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Результаты выборов по трём спорным участкам в Барнауле могут восстановить

Политика

Избиратели собираются через суд оспорить решение горизбиркома об отмене голосования за депутатов гордумы по трем избирательным участкам. Они полагают, что решение это ущемило их права на волеизъявление

Результаты выборов по трём спорным участкам в Барнауле могут восстановить
Светлана Шаповалова ©
Выборы в Алтайском крае

Барнаул, 26 сентября 2017, 14:16 — REGNUM  Результаты голосования в Барнаульскую городскую думу по трём спорным участкам могут быть восстановлены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня один из избирателей, узнавший на днях, что его визит на участок №203 в единый день голосования был бессмысленной тратой времени.

«Полагаю, что для барнаульцев выборы депутатов в гордуму важнее, чем каких-либо других депутатов. Именно от местных народных избранников зависит то, какими будут наши дороги, дворы: толковым или нет окажется благоустройство. Поэтому я впервые за много лет пришел 10 сентября на свой участок и проголосовал. Вернувшись из командировки, прочитал новость про отмену голосования и не поверил. Почему избиратели то должны страдать из-за того, что кто-то из работников избиркомов плохо сделал свою работу? Полагаю, что в связи с отменой городской избирательной комиссией итогов голосования по этим участкам права всех избирателей оказались ущемлены!», — отметил Игорь N. По его словам, обратиться в суд с целью восстановления своих прав и признания результатов голосования намерены обратиться также его знакомые и родственники.

«Образовалось нечто вроде инициативной группы. Уже консультировались с юристами: шанс что нам удастся восстановить справедливость довольно высок. Не всем может понравится то, что мы затеяли, поэтому во избежание давления мою фамилию прошу не называть её до подачи иска», — раскрыл намерения собеседник ИА REGNUM.

Напомним, 12 сентября 2017 года избирательная комиссия Барнаула приняла решение отменить результаты выборов в городскую думу VII созыва по трём участкам (№№89, 203 и 253).

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В качестве причин было указано то обстоятельство, что члены избиркомов, в нарушение законодательства о выборах, не оценивали по каким причинам люди решили воспользоваться досрочной процедурой голосования. Кроме того, на участке №203 причиной отмены голосования стала фиксация нарушений при работе со списком избирателей: четверо человек, которые пришли на избирательный участок в единый день голосования, обнаружили, что напротив их фамилий в списке избирателей имеются отметки о голосовании досрочно.

Между тем, о том, что попытки подвергнуть сомнению легитимность алтайских выборов не имеют под собой никакого основания ранее отмечал отправленный в Барнаул разбираться с высокой досрочной явкой представитель ЦИК РФ Александр Кынев. Посетив более 60 избирательных участков, он заявил, что выборы в Алтайском крае проходят организованно и без нарушений.

«На каждом участке я беседовал с наблюдателями — ни от одного из них не поступило ни одной жалобы, связанной с нарушением процедуры или порядка осуществления тех или иных избирательных действий», — заявил представитель ЦИК РФ.

Относительно того, почему изначально высказанные ЦИК РФ подозрения в «аномально» высокой явке не подтвердились, Александр Кынев пояснил только на совещании по итогам выборов в Москве:

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«Объективной причиной столь высокого уровня досрочного голосования (более 5%) стала законодательная норма, позволившая голосовать с первого дня прямо на избирательных участках. Была открыта 251 точка в виде участковых избирательных комиссий, вместо пяти точек, как в других регионах. Если посмотреть итоги досрочного голосования по партиям, то голосовали за все партии. Какой-то монополии одной из партий не было», — заявил он на заседании комиссии ЦИК в Москве.

Доводы о том же самом ранее приводил и руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Андрей Клюзов:

«Голоса в свою поддержку в ходе досрочного голосования получили все шесть партий, допущенных до выборов в Барнауле. Так за либерал-демократов при результате в единый день голосования — 14, 43%, в ходе «досрочки» свои голоса отдали более 9% избирателей, за коммунистов, получивших 10 сентября 19,36% голосов, предварительно проголосовали 8,26% барнаульцев, у «Справедливой России» результаты: 15,2% и 6,2% соответственно. Преимущество «Единой России», разумеется, было. Однако мы и не скрываем, что максимально работали над повышением явки на выборах в Барнауле и наиболее организованно приглашали своих сторонников принять участие в голосовании», — откровенно признался единоросс.

В любом случае, даже при полном отсутствии «досрочных» голосов, политический расклад сил по итогам выборов скорее всего сохранился бы примерно в тех же пропорциях. Тоже самое можно сказать и о гражданской инициативе по признанию ранее отмененных результатов голосования по вышеназванным трем избирательным участкам. Но то, что речь идет о восстановлении прав нескольких тысяч избирателей, проголосовавших на этих участках представляется значимым. Барнаульцы стали чаще отстаивать свои права. Правда, пока такое встречается в основном, вне партий, но рост самосознания растет.

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Взять к примеру, историю с массовой вырубкой деревьев или не слишком комфортно реконструированной детской площадкой по проекту «Комфортная городская среда» (её засыпали отсевом острого щебня). Так гладишь, и к всенародным выборам мэра вденемся.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, избирательная кампания, состоявшаяся 10 сентября 2017 года в Алтайском крае, стала самой масштабной в Сибири и одной из крупнейших в России. Был разыгран большой пул из 6 157 мандатов. По ее итогам депутатами городских округов и муниципальных районов от «Единая Россия» стали 711 человек (72,7%), а депутатами и главами сельских поселений — 3 900 (78,3%) и 129 человек (65,15%) соответственно.

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Муниципальные выборы в Алтайском крае-2017