуатации», — заявила архитектор. При этом она сослалась на то, что предложенные площадки уже есть в действующем генплане — документе, который принят в 2010 году на срок до 2025 года. «Около Лесного мы предлагали разместить мусороперерабатывающий завод, но в процессе корректировки проекта перенесли его на территорию действующего полигона. Это позволит начать процесс рекультивации участка. Сейчас нужно просчитать, где именно следует поставить такой завод с учетом мощности», — отметила Анастасия Немчинова.

В общем, говоря о нахождении подобных объектов в проекте, она рекомендовала не забывать, что «Генеральный план развития города лишь рисует планируемую карту с учетом ограничений, социальных и экономических факторов. Дальше она будет наполняться просчитанными проектами. Если выяснится, что на выбранной площадке нельзя строить тот или иной объект, что он не проходит по нормативам, то его и не построят».

Новые главы городов

Алейск и Камень-на-Оби 17 января обрели новых глав. В первом случае местные депутаты большинством голосов избрали Ивана Маскаева, который ранее занимал должность главы администрации Усть-Пристанского района, во втором — местного предпринимателя и бывшего главу Камня — Федора Найдена.

Напомним, конкурс на замещение должности главы Каменского района назначался трижды.

«Впервые его объявили 13 апреля 2016 года. Тогда все претенденты были «забракованы» из-за ошибок в документах. Во второй раз отбор комиссии прошли четыре человека, но депутаты сорвали конкурс, так как Федор Найден был «срезан» на этапе отбора документов. Без главы район живет с марта прошлого года», — напоминает ИА «ПолитСибРу». А все потому, что из 20 народных избранников в законодательном органе муниципалитета 14 представляют партию «Справедливая Россия», и только четверо — «Единую Россию». Оппозиционное большинство поддерживало как раз Федора Найдена.

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Кстати, с именем Найдена в начале декабря 2016 года связывали саботаж местной представительной власти в вопросах создания резервного фонда запасов угля.

Помимо прочего, каменцы, как выяснилось, весьма неоднозначно относятся к тому, как Федер Найден руководил городом ранее и какими силами и средствами пришел к власти.

«Сибирский валенок» и алтайское правительство

О самом эпатажном чиновнике в новом аппарате управления Алтайским краем 14 января написало ИА «ПолитСибРу». На первое публичное мероприятие — «День сибирского валенка» в Государственном художественном музее — вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин, курирующий культуру и спорт, пришел в добротных серых пимах и в костюме с галстуком.

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«Вице-премьером Щукин был назначен после того, как потерял мандат в Законодательном собрании. В АКЗС член фракции ЛДПР был одним из ярких и острых на язык депутатов», — напоминает информагентство.

Кстати, детально о том, кто и за что будет отвечать в правительстве Алтайского края, 13 января сообщили «Вести-Алтай».

Губернатор Алтайского края Александр Карлин, который теперь стал еще и председателем вновь созданного правительства, отныне располагает двумя первыми заместителями. Так, Сергей Локтев курирует строительство, транспорт, Госинспекцию и ЖКХ. Также он отвечает за госрегулирование цен и тарифов, поддержку предпринимательства, состояние рыночной инфраструктуры и государственную охрану объектов культурного наследия.

В сфере ответственности Александра Лукьянова — сельское хозяйство, ветеринария, природные ресурсы и экология, а также пищевая, перерабатывающая, фармацевтическая промышленность и биотехнологии.

Виталий Снесарь возглавляет администрацию губернатора и правительства, ему подчиняются министерство юстиции и управление связи и массовых коммуникаций. Также Снесарь курирует постоянное представительство Алтайского края в Москве и Управление делами губернатора и правительства.

В зоне ответственности Виктора Мещерякова — промышленность, энергетика и гражданская оборона. Владимир Притупов, как и прежде, возглавил финансовый блок.

Вице-премьер Николай Чиняков — ещё и министр экономического развития, он отвечает за туризм, курортное дело и внешние связи региона. Зампред правительства Надежда Капура теперь курирует сферы здравоохранения, образования и науки, а также министерство труда и соцзащиты.

Напомним, назначение Андрея Щукина стало для многих неожиданным.

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Авиаперелет в Москву подешевел

Авиакомпании значительно снизили тарифы на прямые рейсы Барнаул — Москва: билет в одну сторону можно приобрести от 2250 рублей. Об этом 17 января сообщает «Комсомольская правда» и приводит слова работников компании S7.

«Это направление действительно значительно подешевело. Но ничего удивительного в происходящем нет. Зимний период, люди намного меньше летают, самолетов достаточно, а в условиях конкуренции авиакомпаниям нужно как-то выживать. Алтайский край и Республика Алтай — это два региона, где все кипит лишь летом, а зимой впадает в спячку», — пояснили в S7.

Напомним, летом 2016 года цена на полет до Москвы и обратно обходился барнаульцам от 22 тыс. рублей на одного человека. Но в начале июля на большинство дат цена колебалась в районе 25−30 тыс. рублей.

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Алтай накрыло сугробами

Этой зимой к известным российским проблемам с дураками и дорогами прибавились еще и сугробы. Из-за небывалых снегопадов высота снежных барханов за прошедшие праздники достигла высоты человеческого роста.

Но, если в Барнауле городские магистрали еще худо-бедно чистят, то придомовые территории в большинстве дворов оказались погребенными под снежной массой. О принятии самых строгих мер воздействия к управляющим компаниям 9 января заявил барнаульский сити-менеджер Сергей Дугин. Как сообщает ИА «Амител», вопрос об очистке дворов рассматривался на еженедельном совещании руководителей городских служб. В ходе встречи Сергей Дугин указал на необходимость усиления взаимодействия с управляющими компаниями.

Между тем, как пишет 17 января газета «На земле Троицкой», в районах фельдшерам скорой помощи в ряде случаев приходилось добираться до дома заболевшего чуть ли не по пояс в снегу, неся с собой медицинский чемоданчик, сумку с аппаратом ЭКГ.

В пример приводится инцидент, произошедший в праздничные дни. «Поступил вызов из Гордеевки, но доехать смогли только до Новоеловки. И хорошо, что под руками у родственников оказались лошадь и сани, которые встретили автомашину и доставили медицинского работника до дома заболевшего. После посещения на санях первым обратным рейсом отправили заболевшего ребенка, вторым рейсом привезли фельдшера и только в третью поездку доставили до санитарного автомобиля больного с сердечным приступом», — отмечает районная газета.

Бийчанам трамваи не по карману

Трамвайное управление Бийска просит чиновников понизить стоимость проезда. Об этом 17 января сообщает «Служба Новостей FM-Продакшн». Как выяснилось, из-за последнего повышения стоимости проезда управление за год потеряло около миллиона пассажиров и теперь согласно вернуть старые цены для привлечения клиентов. При этом предприятие давно работает себе в убыток. Информация эта была доведена на совещании городским властям. Известно, что сейчас на счета предприятия судебные приставы наложили аресты из-за долгов по налогам.

Напомним, Бийск был первым алтайским городом, перешедшим на электронные проездные в общественном транспорте. И процесс этот сопровождался конфликтом местных автоперевозчиков, которые публично выразили свое недовольство тем обстоятельством, что весь размер повышения — 2,5 рубля с каждого билета — уходит частной коммерческой фирме на обслуживание новомодной системы.

Дело дошло до прокуратуры, которая усмотрела в этом нарушение.