Почти 300 тысяч жители Бурятии приняли участие в выборах в единый день голосования 10 сентября 2017 года. В регионе впервые за 15 лет всенародно выбирали главу. В итоге подавляющее большинство голосов «взял» кандидат Владимира Путина Алексей Цыденов, назначенный им врио главы Бурятии в феврале 2017 года, а в июне выдвинутый «Единой Россией» кандидатом на выборы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Цыденов победил с результатом 87,43% (260 028 голосов) при явке в 41%. Его два соперника набрали около 5% каждый. Стоит отметить, что Бурятия стала единственным регионом с минимальным числом кандидатов из 16, где 10 сентября выбирали губернаторов.

Читайте также: Явка на выборах главы Бурятии может преодолеть «болевой порог»

Как кандидаты покидали предвыборную гонку

Изначально желание участвовать в выборах главы Бурятии изъявили шесть человек. Помимо Цыденова, это гендиректор ООО «Газета «Улан-Удэ» Батодалай Багдаев от Коммунистической партии «Коммунисты России»; помощник депутата Госдумы, координатор местного отделения ЛДПР 30-летний Сергей Дорош; гендиректор частного детского сада Юрий Базаржапов от «Партии родителей будущего»; сенатор от Иркутской области, главный коммунист Бурятии Вячеслав Мархаев от КПРФ и гендиректор одного из бурятских ООО Игорь Пронькинов от «Российской партии пенсионеров за справедливость».

Читайте также: На выборы главы Бурятии выдвинулись шесть кандидатов

Кандидаты должны были пройти муниципальный фильтр, собрав не менее 226 подписей депутатов и глав местного самоуправления. Но уже тогда в местных СМИ однозначно заявляли, что настоящим соперником Алексея Цыденова можно считать лишь Вячеслава Мархаева.

В июле стало известно, что собрать подписи для выдвижения на пост главы Бурятии смогли лишь четыре политика: Цыденов, Мархаев, Багдаев и Дорош. Двое кандидатов выбыли из борьбы: Базаржапов решил снять свою кандидатуру, а Пронькинов не сдал в срок необходимый набор документов.

Уильям Хогарт. Выборы. Сбор голосов (фрагмент). 1755

Читайте также: Собрать подписи для выдвижения на пост главы Бурятии смогли четыре политика

25 июля предвыборную гонку покинул еще один кандидат — Вячеслав Мархаев. Ресизбирком отказал ему в регистрации из-за сдвоенных подписей. На это коммунисты заявили, что им помешали «члены штаба врио Цыденова»:

«В один день в девяти районах республики они получили 100% подписей депутатов районного уровня, лишив возможности кандидата от КПРФ Вячеслава Мархаева набрать требуемое количество районов — 18».

Читайте также: Коммунисты Бурятии рассказали, в чём обвиняют действующую власть

Мархаев попытался оспорить решение ресизбиркома. Он подал жалобу в ЦИК, затем в Верховный суд Бурятии и, наконец, в Верховный суд РФ. Однако в удовлетворении жалобы ему было отказано на всех этапах.

Читайте также: Сенатору Мархаеву не удалось вернуться в борьбу за кресло главы Бурятии

Читайте также: Выборы в Бурятии конкурентными не будут. Памфиловой «очень жаль»

Итогом стало то, что у Цыденова осталось лишь два соперника: Сергей Дорош и Батодалай Багдаев. Товарищ Батодалай Багдаев, как его называли в предвыборной программе «Коммунисты России». Так вот, на выборах Дорош набрал чуть более 13 тысяч (4,39%) голосов, а товарищ Багдаев — более 15 тысяч (5,15%).

Между тем представители рескома КПРФ убеждены, что участие их кандидата значительно изменило бы эту картину. Они утверждают, что Мархаев, который был «отчислен» с выборов, не пройдя муниципальный фильтр, составил бы серьёзную конкуренцию Цыденову. А результат последнего они назвали «чеченским».

Читайте также: Коммунисты о выборах главы Бурятии: «Чеченский результат»

По сути, в Бурятии перед выборами «зачистили» реального игрока, который единственный мог составить реальную конкуренцию Цыденову. А кандидату от партии власти были созданы «тепличные условия». Что послужило тому причиной — сложность и самобытность региона или дефицит кадров — сказать сложно. Думается, что сыграли роль оба этих фактора. Тем не менее, именно Цыденову предстоит подготовить регион к выборам президента РФ, которые состоятся в 2018 году. Без сомнения, Кремль будет пристально следить за новым губернатором.

«Никаких неожиданностей»

По мнению доктора социологических наук, профессора, заведующего кафедрой политологии и социологии Бурятского государственного университета (БГУ) Эрдэма Дагбаева, никаких неожиданностей на выборах главы республики не произошло, и «победил явный фаворит выборов».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

На вопрос корреспондента ИА REGNUM, изменило бы или нет ситуацию участие Мархаева в выборах, эксперт ответил положительно:

«Если бы Мархаев участвовал, результат Цыденова был бы поменьше. Потому что это представитель структурированной оппозиции, у него есть устойчивые сторонники. Но лично моё мнение — Цыденов всё равно бы победил в первом туре».

В целом, по словам собеседника ИА REGNUM, соперники у Алексея Цыденова были недостаточно сильными.

«Дорош — координатор местной ЛДПР, но эта партия в Бурятии, впрочем, как и вообще в национальных республиках, не получает много процентов. Тем более он молодой, начинающий политик. У второго претендента также были несопоставимые с Цыденовым ресурсы», — объясняет Эрдэм Дагбаев.

Собственно говоря, эксперт озвучил мнение ряда жителей Бурятии, что «голосовать-то больше было не за кого».

«У Алексея Цыденова была мощная поддержка. Избиратели проголосовали за него, потому что понимают, что с этой поддержкой ему удалось показать результаты за эти полгода. Однако, по моему мнению, этот большой процент налагает на него сверхответственность. Ему будет нужно удержать эту планку и не растерять эту поддержку», — сказал доктор социологических наук.

Политолог Анатолий Савостин также считает, что участие Мархаева в выборах повлияло бы на конечный результат Цыденова, который, впрочем, «всё равно одержал бы победу в первом туре».

«В Бурятии КПРФ стала институциональным оформлением части местной национальной элиты, которая особенно усилилась при Вячеславе Наговицыне (руководил Бурятией с 2007 по 2017 год — прим. ИА REGNUM ). В некотором смысле КПРФ можно назвать прибежищем, в том числе, и бурятских националистов. Одним из их требований было то, чтобы республикой руководил этнический бурят. В этом смысле досрочная отставка Наговицына и назначение Цыденова спутали им карты. То есть власть нанесла упреждающий удар», — рассуждает политолог.

«Думаю, что участие Вячеслава Мархаева в выборах повлияло бы на конечный результат Алексея Цыденова, он не был бы столь впечатляющим, но в любом случае врио одержал бы победу в первом туре. В целом обстановка в республике в ближайшее несколько лет будет значительно стабильней, чем в предыдущие годы, поскольку недовольство коренного населения действиями власти если и будет возникать, то не будет иметь националистического окраса — сердиться им теперь предстоит на своего соплеменника. У Цыденова теперь есть хороший запас политической прочности, есть карт-бланш на перемены, кадровые перестановки, реформы. Насколько эффективно он этим воспользуется — покажет время», — резюмировал Анатолий Савостин.

Читайте также: Выборы главы Бурятии: от Цыденова ждут перемен

Потапов — Наговицын — Цыденов

Итак, уже совсем скоро Алексей Цыденов вступит в должность главы Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, инаугурация главы Бурятии состоится после оглашения официальных данных ЦИК РФ. Они, в свою очередь, будут обнародованы спустя 10 дней со дня голосования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всенародные выборы главы региона прошли в Бурятии впервые за 15 лет. До этого в последний раз руководителя региона «всенародно» выбирали в 2002 году, тогда победу одержал Леонид Потапов, он был избран на третий срок, набрав около 70% голосов. После него руководителем региона стал Вячеслав Наговицын, кандидатуру которого в июне 2007 года внёс на рассмотрение республиканского парламента президент РФ Владимир Путин.

Как известно, Наговицын ушёл в отставку в феврале 2017 года. Врио главы Бурятии был назначен заместитель министра транспорта РФ Алексей Цыденов.

Читайте также: «Молодой товарищ»: как в Бурятии встретили нового руководителя

Справка: Алексей Цыденов родился 16 марта 1976 года в городе Петровск-Забайкальский Читинской области в семье железнодорожника. В 1993 году окончил среднюю школу в городе Чита, в 1998 году — Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)».

С 1998 года по 2002 год Цыденов занимал руководящие посты на предприятиях железнодорожного транспорта. В 2002—2004 годах был генеральным директором ООО «Дальнефтетранс» в Хабаровске. С 2004 года по 2006 год — генеральный директор ОАО «Дальневосточная транспортная группа» (Хабаровск). В 2006—2009 годах Цыденов был заместителем директора департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Министерства транспорта РФ. С 2009 по 2011 год занимал пост замдиректора департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ. С января по июнь 2012 года возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор). 18 июня 2012 года был назначен заместителем министра транспорта РФ. Женат, воспитывает четверых детей.

Читайте также: Как голосовали за глав регионов