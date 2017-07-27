Коммунисты Бурятии рассказали, в чём обвиняют действующую власть

Улан-Удэ, , 14:01 — REGNUM Предвыборная кампания на пост главы Бурятии продолжается. Главный коммунист Бурятии Вячеслав Мархаев, не прошедший муниципальный фильтр, сегодня, 27 июля, на пресс-конференции подтвердил, что подал жалобу в ЦИК.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении КПРФ, присутствующих на мероприятии интересовало, в чём коммунисты Бурятии обвиняют действующую власть.

Бурятские коммунисты утверждают, что Мархаев предлагал врио главы региона Алексею Цыденову при личной встрече заключить соглашение «О честных выборах», «но ответа до сих пор не последовало». Также Цыденов якобы спросил: «Вы сможете собрать муниципальный фильтр?». На что Мархаева ответил, что «КПРФ является серьёзной политической силой и в помощи не нуждается».

Главный коммунист Бурятии подтвердил, что хочет возглавить Бурятию и пойдёт в суд. Также он заявил, что подал жалобу в ЦИК РФ. По закону дано 10 дней на обжалование решения избиркома.

По словам второго секретаря комитета БРО КПРФ, депутата Народного хурала Виктора Малышенко, в избирательном законодательстве есть пробелы, не указан порог сбора подписей муниципальных депутатов, и «этим воспользовались члены штаба врио Цыденова». Он рассказал, что «в один день в девяти районах республики они получили 100% подписей депутатов районного уровня, лишив возможности кандидата от КПРФ Вячеслава Мархаева набрать требуемое количество районов — 18».

«Что бы ни случилось с моим участием в этих выборах, жизнь продолжается. Наша партия всегда участвует во всех выборах, мы будем участвовать и в выборах в горсовет, в райсовет в Кабанском районе, и в выборах главы Джидинского района, и, конечно, в Народный хурал в 2018 году. И никакая это не «многоходовка», как пишут в СМИ, это наша системная работа», — подчеркнул Вячеслав Мархаев.

Также он выразил мнение о бывшем главе Бурятии Вячеславе Наговицыне как о претенденте на пост сенатора от республики. По информации Мархаева, место сенатора Наговицыну «было обещано сразу».

Напомним, 25 июля стало известно, что ресизбирком принял решения о регистрации кандидатами на должность главы Бурятии Сергея Дороша, выдвинутого ЛДПР, Алексея Цыденова, выдвинутого «Единой Россией», и Батодалая Багдаева, выдвинутого Коммунистической партий Коммунисты России.

Вячеславу Мархаеву и выдвинутому «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость» Игорю Пронькинову в регистрации отказали. Решение об отказе в регистрации Мархаева вызвало в Бурятии определённый резонанс, ведь именно его называли основным соперником Алексея Цыденова на выборах. По мнению бурятского политолога Алексея Михалева, теперь победа Цыденова на выборах, скорее всего, обеспечена.

Незадолго до обнародования решения об отказе в регистрации реском КПРФ распространил открытое обращение Мархаева к президенту РФ Владимиру Путину.

«КПРФ в Бурятии имеет достаточное представительство для прохождения муниципального фильтра кандидатом от партии. Но на депутатов районного уровня в девяти районах Бурятии было оказано жёсткое административное давление. Их заставили отдать свои подписи в пользу другого кандидата. Таким образом, муниципальный фильтр превратился в политическую дубину, с помощью которой меня хотят не допустить на выборы главы Республики Бурятия. Это абсурдная ситуация», — пишет Мархаев в обращении.

Что касается экс-главы Бурятии Вчеслава Наговицына, ушедшего в отставку с этой должности в феврале 2017 года, он действительно может стать сенатором от республики. Кандидатуру Наговицына на рассмотрение в избирком внёс врио главы Бурятии Алексей Цыденов. Также среди претендентов в сенаторы в списке Цыденова значатся действующий сенатор Татьяна Мантатова и лидер местных справороссов Иринчей Матханов.

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