Для счастья среднему россиянину нужно 184000 рублей в месяц. Проведенный Исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob опрос называет именно такую цифру, причем уточняется, что это вовсе не есть богатство: богатыми россияне считают того, чей ежемесячный доход начинается с 463 000 рублей. Порог бедности, по мнению опрошенных, составляет доход ниже 17 000 рублей. Тем временем реальность значительно расходится с идеалами.

«Не тешься, товарищ, мирными днями, сдавай добродушие в брак. Товарищи, помните между нами орудует классовый враг» (В. Маяковский)

Так, согласно прогнозу Минэкономразвития, в ближайшие три года граждан ждёт сокращение пенсий в реальном выражении. Сокращение составит в общей сложности 1,9% и образуется за счёт отказа от индексации пенсий работающим пенсионерам, численность которых составляет порядка 10 млн человек. Индексация пенсий данной группе пока не предусматривается в проекте бюджета. Что же касается неработающих пенсионеров, с 1 февраля 2018 года их пенсии планируется проиндексировать на 3,8%. Вместе с тем своё влияние также окажет инфляция, согласно заявлению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, в ближайшие три года ожидается стабильная инфляция на уровне 4% (такой же целевой показатель называет председатель Центробанка Эльвира Набиуллина).

Дарья Антонова ИА REGNUM У прилавка

Пенсионеры, согласно исследованию Высшей школы экономики и РАН, являются одной из наименее обеспеченных категорий россиян, более половины из них не хватает денег на еду и одежду. По данным ВЦИОМ, именно тех соотечественников, которым не хватает средств на еду или одежду, в России считают бедными.

Вместе с тем Минэкономразвития прогнозирует рост реальных зарплат в трёхлетний период в размере порядка 10%. Орешкин сообщил также об ожидаемом устойчивом росте российской экономики не ниже 2% в год и восстановлении доходов населения. Глава Минэкономразвития также привёл убедительную аргументацию в поддержку тезиса о важности роста зарплат, подчёркивая:

«В современной глобальной экономике конкуренцию всегда выигрывает тот, кто способен максимально эффективно, во-первых, реализовывать потенциал своих граждан, и, во-вторых, быть наиболее привлекательным местом для жизни и работы лучших талантов».

После таких аргументов доходам россиян не остаётся иного выбора, как уверенно идти вверх.

Самообложили

Тем временем всё заметнее обрисовывается внедряемая в разных регионах страны идея самообложения граждан. Суть его состоит в следовании курсу роста самостоятельности бюджетов, заданному реформой бюджетной системы. Скинуться всем миром — самый простой способ. В Татарии, например, в преддверии утверждения бюджета-2018 пройдёт серия местных референдумов, где рассмотрят желание сельчан складываться по 250−300 рублей на насущные нужды. На каждый собранный таким путём рубль правительство внесёт в муниципальную казну ещё 4. За последние три года добровольное самообложение стало дополнительным способом пополнения местных бюджетов, и со стороны властей уже раздаются голоса о «правильном решении по оплате данного налога», при том, что самообложение налогом отнюдь не является. В прошлом году в Татарии был проведён 851 местный референдум по самообложению, явка оказалась высокой — 69,27%. Однако несмотря на высокую явку и превышение голосов за самообложение граждан, факты собираемости говорят сами за себя: в иных поселениях собирают только треть от расчётных цифр. Инструментом решения возникшей проблемы должны стать штрафы (1−2,5 тыс. рублей) за неисполнение принятых на референдуме решений: правительство региона уже внесло соответствующий законопроект, предусматривающий административную ответственность граждан.

Практика самообложения распространяется по стране с переменным успехом, референдумы о складчине в добровольно-принудительном порядке не пользуются единогласной поддержкой, и на то есть ряд причин. Помимо восприятия гражданами самообложения как ещё одной попытки власти забраться к ним в кошельки, сказывается также низкий уровень жизни и занятости, большая часть нетрудоспособного населения среди сельчан, неразвитость основных институтов местного самоуправления, отсутствие доверия населения и ряд других причин.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Работа избирательного участка

Удовлетворились от избрания меньшинством

Ещё одним социальным полем, показавшим крайне низкую активность российских граждан, стали муниципальные выборы, прошедшие 10 сентября в регионах страны. Выборы продемонстрировали рекордно низкую явку избирателя. Реакцией на них стало парадоксально оптимистичное настроение правящей партии.

«Мы можем свидетельствовать, что выборы — а их было много в этот Единый день голосования — в нашей стране состоялись и прошли на высоком уровне», — сказал Дмитрий Медведев.

Действительно, в отсутствие избирателей выборы прошли особенно хорошо, кандидаты от «Единой России» показали уверенные результаты. Явка на Камчатке 16,33% повторилась с небольшими отклонениями по всей стране. Интересно высказывание главного единоросса Камчатки Валерия Ренко, выразившего удовлетворение показателями своего региона со ссылкой на выборы в гордуму Комсомольска-на Амуре, где явка составила вообще 6%.

Всё более заметной становится та проблема, что рядовой избиратель не может обнаружить отличие между штампованными кандидатами, совершенно не важно, от какой партии. «Брэнды» партий, определяющих возможную политическую программу кандидата, размываются до невозможности различения. Кандидаты из высших слоёв общества всё более начинают представлять из себя узкий междусобойчик.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Выбор кандидата

Как в своё время отвалились «яблочники», которых перестали воспринимать в качестве оппозиции, так теперь этот путь повторяют КПРФ и ЛДПР, не говоря уже о «Справедливой России». Избиратель, судя по всему, не считает, что в стране есть оппозиционные партии. А раз нет оппозиции, то нет никакого смысла в выборах, сводящихся к подтверждению той или иной назначенной сверху фигуры. Легитимность более не зависит от количества проголосовавших, а формальный мандат на управление получен.

«Вопрос: как эти новые власти с минимальной легитимностью будут выбирать нам президента России? Если они себя не смогли выбрать при достаточном большинстве народа, как они могут кого-то выбрать при необходимом большинстве? Как они будут представлять власть перед лицом растущих социальных проблем? Эти новые власти не только не помощники, они очень тяжелые пассажиры на шее у Москвы», — говорит главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Тем не менее, политолог Дмитрий Орлов отметил ряд позитивных тенденций, включая, например, ту, что губернаторы выделились по стилю управления — политические тяжеловесы, молодые технократы, есть регионы с промежуточным стилем управления, такие, как Саратовская область и некоторые другие.

В продолжении темы выборов, на этой неделе стало известно, что в ноябре возможно оглашение кандидатуры нынешнего президента на главный пост страны в грядущих выборах 2018 года. Предполагается, что избирательная кампания будет максимально сжатой, в том числе и этим объясняется поздний срок выдвижения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Единый день голосования

Радикализировались

Фоном для политических и экономических новостей недели стал наплыв телефонного терроризма. Анонимные звонки о минировании объектов за два дня всколыхнули множество городов, география оказалась весьма обширна. В Красноярске были эвакуированы семь магазинов и восемь торговых центров, во Владивостоке — пять ТЦ, в Челябинске — десять, в Перми — девять школ, два ТЦ, администрация города, кампус вуза; два вокзала, девять объектов в Норильске, три в Екатеринбурге, девять в Магадане (включая четыре школы и два вуза), администрация города и краевая дума в Ставрополе. Телефонные террористы звонили в Рязань, Брянск, Уфу, Омск, Новосибирск… И это — только по состоянию на 12 сентября; 13 числа эвакуировали здания двух вузов и трех ТЦ в Москве, проверялась информация об угрозах взрывов на трёх столичных вокзалах. Одна из версий ФСБ состоит в том, что звонки инициированы из-за рубежа лицами, причастными к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), согласно второй, анонимные звонки поступали с Украины с помощью средств IP-телефонии.

«Безусловно, это телефонный терроризм, телефонное хулиганство. Президент, конечно, был проинформирован, как только началась эта череда хулиганских звонков. Необходимые службы принимают все необходимые меры для установления тех, кто стоит за этой серией звонков. Ждем результатов этой работы», — сказал Дмитрий Песков.

Цитата из к/ф «Матильда». Реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Николай II

Тема терроризма параллельно обсуждалась в связи с нашумевшим фильмом «Матильда». Есть ли и правда сговор между режиссёром Алексеем Учителем и раздувшей скандал депутатом Натальей Поклонской, уже не важно. 12 сентября стало известно, что кинотеатры объединённой сети «Синема парк» (впоследствии не подтвердившей, но и не опровергнувшей свой отказ) и «Формула кино» не станут показывать «Матильду». Причем подчёркивается, что это вынужденное решение, связанное не с политическими или религиозными мотивами, а с опасениями за безопасность зрителей. На своей странице «Вконтакте» Поклонская поприветствовала проявленное «уважение к чувствам верующих», МВД пообещало принять дополнительные меры по обеспечению правопорядка во время показов «Матильды», Владимир Мединский сказал «А» — что чаша его терпения переполнена, но не сказал никакого внятного «Б»… В связи с чем вопрос о том, как далеко готовы пойти радикально верующие в Николая Романова ради защиты своих оскорблённых чувств, стал ещё острее. Интервью лидера организации «Христианское государство» (обещавшей «За «Матильду» гореть»), где он говорит, что для него не существует слишком радикальных методов, подлило масла в огонь. Там же «православный активист» с обликом Бен Ладена предусмотрительно подстилает юридическую соломку, уточняя, что лишь бы никто не умирал, но убедителен ли он? Не очень. Власти, тем не менее, продолжают держать скучающий вид. Дмитрий Песков сделал шаг вперёд, признав, что давление на кинотеатры из-за «Матильды» является проявлением экстремизма, и тут же сгладил острые углы, уточнив, что не стал бы говорить о чьей-то ответственности и что —

«Мы бы не стали преувеличивать происходящее».

Ситуацию в стране по итогам уходящей недели вполне можно назвать развивающейся в оптимистичном ключе для тех, кто хочет радикализации обстановки. Народное безразличие к «своим» избранникам на фоне массового телефонного минирования вкупе с бородатыми «Братьями-христианами», создаёт предпосылки для постепенного нарастания градуса недовольства. Особенно если учесть, что никаких позитивных сдвигов в экономике не предвидится, а вот негативные, исходя из прогнозов экспертов, вполне возможны. Соглашаясь с Песковым в части того, что преувеличивать негативные тенденции не нужно, не стоит также, подобно страусу, прятать голову известно куда. Говорить о затишье перед бурей поздно: затишье прошло, первые порывы уже налетают.

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