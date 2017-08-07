Татьяна Иващенко, , 13:11 — REGNUM До единого дня голосования-2017 остался всего месяц. Уже 10 сентября жителям Бурятии предстоит решить, кто возглавит регион. Между тем, по мнению экспертов Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), обстановка вокруг сентябрьских выборов главы республики остается конфликтной. Как известно, ресизбирком отказал кандидату от КПРФ Вячеславу Мархаеву в регистрации, но компартия не согласилась с таким решением. В связи с этим в рейтинге влияния глав субъектов РФ врио главы региона Алексей Цыденов, кандидат в главы Бурятии от «ЕР», теряя сразу семь пунктов, занимает 69 место.

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Напомним, 25 июля 2017 года избирательная комиссия Бурятии отказала главному коммунисту региона Мархаеву в регистрации кандидатом на должность главы республики. Причина — количество подписей, содержащихся в листах поддержки кандидата, «явилось недостаточным для его регистрации».

После этого Мархаев обратился с жалобой в Центральную избирательную комиссию. В свою очередь, ЦИК, рассмотрев его жалобу, оставил её без удовлетворения, а постановление ресизбиркома — без изменения.

«С учётом того, что в поступившей жалобе перечислены факты возможных злоупотреблений и необоснованного применения административного ресурса, полагаем необходимым направить все материалы в Генеральную прокуратуру, чтобы подробно разобраться во всех процессах, которые привели к такому печальному финалу. Очень жаль, что в одном из уважаемых субъектов Российской Федерации выборы будут фактически неконкурентными», — прокомментировала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

И действительно, местные и федеральные эксперты с Памфиловой согласны, конкурентными выборы в Бурятии не будут.

«Если говорить в целом, то для Бурятии, как и для России в принципе, было бы лучше, если бы Мархаев в выборах участвовал. Потому что тогда это были бы конкурентные выборы с участием основной оппозиционной силы нашей республики. С точки зрения самой политической системы, её готовности выдерживать такого рода политические события и так далее», — сказал в интервью ИА REGNUM профессор кафедры политологии и социологии Бурятского государственного университета (БГУ) Эрдэм Дагбаев.

Однако, по его словам, «с другой стороны, никто ведь так и не доказал, что Мархаева сняли с предвыборной гонки незаконно».

«Решения Верховного суда пока нет. У Мархаева действительно были проблемы, и это тоже не секрет. Все понимают, что если бы ему помогла «Единая Россия», все эти проблемы можно было решить. Но то, что он не во всех районах контролировал ситуацию, и то, что не везде местные депутаты готовы были его поддержать, это факт», — рассуждает эксперт.

«Условно говоря, политическому пласту республики на сегодняшний день не нужны выборы, в результате которых была бы поставлена под сомнение действующая власть. Так как уже сделана ставка на Цыденова, им нужно, чтобы он победил безо всяких хлопот: зачем это напряжение, острая борьба, если гораздо прагматичнее иметь главой человека, которого поддерживает Кремль. А поддержка идёт, финансируются различные программы и так далее. Каких-то слишком уж больших и громких протестов среди жителей республики нет. По моему мнению, волнения и протесты, острая борьба в Бурятии нужны скорее журналистам с точки зрения профессионального интереса. Но у нас тут всё спокойно», — подытожил Эрдэм Дагбаев.

Тем временем, коммунисты Бурятии настаивают на том, что в ходе избирательной кампании были допущены существенные нарушения. Реском КПРФ обнародовал текст выступление Вячеслава Мархаева в Центральной избирательной комиссии.

«Цыденовым собрано более 1600 подписей депутатов, это в шесть раз, то есть на 500 процентов, а не на 5 процентов, превышает максимальное количество подписей, необходимых для регистрации кандидата. Это прямо нарушает постановление Конституционного суда от 2012 года о недопустимости создания искусственных препятствий выдвижению других кандидатов путём сбора подписей выборных лиц местного самоуправления в количестве, больше чем на 5 процентов», — заявил Вячеслав Мархаев.

Он утверждает, что Цыденов, «пользуясь всеми рычагами, которые представляет ему должность врио главы республики, намеренно и осознанно создал ситуацию, когда всем остальным пяти кандидатам оставалась возможность собрать подписи депутатов только в 14 муниципальных районах и городских округах вместо требуемых 18», либо собирать сдвоенные подписи.

«13 июня все депутаты девяти муниципальных районов поголовно отдали свои подписи за Цыденова, а позднее, уже в 20-х числах, часть из них переписалась за Дороша и за Багдаева. Эти факты установлены прокуратурой во всех спорных районах. Если бы депутаты, подписавшиеся за Цыденова 13 июня, потом не переписали бы свои подписи за Дороша и Багдаева, то ни Дорош, ни Багдаев так же не имели бы шансов на участие в выборах. Но выборы из одного кандидата Цыденова не могут состояться. Вот и пришлось его штабу выкручиваться и распределять, кто из депутатов и в каких районах должен переписать свои листы поддержки за Дороша и Багдаева», — утверждает главный коммунист Бурятии.

По словам Мархаева, «подписи, собранные кандидатом Цыденовым, собраны с нарушениям основополагающих принципов избирательного процесса».

В итоге среди предложений, звучавших из уст Мархаева в ходе выступления в ЦИК, было и такое: отменить выборы главы региона в сентябре, назначить повторное голосование на ноябрь и «провести выборы главы Республики Бурятия в полном соответствии с законом, уже без нарушений». Однако очевидно, что этому не бывать.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, за кресло главы Бурятии 10 сентября поборются врио главы республики, единоросс Алексей Цыденов, Сергей Дорош, выдвинутый ЛДПР, и Батодалай Багдаев, выдвинутый Коммунистической партий Коммунисты России.

Между тем решение об отказе в регистрации Мархаева вызвало в Бурятии определённый общественный резонанс, ведь именно его называли основным соперником Цыденова. В частности, по мнению политолога Алексея Михалёва, теперь победа Цыденова на выборах, скорее всего, обеспечена.

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