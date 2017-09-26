Результаты выборов по трём спорным участкам в Барнауле могут восстановить

Барнаул, , 14:16 — REGNUM Результаты голосования в Барнаульскую городскую думу по трём спорным участкам могут быть восстановлены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня один из избирателей, узнавший на днях, что его визит на участок №203 в единый день голосования был бессмысленной тратой времени.

«Полагаю, что для барнаульцев выборы депутатов в гордуму важнее, чем каких-либо других депутатов. Именно от местных народных избранников зависит то, какими будут наши дороги, дворы: толковым или нет окажется благоустройство. Поэтому я впервые за много лет пришел 10 сентября на свой участок и проголосовал. Вернувшись из командировки, прочитал новость про отмену голосования и не поверил. Почему избиратели то должны страдать из-за того, что кто-то из работников избиркомов плохо сделал свою работу? Полагаю, что в связи с отменой городской избирательной комиссией итогов голосования по этим участкам права всех избирателей оказались ущемлены!», — отметил Игорь N. По его словам, обратиться в суд с целью восстановления своих прав и признания результатов голосования намерены обратиться также его знакомые и родственники.

«Образовалось нечто вроде инициативной группы. Уже консультировались с юристами: шанс что нам удастся восстановить справедливость довольно высок. Не всем может понравится то, что мы затеяли, поэтому во избежание давления мою фамилию прошу не называть её до подачи иска», — раскрыл намерения собеседник ИА REGNUM.

Напомним, 12 сентября 2017 года избирательная комиссия Барнаула приняла решение отменить результаты выборов в городскую думу VII созыва по трём участкам (№№89, 203 и 253).

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В качестве причин было указано то обстоятельство, что члены избиркомов, в нарушение законодательства о выборах, не оценивали по каким причинам люди решили воспользоваться досрочной процедурой голосования. Кроме того, на участке №203 причиной отмены голосования стала фиксация нарушений при работе со списком избирателей: четверо человек, которые пришли на избирательный участок в единый день голосования, обнаружили, что напротив их фамилий в списке избирателей имеются отметки о голосовании досрочно.

Между тем, о том, что попытки подвергнуть сомнению легитимность алтайских выборов не имеют под собой никакого основания ранее отмечал отправленный в Барнаул разбираться с высокой досрочной явкой представитель ЦИК РФ Александр Кынев. Посетив более 60 избирательных участков, он заявил, что выборы в Алтайском крае проходят организованно и без нарушений.

«На каждом участке я беседовал с наблюдателями — ни от одного из них не поступило ни одной жалобы, связанной с нарушением процедуры или порядка осуществления тех или иных избирательных действий», — заявил представитель ЦИК РФ.

Относительно того, почему изначально высказанные ЦИК РФ подозрения в «аномально» высокой явке не подтвердились, Александр Кынев пояснил только на совещании по итогам выборов в Москве:

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«Объективной причиной столь высокого уровня досрочного голосования (более 5%) стала законодательная норма, позволившая голосовать с первого дня прямо на избирательных участках. Была открыта 251 точка в виде участковых избирательных комиссий, вместо пяти точек, как в других регионах. Если посмотреть итоги досрочного голосования по партиям, то голосовали за все партии. Какой-то монополии одной из партий не было», — заявил он на заседании комиссии ЦИК в Москве.

Доводы о том же самом ранее приводил и руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Андрей Клюзов:

«Голоса в свою поддержку в ходе досрочного голосования получили все шесть партий, допущенных до выборов в Барнауле. Так за либерал-демократов при результате в единый день голосования — 14, 43%, в ходе «досрочки» свои голоса отдали более 9% избирателей, за коммунистов, получивших 10 сентября 19,36% голосов, предварительно проголосовали 8,26% барнаульцев, у «Справедливой России» результаты: 15,2% и 6,2% соответственно. Преимущество «Единой России», разумеется, было. Однако мы и не скрываем, что максимально работали над повышением явки на выборах в Барнауле и наиболее организованно приглашали своих сторонников принять участие в голосовании», — откровенно признался единоросс.

В любом случае, даже при полном отсутствии «досрочных» голосов, политический расклад сил по итогам выборов скорее всего сохранился бы примерно в тех же пропорциях. Тоже самое можно сказать и о гражданской инициативе по признанию ранее отмененных результатов голосования по вышеназванным трем избирательным участкам. Но то, что речь идет о восстановлении прав нескольких тысяч избирателей, проголосовавших на этих участках представляется значимым. Барнаульцы стали чаще отстаивать свои права. Правда, пока такое встречается в основном, вне партий, но рост самосознания растет.

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Взять к примеру, историю с массовой вырубкой деревьев или не слишком комфортно реконструированной детской площадкой по проекту «Комфортная городская среда» (её засыпали отсевом острого щебня). Так гладишь, и к всенародным выборам мэра вденемся.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, избирательная кампания, состоявшаяся 10 сентября 2017 года в Алтайском крае, стала самой масштабной в Сибири и одной из крупнейших в России. Был разыгран большой пул из 6 157 мандатов. По ее итогам депутатами городских округов и муниципальных районов от «Единая Россия» стали 711 человек (72,7%), а депутатами и главами сельских поселений — 3 900 (78,3%) и 129 человек (65,15%) соответственно.

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